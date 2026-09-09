رئيس جامعة بنى سويف الأهلية يفتتح معملًا متقدمًا لتقييم الأداء العضلى

افتتح الدكتور طارق على ، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، اليوم الأربعاء، معملًا متقدمًا لتقييم الأداء العضلي، Isokinetic Dynamometer بكلية العلاج الطبيعي، وذلك على هامش احتفال جامعة بني سويف الأهلية باليوم العالمي للعلاج الطبيعي، بحضور الدكتورة رشا توفيق نائب رئيس الجامعة للشؤون الاكاديمية والدكتور احمد اسامة الجندى عميد قطاع العلوم الطبية ، والدكتور باسم انور مدير شؤون الطلاب والدكتور عبد العزيز السيد المستشار الاعلامى للجامعة والأستاذ محمد سليم أمين عام الجامعة ، وعدد من القيادات الجامعة وقطاع العلوم الصحية، وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب، وذلك في إطار خطة الجامعة المستمرة لتطوير منظومة التعليم التطبيقي والتدريب العملي، وتزويد معاملها وعياداتها التعليمية بأحدث الأجهزة والتقنيات التي تواكب التطورات الحديثة في مجالات العلاج الطبيعي والتأهيل.

وأوضح رئيس الجامعة ان جهاز Isokinetic Dynamometer يُعد من الأجهزة المتقدمة المستخدمة في التقييم الموضوعي للأداء العضلي؛ حيث يتيح قياس قوة العضلات وعزمها وأدائها بدرجة عالية من الدقة، وتقييم التوازن العضلي والفروق بين الأطراف، وتحديد جوانب الضعف، إلى جانب متابعة تطور الحالات خلال برامج العلاج والتأهيل، لافتا إلى أن المعمل يمثل إضافة مهمة لمنظومة التدريب العملي لطلاب برنامج العلاج الطبيعي، إذ يتيح لهم التدريب على تطبيقات حديثة في تقييم وظائف العضلات والمفاصل والتأهيل المتقدم، بما يعزز الربط بين الدراسة الأكاديمية والتطبيق العملي، ويسهم في إعداد خريجين يمتلكون المهارات العلمية والتكنولوجية التي يتطلبها سوق العمل. كما تمتد الاستفادة من إمكانات المعمل إلى مجالات التأهيل الرياضي وعلوم الحركة والأداء البدني، بما في ذلك تدريب طلاب البرامج ذات الصلة مثل برنامج المدرب الشخصي (Personal Trainer)، من خلال تقييم القوة والأداء الحركي والمساعدة في تصميم البرامج التدريبية ومتابعة تطور الأداء بصورة علمية.

واكد رئيس الجامعة ان افتتاح المعمل ياتى فى اطار حرص الجامعة على بناء منظومة تعليمية متكاملة تجمع بين التعليم والتدريب العملي والبحث العلمي وخدمة المجتمع، وتوفر لطلابها بيئة تعليمية حديثة تواكب التطورات المتسارعة في التخصصات الصحية.

واضافت الدكتورة رشا توفيق ان المعمل يدعم أنشطة البحث العلمي من خلال ما يوفره من إمكانات متقدمة للقياس والتحليل وإصدار التقارير، بما يفتح المجال أمام الدراسات التطبيقية في مجالات العلاج الطبيعي، وإصابات الملاعب، والتأهيل الرياضي وعلوم الحركة.

كما يأتي افتتاحه دعمًا لتوجه الجامعة نحو خدمة المجتمع والاستفادة من إمكاناتها الأكاديمية والتكنولوجية في تقييم ومتابعة حالات التأهيل العضلي والحركي والرياضي، من خلال الخدمات التي تقدمها الجامعة وعياداتها التدريبية للمجتمع المحيط.