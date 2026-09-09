الطقس اليوم الأربعاء 9 سبتمبر 2026.. شديد الحرارة والمحسوسة بالقاهرة 38 درجة

تشهد البلاد اليوم الأربعاء 9 سبتمبر 2026 أجواء شديدة الحرارة والرطوبة خلال ساعات النهار على أغلب الأنحاء، مع ارتفاع درجات الحرارة المحسوسة نتيجة ارتفاع نسب الرطوبة، بينما تميل الأجواء إلى الاعتدال ليلًا وفي الصباح الباكر.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ظهور شبورة مائية خلال الساعات الأولى من الصباح، قد تكون كثيفة أحيانًا، خاصة على عدد من الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

حالة الطقس اليوم الأربعاء 9 سبتمبر

وبحسب توقعات الأرصاد الجوية، يسود خلال ساعات الصباح الباكر طقس معتدل إلى حار رطب، فيما ترتفع درجات الحرارة تدريجيًا خلال النهار ليسود طقس شديد الحرارة رطب على أغلب أنحاء الجمهورية.

وتكون الأجواء حارة ورطبة على السواحل الشمالية، بينما تنخفض درجات الحرارة نسبيًا خلال ساعات الليل، ليسود طقس معتدل إلى مائل للحرارة ورطب على أغلب المناطق.

وتؤدي الرطوبة المرتفعة إلى زيادة الإحساس بدرجات الحرارة الفعلية، وهو ما يجعل درجات الحرارة المحسوسة أعلى من المعدلات المسجلة في الظل.

شبورة مائية كثيفة صباحًا وتحذيرات لقائدي السيارات

وأشارت توقعات الأرصاد إلى وجود شبورة مائية قد تكون كثيفة أحيانًا خلال الفترة من الساعة الرابعة وحتى الثامنة صباحًا، وذلك على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وقد تتسبب الشبورة في انخفاض مستوى الرؤية الأفقية على بعض الطرق، لذلك يُنصح قائدو السيارات بتوخي الحذر أثناء القيادة في الساعات الأولى من الصباح، والالتزام بالسرعات المقررة وترك مسافات آمنة بين السيارات.

درجات الحرارة اليوم في القاهرة والمحافظات

وتختلف درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بين مناطق الجمهورية، وجاءت وفق التوقعات على النحو التالي:

القاهرة الكبرى: العظمى 36 درجة، والمحسوسة 38 درجة.

العظمى 36 درجة، والمحسوسة 38 درجة. الوجه البحري: العظمى 35 درجة، والمحسوسة 37 درجة.

العظمى 35 درجة، والمحسوسة 37 درجة. السواحل الشمالية الغربية: العظمى 30 درجة، والمحسوسة 34 درجة.

العظمى 30 درجة، والمحسوسة 34 درجة. السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 33 درجة، والمحسوسة 37 درجة.

العظمى 33 درجة، والمحسوسة 37 درجة. شمال الصعيد: العظمى 37 درجة، والمحسوسة 39 درجة.

العظمى 37 درجة، والمحسوسة 39 درجة. جنوب الصعيد: العظمى 42 درجة، والمحسوسة 43 درجة.

وتسجل مناطق جنوب الصعيد أعلى درجات الحرارة اليوم، حيث تصل درجة الحرارة العظمى إلى 42 درجة، بينما تصل درجة الحرارة المحسوسة إلى 43 درجة.

نشاط الرياح وتحسن الأجواء مساءً

وتشهد بعض المناطق نشاطًا للرياح على فترات متقطعة، حيث تتراوح سرعتها بين 30 و35 كيلومترًا في الساعة، خاصة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

ومن المتوقع أن يساعد نشاط الرياح على تحسين الأجواء خلال ساعات المساء، ولا سيما في المناطق المكشوفة، مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة خلال فترة النهار.

ارتفاع الأمواج على بعض الشواطئ

كما تنشط الرياح على بعض المناطق من شواطئ مطروح والعلمين والإسكندرية وبلطيم وجمصة ودمياط وبورسعيد، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أمواج البحر لتتراوح بين 1.5 و2.5 متر.

وتأتي هذه الاضطرابات البحرية بالتزامن مع نشاط الرياح على السواحل، الأمر الذي يستدعي الانتباه من المصطافين ورواد الشواطئ عند ممارسة الأنشطة البحرية.

فرص ضعيفة لسقوط الأمطار

وفيما يتعلق بفرص سقوط الأمطار، تشير توقعات هيئة الأرصاد الجوية إلى وجود فرص ضعيفة جدًا لأمطار خفيفة بنسبة حدوث تصل إلى نحو 20% تقريبًا، وذلك على مناطق من حلايب وشلاتين وعلى فترات متقطعة.

كما تظهر فرص لتكون بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة، وقد يصاحبها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

نصائح للمواطنين بسبب ارتفاع درجات الحرارة

ومع استمرار الأجواء شديدة الحرارة والرطبة خلال ساعات النهار، يفضل تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة، خاصة خلال ساعات الذروة، مع الحرص على شرب كميات كافية من المياه وارتداء الملابس القطنية فاتحة اللون.

كما يجب على قائدي السيارات توخي الحذر خلال فترة انتشار الشبورة المائية صباحًا، خاصة على الطرق السريعة والطرق الزراعية والصحراوية، بسبب احتمالية انخفاض الرؤية الأفقية.

وتأتي هذه الأجواء في الوقت الذي تواصل فيه درجات الحرارة تحركها، وسط متابعة مستمرة من هيئة الأرصاد الجوية للتغيرات في حالة الطقس، مع توقعات بتغيرات تدريجية في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة.