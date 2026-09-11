سعر الذهب اليوم الجمعة 11 سبتمبر 2026 في مصر عيار 21 الآن.. بكام النهاردة

سعر الذهب اليوم في مصر عيار 21 الآن.. متابعة سعر الذهب عيار 21 في مصر تعد خطوة أساسية لأي شخص مهتم بهذا القطاع، سواء للاقتناء الشخصي أو لأغراض استثمارية.



وتُقدم العديد من المنصات الإلكترونية والمواقع الإخبارية تحديثات دورية لأسعار الذهب، ما يجعل الوصول إلى المعلومات أسهل وأسرع.

سعر الذهب اليوم في مصر عيار 21 الآن



ولهذا نعلم جيدًا أن سعر الذهب اليوم في مصر عيار 21 الآن هو خيارًا مفضلًا للعديد من المشترين الراغبين في شراء مجوهرات جميلة ومتينة للاستخدام اليومي، كما أن البعض يفضل الاستثمار في عيار 18 نظرًا لانخفاض سعره مقارنة بالعيارات الأخرى، مما يتيح فرصة شراء كميات أكبر.

وخلال تعاملات اليوم الجمعة الموافق 11-9-2026، وقبل عودة العمل بالبنوك والمؤسسات الحكومية في الثامنة صباحًا فيد سيطر الثبات النسبي على سعر الذهب اليوم في مصر عيار 21 الآن إذ يعد الموضوعات الاقتصادية الهامة الذي يهم الكثير من الأشخاص الذين يرغبون في شراء أو بيع الذهب سواء لأغراض استثمارية أو للاقتناء الشخصي.



ويعد سعر الذهب في مصر فرصة لإعادة التفكير في الاستراتيجيات الاستثمارية، سواء للمدخرين أو للمستثمرين في الذهب، خاصة مع استمرار حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية.

ولهذا يمكن متابعة سعر الذهب في مصر بالمصنعية يمكن بشكل لحظي، حيث تتراوح المصنعية عادة بين 30 و60 جنيهًا مصريًا للجرام، وتختلف من محل لآخر حسب التصميم والجودة.

الموجز يتناول عبر التقرير التالي آخر مستجدات طرأت على سعر الذهب اليوم الجمعة الموافق 11-9-2026 وهي كالتالي:



سعر الذهب اليوم الجمعة 11 سبتمبر 2026



فى السطور التالية، نرصد سعر الذهب اليوم الجمعة 11 سبتمبر 2026 فى مصر، وذلك عقب الارتفاع الأخير الذى سجله المعدن الأصفر، وجاءت أسعار الذهب اليوم على النحو التالى:



سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24، وهو الأعلى بين الأعيرة المتداولة في السوق المصرية، نحو 7222 جنيها للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 21

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المصرية، نحو 6320 جنيهًا

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 5418 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب اليوم فى الصاغة

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 50560 جنيها، بارتفاع قدره 40 جنيها مقارنة بسعره السابق البالغ 50520 جنيها.

وتختلف الأسعار فى محلات الصاغة حسب المصنعية التى (تتراوح بين 50 - 200 جنيه للجرام حسب التصميم)