بهاء سلطان يكشف كواليس حفله في قرطاج بعد حادث السير: كويس إني عايش وبغني

كشف الفنان بهاء سلطان تفاصيل عودته إلى خشبة المسرح بعد حادث السير الذي تعرض له خلال الأسبوع الماضي، وذلك من خلال حفله الأخير في مهرجان قرطاج بتونس، الذي شهد عودته إلى الجمهور التونسي بعد غياب استمر 23 عامًا.

وعبّر بهاء سلطان عن سعادته الكبيرة بالمشاركة في مهرجان قرطاج والوقوف مجددًا على مسرحه التاريخي، مؤكدًا أن عودته بعد أكثر من عقدين تمثل إنجازًا مهمًا بالنسبة له، خاصة أنها جاءت بعد أيام قليلة من الحادث الذي تعرض له.

بهاء سلطان: عودتي إلى قرطاج بعد 23 عامًا إنجاز

وتحدث بهاء سلطان عن حفله في قرطاج خلال تصريحات تلفزيونية، معربًا عن سعادته بالعودة إلى المهرجان بعد سنوات طويلة من الغياب.

وقال الفنان: «إني أجي قرطاج بعد 23 سنة تاني ده إنجاز، وكويس إني عايش وبغني»، في إشارة إلى أهمية الحفل بالنسبة له، خاصة بعد نجاته من حادث السير الأخير.

وأكد بهاء سلطان أنه شعر بسعادة كبيرة خلال الحفل بسبب التفاعل اللافت من الجمهور التونسي، مشيرًا إلى أن الحضور استمتع بالأغاني التي قدمها على مدار الأمسية.

تفاصيل حادث بهاء سلطان الأخير

وعن حادث السير الذي تعرض له خلال الأسبوع الماضي، أوضح بهاء سلطان أن الأمر مر بسلام رغم أن شكل الحادث كان مخيفًا بعض الشيء.

وقال: «عدت زي أي حادثة، وكان شكلها يخوف شوية بس الحمد لله عدت على خير»، مؤكدًا أن حالته الصحية أصبحت جيدة وأنه تمكن من العودة إلى نشاطه الفني وتقديم حفله في تونس.

وكان الفنان قد حرص عقب الحادث على طمأنة جمهوره، بعد حالة القلق التي انتابت محبيه إثر انتشار أخبار تعرضه للحادث، مؤكدًا أنه بخير وفي حالة صحية جيدة.

بهاء سلطان يتألق في مهرجان قرطاج

وافتتح بهاء سلطان حفله على المسرح الأثري في قرطاج بأغنيته الشهيرة «تعالى أدلعك»، التي حظيت بتفاعل كبير من الجمهور منذ اللحظات الأولى للحفل.

وواصل الفنان تقديم مجموعة من أبرز أغانيه التي ارتبط بها جمهوره على مدار سنوات مسيرته الفنية، وسط أجواء تفاعلية شهدت مشاركة الحضور في غناء عدد من أعماله.

وجاء الحفل ليؤكد استمرار الحضور الجماهيري لبهاء سلطان، خاصة أن عودته إلى مهرجان قرطاج بعد غياب طويل حملت طابعًا خاصًا، بالتزامن مع عودته إلى الحفلات بعد الحادث الأخير.

أول تعليق من بهاء سلطان بعد الحادث

وكان بهاء سلطان قد وجه رسالة إلى جمهوره عقب تعرضه للحادث، حرص خلالها على طمأنة محبيه بشأن حالته الصحية.

وكتب الفنان عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «حبايبي في كل مكان بشكركم جدًا جدًا على سؤالكم ودعواتكم، حبيت أطمنكم عليا، أنا الحمد لله في أحسن حال وبخير».

كما استغل بهاء سلطان رسالته في الترويج لحفله في تونس، مؤكدًا استعداده للقاء جمهوره، وهو ما حدث بالفعل خلال مشاركته في فعاليات مهرجان قرطاج.

تفاعل الجمهور مع عودة بهاء سلطان

وشهد حفل بهاء سلطان في قرطاج تفاعلًا واضحًا من الجمهور التونسي، الذي شاركه غناء عدد من أشهر أعماله، في أجواء احتفالية عكست شعبية الفنان وارتباط الجمهور بأغانيه.

وتكتسب مشاركة بهاء سلطان في مهرجان قرطاج أهمية خاصة، ليس فقط بسبب عودته إلى المهرجان بعد 23 عامًا، وإنما أيضًا لأنها جاءت بعد فترة قصيرة من تعرضه لحادث السير، وهو ما جعل الحفل بمثابة عودة فنية وجماهيرية للفنان.

وبعد نجاح الحفل، يبدو أن بهاء سلطان يستعيد نشاطه الفني بصورة طبيعية، وسط دعم كبير من جمهوره الذي حرص خلال الأيام الماضية على الاطمئنان على حالته الصحية وتوجيه رسائل الدعم له بعد الحادث.

ويواصل الفنان حضوره على الساحة الغنائية من خلال حفلاته ولقاءاته مع الجمهور، بينما حظيت عودته إلى المسرح في تونس باهتمام كبير من محبيه، خاصة بعد تأكيده أن الحادث مر بسلام وأنه أصبح في أفضل حال.