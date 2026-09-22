موعد مباراة الأهلي ضد الزمالك في قمة الدوري والقنوات الناقلة

يترقب عشاق وجماهير كرة القدم المصرية، مباراة فريق الأهلي ضد نظيره فريق الزمالك التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري لموسم 2026-2027.

يبحث كلا الفريقين عن تحقيق الفوز خلال لقاء القمة الذي يجمعهما باستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة السادسة، وذلك لمواصلة مطاردة بيراميدز علي قمة جدول ترتيب الدوري التي يتصدرها برصيد 15 نقطة بينما يمتلك القطبين نفس الرصيد 13 نقطة.

موعد مباراة الأهلي ضد الزمالك

مباراة فريق الأهلي ضد نظيره فريق الزمالك التي تجمعهما في الجولة السادسة من بطولة الدوري لموسم 2026-2027، تنطلق مساء الأحد الموافق 11 أكتوبر المقبل، في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد الزمالك

يمكنك متابعة أحداث مباراة فريق الأهلي ضد نظيره فريق الزمالك التي تجمعهما في الجولة السادسة من بطولة الدوري لموسم 2026-2027، والتي تنطلق مساء الأحد الموافق 11 أكتوبر المقبل، في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، عبر قنوات أون سبورت الناقلة لمباريات الدوري المصري.

الأهلي ضد الزمالك

تشكيل الزمالك المتوقع ضد الأهلي

من المنتظرأن يضم تشكيل الزمالك المتوقع ضد الأهلي كل من:

حراسة المرمي: المهدي سليمان

خط الدفاع: عمر جابر، محمود الونش، محمد إسماعيل، محمود بنتايك

خط الوسط: أحمد ربيع ،محمد شحاتة ،آدم كايد

خط الهجوم: عدي الدباغ ،شيكو بانزا، ناصر منسي

تشكيل الأهلي المتوقع ضد الزمالك

يرصد الموجز، تشكيل فريق الأهلي المتوقع ضد الزمالك حيث من المنتظرأن يضم التشكيل كل من: حراسة المرمي: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني ، ياسين مرعي ، هادي رياض، كريم فؤاد

خط الوسط: مروان عطية ، إمام عاشور، زيزو

خط الهجوم: منصف بقرار، أشرف بن شرقي ، بن جديدة

نظام منافسات بطولة الدوري لموسم 2026-2027

انطلقت بطولة الدوري المصري الجمعة 21 أغسطس الماضي وتُقام المرحلة الأولى بمشاركة جميع الأندية، ثم يُقسم الفرق في المرحلة الثانية إلى مجموعتين: الأولى هي "مجموعة البطل" وتضم 6 فرق، بينما تضم المجموعة الثانية 14 فريقًا، يهبط أربعة منها إلى القسم الثاني "دوري المحترفين".

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