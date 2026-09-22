تعتزم شركة روساتوم الروسية والمسئولة عن بناء محطة الضبعة بمحافظة مرسى مطروح، التعاون مع الأكاديمية الفيتنامية للعلوم والتكنولوجيا لتطوير في مجال التقنيات الكمّية. وأعلنت ذلك يكاترينا سولنتسيفا، مديرة التقنيات الكمّية في مؤسسة "روساتوم" الحكومية، خلال كلمتها في المنتدى الروسي-الفيتنامي للعلوم والتكنولوجيا، الذي يُعد أحد أبرز فعاليات العام الروسي-الفيتنامي للعلوم والتعليم، والذي يتزامن مع زيارة تو لام، الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الفيتنامي ورئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية، إلى روسيا الاتحادية.

تعاون بين روساتوم والأكاديمية الفيتنامية للعلوم والتكنولوجيا لتطوير مجال التقنيات الكمّية

يركز التعاون المستقبلي، أولًا، على الإعداد المشترك لخارطة طريق لتطوير التقنيات الكمّية، وتصميم مركز للتقنيات الكمّية من المقرر إنشاؤه في فيتنام؛ وثانيًا، العمل المشترك على تنفيذ خارطة الطريق، بما في ذلك إنشاء مختبرات مشتركة؛ وثالثًا، إعداد الكوادر المتخصصة.

وقالت "يكاتيرينا سولنتسيفا": تمثل هذه الجهود مهمة بالغة الأهمية والتعقيد، إذ يتعين علينا، في غضون فترة زمنية قصيرة، إنشاء قطاع جديد عالي التقنية من الأساس.

نبذة عن "روساتوم":

مؤسسة "روساتوم" الحكومية هي مجموعة تكنولوجية عالمية متعددة الأنشطة، تضم أصولًا في قطاعات الطاقة والهندسة الميكانيكية والإنشاءات. وتضم المجموعة أكثر من 550 شركة ومؤسسة، يعمل بها نحو 415 ألف شخص.

ومنذ عام 2020، تتولى "روساتوم" مسؤولية تنفيذ خارطة الطريق (خارطة الطريق) لتطوير مجال التكنولوجيا المتقدمة "الحوسبة الكمّية". ويشكّل العمل في هذا المجال أساس المشروع الكمّي لـ"روساتوم"، الذي تضم منظومته 19 مؤسسة بحثية وجامعة، بمشاركة أكثر من 750 باحثًا ومهندسًا.

وكانت إحدى المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من المشروع الكمّي هي تطوير حاسوب كمّي روسي، حيث جرى تطوير نماذج أولية لأربعة حواسيب كمّية تعتمد على الأيونات والذرات والفوتونات والموصلات الفائقة. وبحسب هذا المؤشر، دخلت روسيا قائمة الدول الثلاث الرائدة عالميًا.

وتمتلك روسيا حاليًا 7 معالجات كمّية، تم تطوير 5 منها في إطار خارطة الطريق. كما وصلت 3 حواسيب كمّية إلى مستوى 70 كيوبتًا أو أكثر.

وتهدف خارطة الطريق للفترة 2025–2030 إلى تحقيق نتائج نوعية في تطوير التقنيات الكمّية في روسيا، واكتساب الخبرة العملية في تطبيق هذه التقنيات، ولا سيما في القطاع النووي الروسي، حيث يجري تنفيذ أكثر من 30 مشروعًا تجريبيًا للتطبيق المبكر للحوسبة الكمّية.

ومنذ عام 2026، تشارك "روساتوم" أيضًا في أعمال البحث والتطوير في بعض مجالات أجهزة الاستشعار الكمّية