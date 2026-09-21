خلال فعاليات معرض “إينوبروم. الهند” الدولي للصناعة الذي أُقيم في نيودلهي، استعرضت روساتوم الروسية والمسئولة عن بناء محطة الضبعة النووية بمحافظة مرسى مطروح، إمكانات تقنيات التصنيع الإضافي الروسية، بما في ذلك أحدث التطورات في مجال الطباعة الصناعية ثلاثية الأبعاد والإنتاج المحلي.

لأول مرة في الهند.. روساتوم تستعرض ماسح ضوئي ثلاثي الأبعاد مُطوَّر محليًا في روسيا

وشهد جناح روساتوم عرض أول ماسح ضوئي ثلاثي الأبعاد مُصنّع محليًا في الهند، اعتمادًا على تطوير روسي، وذلك في منشأة تابعة لأحد الشركاء الهنود، وقد تم تطوير وتصنيع الماسح الضوئي من قبل شركة RangeVision، الشريك التكنولوجي لقسم الوقود التابع لروساتوم في مجال المسح ثلاثي الأبعاد، والتي انضمت إلى منظومة تقنيات التصنيع الإضافي التابعة لروساتوم منذ عام 2025.

وأطلقت روساتوم تعاونًا مع أحد الشركاء الهنود لتوطين إنتاج معدات المسح الصناعي ثلاثي الأبعاد، كما عملت على طرح التطوير الروسي في السوق الهندية، وقد بدأ توطين إنتاج الماسحات الضوئية ثلاثية الأبعاد الروسية في الهند هذا العام، بما يسهم في خفض تكلفة المعدات للعملاء في السوق المحلية، ويمكّن الشركة من الحصول على وضع "صُنع في الهند" (Made in India) ويتم تسويق المنتجات في الهند تحت العلامة التجارية Smart Scan.

وقال إيليا كافيلشفيلي، مدير وحدة أعمال تقنيات التصنيع الإضافي في قسم الوقود التابع لروساتوم: “في السابق، كان شركاؤنا الهنود يعتمدون على أسلوب الكبس التقليدي لتصنيع هذه المنتجات، وبعد أن زودت روساتوم الهند بطابعة RusBeam 2800 ثلاثية الأبعاد واسعة النطاق، اقترحت استبدال عملية الكبس متعددة المراحل باستخدام حزمة إلكترونية تعمل في الفراغ، بطاقة إنتاجية تصل إلى 5 كيلوجرامات من المعدن في الساعة، ويمكن تصنيع أسطوانة مماثلة بسعة سبعة لترات باستخدام طابعة RusBeam ثلاثية الأبعاد في غضون أربع ساعات فقط."

وتواصلت مناقشة التصنيع الإضافي ضمن برنامج الأعمال المصاحب للمعرض، حيث عُقدت جلسة نقاشية بعنوان التصنيع الإضافي: مسار جديد لتطوير الشراكة الروسية الهندية، بتنظيم من الجهة الصناعية المتكاملة لتقنيات التصنيع الإضافي ومكتب روساتوم لدول جنوب آسيا، وخلال الجلسة، ناقش خبراء هنود وروس إمكانية الانتقال من نموذج العلاقة القائم على المورّد والمشتري إلى التعاون المشترك في إنشاء منظومة متكاملة للتصنيع الإضافي في السوق الهندية.

وشارك في الجلسة ممثلون عن الجهات المعنية، والمركز الوطني للتصنيع الإضافي (NCAM)، والشركاء الهنود، إلى جانب عدد من الشركات الحكومية الروسية والمؤسسات المالية، وناقش المشاركون سبل دمج الخبرات الروسية مع القدرات الإنتاجية الهندية، والآليات التنظيمية التي يمكن أن تسرّع وتيرة الشراكة، إلى جانب آفاق طرح التطويرات المشتركة في أسواق دول الجنوب العالمي.

وتلقى منتجات روساتوم في مجال التصنيع الإضافي إقبالًا متزايدًا في الأسواق الخارجية. ففي خريف عام 2025، تم افتتاح أول مركز للتصنيع الإضافي في بيلاروسيا، مجهز بمعدات من تصنيع روساتوم، وفي عام 2026، سلّم قسم الوقود التابع لروساتوم طابعة ثلاثية الأبعاد متطورة من طراز RusBeam 2800 إلى مركز الفضاء الهندي، لتصبح أكبر منظومة في الهند لتكسية المعادن بحزمة إلكترونية باستخدام الأسلاك في بيئة مفرغة، كما تم في عام 2026 توقيع اتفاقية لإنشاء مركز للتصنيع الإضافي في فيتنام، بالاستناد إلى النموذج الروسي.

ويضم قسم الوقود التابع لروساتوم، الذي تتولى إدارته شركة JSC TVEL، منشآت لتصنيع الوقود النووي، وتحويل وتخصيب اليورانيوم، وإنتاج أجهزة الطرد المركزي الغازية، إلى جانب مؤسسات بحثية وتصميمية. وباعتبارها المورد الوحيد للوقود النووي لمحطات الطاقة النووية الروسية، توفر شركة TVEL الوقود لأكثر من 70 مفاعلًا للطاقة في 15 دولة، ولمفاعلات بحثية في تسع دول، فضلًا عن مفاعلات النقل التابعة للأسطول النووي الروسي.

ويعمل واحد من كل ستة مفاعلات للطاقة النووية حول العالم بوقود من إنتاج TVEL، كما يُعد قسم الوقود أكبر منتج لليورانيوم المخصب في العالم، ومن الشركات الرائدة عالميًا في سوق النظائر المستقرة، ويواصل القسم تطوير أنشطة جديدة في مجالات الكيماويات، والمعادن، وتقنيات تخزين الطاقة، والطباعة ثلاثية الأبعاد، والمنتجات الرقمية، وإيقاف تشغيل المنشآت النووية، كما أنشأت روساتوم جهات متخصصة ومتكاملة على مستوى القطاع في مجالي التصنيع الإضافي وأنظمة تخزين الطاقة.