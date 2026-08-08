اختتم منتدى البحر الأحمر للطاقة والسياحة المستدامة أعمال نسخته الأولى، برعاية محافظة البحر الأحمر وتنظيم شركة إيكو للطاقة الشمسية والحلول البيئية (ECO Solutions)، وبمشاركة واسعة ضمت نحو 50 جهة حكومية وخاصة، وفندقًا ومنتجعًا سياحيًا، إلى جانب ممثلين عن جمعية السفاري بالغردقة، وشركة القناة لتوزيع الكهرباء، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر، وجهاز شؤون البيئة، والمجلس القومي للمرأة، ونقابة المهندسين بالبحر الأحمر، وعدد من الشركات التجارية والخاصة، والمؤسسات التمويلية، والإعلاميين والمتخصصين في قطاعي الطاقة والسياحة.

منتدى البحر الأحمر يوصي بالتوسع في الطاقة الشمسية وجذب الاستثمارات الخضراء

وناقش المنتدى آليات دعم التحول نحو الطاقة النظيفة، وتعزيز التكامل بين قطاعي الطاقة والسياحة، وربط مشروعات الطاقة المتجددة بخطط التنمية السياحية المستدامة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، والاستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة، وجهود وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لزيادة مساهمة مصادر الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة، إلى جانب دعم توجهات وزارة السياحة والآثار نحو التوسع في تطبيق معايير الاستدامة البيئية داخل المنشآت السياحية.

قال المهندس أحمد ضاحي، المدير التنفيذي لشركة إيكو للطاقة الشمسية والحلول البيئية (ECO Solutions)، إن المنتدى جاء انطلاقًا من رؤية الشركة بضرورة إنشاء منصة تجمع لأول مرة جميع الأطراف المعنية بقطاعي الطاقة والسياحة في محافظة البحر الأحمر، بما يشمل الجهات الحكومية، والمستثمرين، والخبراء، والشركات المحلية والعالمية، موضحًا أن الهدف الرئيسي يتمثل في سد فجوة التنسيق بين هذه الأطراف وتحويل الحوار إلى مشروعات وفرص استثمارية حقيقية تدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

وأضاف ضاحي في تصريحات صحفية ، أن المنتدى يمثل خطوة عملية لدعم جهود الدولة في التوسع بمشروعات الطاقة المتجددة، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ حلول الطاقة النظيفة داخل القطاع السياحي، مؤكدًا أن تحقيق الاستدامة في السياحة أصبح يعتمد بصورة متزايدة على التوسع في استخدام الطاقة الشمسية وحلول كفاءة الطاقة، بما يسهم في خفض تكاليف التشغيل وتقليل الانبعاثات الكربونية ورفع تنافسية المقصد السياحي المصري.

وأوضح أن اختيار الجمع بين قطاعي الطاقة والسياحة في منتدى واحد يعكس حجم التكامل بينهما، حيث يُعد القطاع السياحي من أكبر القطاعات استهلاكًا للطاقة، بينما تمتلك محافظة البحر الأحمر واحدًا من أعلى معدلات الإشعاع الشمسي في العالم، بما يوفر فرصًا كبيرة للتوسع في مشروعات الطاقة الشمسية داخل الفنادق والمنتجعات والمنشآت السياحية.

وأشار إلى أن المنتدى شهد الاتفاق على بدء تعاون بين ECO Solutions ونقابة المهندسين بالبحر الأحمر لإطلاق برامج تدريبية متخصصة في تصميم وتنفيذ وتشغيل أنظمة الطاقة الشمسية، بما يسهم في إعداد كوادر هندسية وفنية مؤهلة لدعم سوق الطاقة المتجددة، إلى جانب عقد لقاءات تعاون مع عدد من الشركات والمؤسسات المشاركة. كما شهد المنتدى مشاركة شركة GoodWe الصينية، إحدى كبرى الشركات العالمية المصنعة لمكونات وأنظمة الطاقة الشمسية، والتي استعرضت أحدث الحلول والتقنيات في مجالات الطاقة الشمسية وتخزين الطاقة.

وأكد ضاحي أن ECO Solutions تنفذ حاليًا مجموعة من مشروعات الطاقة الشمسية للقطاعين السياحي والصناعي، إلى جانب مشروعات تحلية مياه البحر باستخدام الطاقة المتجددة، ومحطات شحن السيارات الكهربائية، وأنظمة إدارة وتشغيل الفنادق الذكية (GRMS)، والتي تسهم في رفع كفاءة التشغيل وترشيد استهلاك الطاقة وتحسين الأداء التشغيلي للمنشآت السياحية.

وأضاف أن الشركة تستهدف خلال المرحلة المقبلة التوسع في تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة، ودراسة إنشاء مركز متخصص للتدريب ونقل المعرفة في مجالات الطاقة الشمسية والحلول المستدامة، بالتعاون مع شركائها المحليين والدوليين، بما يدعم توطين التكنولوجيا وتأهيل الكوادر الوطنية، تنفيذًا لتوجهات الدولة في تعميق التصنيع المحلي وتطوير الصناعات المرتبطة بالطاقة النظيفة.

ولفت إلى أن القطاع السياحي يشهد نموًا متسارعًا في الطلب على حلول الطاقة الشمسية وأنظمة تخزين الطاقة، في ظل توجه الفنادق والمنتجعات نحو خفض تكاليف التشغيل والالتزام بمعايير الاستدامة العالمية، مشيرًا إلى أن المنتدى شهد كذلك مشاركة عدد من المؤسسات المصرفية، من بينها بنك مصر، والبنك الأهلي المصري، وQNB، والتي استعرضت البرامج التمويلية المخصصة لدعم مشروعات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، وفتح قنوات تواصل مباشرة مع المستثمرين وأصحاب المنشآت السياحية.

وأكد المدير التنفيذي لشركة ECO Solutions أن الشركة تستهدف تحويل منتدى البحر الأحمر للطاقة والسياحة المستدامة إلى حدث سنوي يجمع الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات التمويلية والشركات العالمية، ليصبح منصة وطنية لتبادل الخبرات، واستعراض أحدث التقنيات، واستقطاب الاستثمارات، ودعم تنفيذ مستهدفات الدولة في التحول إلى الاقتصاد الأخضر وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة.

ومن جانبه، قال المهندس زياد السكري، عضو مجلس إدارة شركة إيكو للطاقة الشمسية والحلول البيئية (ECO Solutions)، إن المنتدى يعكس تنامي اهتمام مختلف القطاعات بتبني حلول الطاقة النظيفة، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز الشراكات بين القطاع الخاص والجهات الحكومية والمؤسسات التمويلية لتسريع تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة، خاصة في المحافظات السياحية.

وأوضح السكري أن المنتدى خرج بعدد من التوصيات، في مقدمتها التوسع في استخدام الطاقة الشمسية وأنظمة تخزين الطاقة داخل المنشآت السياحية، وتشجيع تنفيذ مشروعات تحلية مياه البحر باستخدام الطاقة المتجددة، ودعم تطبيقات كفاءة الطاقة والمباني الذكية، إلى جانب تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، والتوسع في برامج التدريب والتأهيل للكوادر الهندسية والفنية.

وأكد السكري علي أن ECO Solutions تواصل العمل على نقل أحدث التقنيات العالمية إلى السوق المصرية من خلال شراكاتها مع كبرى الشركات الدولية، بما يسهم في دعم استراتيجية الدولة للتوسع في الطاقة المتجددة، وتعزيز تنافسية القطاع السياحي، وترسيخ مكانة البحر الأحمر كنموذج رائد لتطبيقات الطاقة النظيفة والسياحة المستدامة في مصر والمنطقة