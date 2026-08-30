كيف يتم التفتيش على عداد الكهرباء مسبوق الدفع وكشف التلاعب؟.. تفاصيل آليات الفحص

يعتقد البعض أن الاعتماد على العداد مسبوق الدفع «عداد الكارت» يمنع شركات الكهرباء من مراقبة الاستهلاك أو كشف المخالفات إلا من خلال المرور العشوائي، إلا أن هذا الاعتقاد غير صحيح، إذ تعتمد المنظومة الحالية على تكنولوجيا رقمية متكاملة تتيح وضع العدادات تحت المراقبة المستمرة.

كيف يتم التفتيش على عداد الكهرباء مسبوق الدفع وكشف التلاعب

أولًا: رصد المخالفات عبر المنظومة الذكية

لا تعتمد شركات الكهرباء على المرور العشوائي فقط، إذ يرسل العداد مؤشرات رقمية تضعه تلقائيًا ضمن «قائمة الشبهات» من خلال عدة مؤشرات، أبرزها:

كشف الشحنات المخفضة أو المنقطعة: تراقب المنظومة المركزية بشركات الكهرباء حركة شحن الكروت بدقة. وفي حال توقف المشترك عن الشحن نهائيًا لمدة تتراوح بين شهرين إلى 3 أشهر، أو كانت شحناته ضئيلة جدًا ولا تتناسب مع طبيعة المنشأة، مثل شحن 20 جنيهًا فقط شهريًا لمنزل كامل به أجهزة كهربائية، يوضع العداد تلقائيًا على «قائمة الشبهات»، وتتحرك لجنة تفتيش لمعاينته.

تضارب الاستهلاك مع المقايسة: عند التعاقد على العداد، يتم تسجيل «المقايسة الرسمية» للمنشأة، والتي تتضمن الأجهزة الموجودة بها، مثل التكييفات والسخانات والأجهزة ذات الاستهلاك المرتفع. وإذا ظهر للشركة أن العداد يسجل استهلاكًا منخفضًا جدًا يوازي الشريحة الأولى فقط طوال العام، رغم وجود هذه الأجهزة، يتم إدراج العداد للمعاينة الميدانية.

التأخر في تحديث البيانات: عدم قيام المشترك بوضع الكارت في العداد ثم شحنه لفترات طويلة يثير الشبهات، حيث يساهم

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ثانيًا: إجراءات الفحص الفني الميداني

عندما تبدأ لجنة التفتيش عملها ميدانيًا، تركز على آليات تقنية وفنية محددة لكشف أي تلاعب، وتشمل:

فحص العداد والروابط الكهربائية «الروزتة»: عند وصول اللجنة، يقوم الفنيون بفحص غطاء العداد والأختام الرسمية للتأكد من عدم فتحها أو العبث بها، كما يتم فحص الروزتة، وهي مداخل ومخارج الأسلاك، للتأكد من عدم وجود وصلة خارجية أو «كوبري» لتمرير التيار من خلف العداد دون تسجيله في الذاكرة.

تفريغ بيانات العداد (Data Logger): يتم أحيانًا سحب ملف البيانات المخزن داخل ذاكرة العداد عبر أجهزة قراءة خاصة ومحمولة مع الفنيين. ويوضح هذا الملف مواعيد فتح الغطاء، ومعدلات الاستهلاك بالساعة، وأي محاولات لتمرير مغناطيس أو التلاعب بالدوائر الإلكترونية.

قياس التيار الفعلي (الكلاب ميتر): يقوم الفني بقياس شدة التيار المار في أسلاك المنشأة ومقارنتها بالقراءة الحالية التي يسجلها العداد لحظيًا. وإذا وجد تكييفًا أو أجهزة ثقيلة تعمل بينما العداد يقرأ صفرًا أو استهلاكًا ضئيلًا جدًا، يتم التأكد من وجود تلاعب وإثبات المخالفة.

مراجعة مصابيح الإنذار: يتم فحص لمبة التلاعب (Tamper LED)، وإذا كانت مضاءة، فهذا يعني أن العداد رصد محاولة لفتح الغطاء، أو تعرض لاهتزاز قوي، أو تداخل مغناطيسي، وسجل التاريخ والوقت في ذاكرته الداخلية.

وفي الأخير يجب العلم أن العداد مسبوق الدفع جهاز ذكي يسجل حركات التلاعب ويرسلها إلى المنظومة المركزية للشركة عاجلًا أم آجلًا، ويظل الالتزام بالطرق القانونية للاستهلاك هو الخيار الآمن لتجنب الغرامات والمساءلة القانونية.