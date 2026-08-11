في حالة انتهاء رصيد الكارت|.. هل يتم فصل عداد الكهرباء مسبق الدفع يوم الجمعة؟

كشف مصدر مسئول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، أن عداد الكهرباء مسبق الدفع لا يفصل التيار عن المشترك حال نفاد الرصيد خلال أيام الجمعة والعطلات والإجازات الرسمية، موضحًا أن العداد مزود بنظام يتيح استمرار التغذية الكهربائية خلال هذه الفترات.

العدادات مسبقة الدفع

وقال المصدر، إن العدادات مسبقة الدفع تتيح للمشترك الاستفادة من الرصيد الاحتياطي المبرمج بالعداد عند وصول الرصيد إلى مرحلة النفاد، بما يمنع انقطاع التيار في أوقات الإجازات التي قد يصعب خلالها التوجه إلى منافذ الشحن.

هل يتم فصل عداد الكهرباء مسبق الدفع يوم الجمعة؟

وأوضح أن هذه الخاصية تستهدف عدم تعرض المواطنين لمواقف طارئة نتيجة نفاد الرصيد، خاصة في أيام الجمعة والعطلات الرسمية، على أن يقوم المشترك بإعادة شحن الكارت وسداد قيمة الاستهلاك المستحق في أقرب فرصة.

وأشار إلى أن العداد يعطي إشارات وتنبيهات للمشترك قبل نفاد الرصيد، بما يسمح له بإعادة شحن الكارت في الوقت المناسب وتجنب الوصول إلى مرحلة الرصيد الاحتياطي.

وأكد أن الاعتماد على الرصيد الاحتياطي لا يعني إلغاء مديونية الاستهلاك، وإنما هو إجراء مؤقت لضمان استمرار التغذية الكهربائية، ويتم خصم قيمة الاستهلاك عند إعادة الشحن وفقًا للقواعد المطبقة على العدادات مسبقة الدفع.