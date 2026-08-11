بتكلفة 40 مليون جنيه ..تركيب تجهيزات معامل الأسنان بالجامعة الاهلية ببنى سويف

فى إطار استكمال المتابعة لأعمال إنشاء عيادات الأسنان المتخصصة بجامعة بني سويف الأهلية، شهد اليوم الدكتور طارق علي، القائم بأعمال رئيس الجامعة، تركيب التجهيزات الحديثة الخاصة بمعامل وعيادات الأسنان، وذلك ضمن خطة الجامعة لتوفير بيئة تعليمية وعلاجية متكاملة وفق أعلى المعايير الطبية العالمية.

وقد رافق رئيس الجامعة فى جولته كل من الدكتورة رشا توفيق النائب الأكاديمي، والدكتور باسم أنور رئيس قطاع التعليم والطلاب، محمد سليم أمين عام الجامعة، إلى جانب أعضاء الإدارة الهندسية بالجامعة، الذين تابعوا عن كثب سير العمل والالتزام بالجدول الزمني المحدد.

حيث أجرى رئيس الجامعة زيارة ميدانية لموقع العمل لمعاينة تركيب وحدات الأسنان المجهزة بكافة المشتملات الطبية المتطورة والتى بلغ عددها 40 وحدة بتكلفة اجمالية بلغت 20 مليون جنيه ، بجانب ٢٠ مليون أخرى أجهزه مكمله لتشغيل الكراسى العلاجيه ، باجمالى ٤٠ مليون ، حيث تم البدء فى تركيبها وفق أحدث المواصفات المعتمدة فى المجال الطبي. وتتولى الشركة الكورية الموردة مسؤولية أعمال التركيب، بما يضمن الالتزام بالمعايير الفنية والجودة المطلوبة.

وخلال الجولة، أكد الدكتور طارق علي على ضرورة سرعة الانتهاء من أعمال التركيب والتجهيزات لافتتاح العيادات فى أقرب وقت ممكن لخدمة الجمهور والطلاب، مشددًا على الالتزام الكامل بالمعايير المتفق عليها فى تجهيزات العيادات، مع فتح المجال لإضافة أي أعمال جديدة تساهم فى رفع مستوى الخدمة الطبية والتعليمية.

كما أكدت الدكتورة رشا توفيق حرص الجامعة الدائم على مواصلة التوسع فى مختلف المجالات داخل الجامعة، بما يعزز من مكانتها كمؤسسة تعليمية واعدة، ويحقق الارتقاء بالمستوى الأكاديمي والخدمي، ويواكب تطلعات المجتمع فى توفير خدمات تعليمية وصحية متقدمة.