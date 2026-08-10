تموين بني سويف: ضبط مصنع لإنتاج الفلفل المغشوش والتحفظ على 5.5 طن

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية ببني سويف من ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج الفلفل الأسود المغشوش بعزبة سيد يوسف التابعة لقرية المنصورة بالوحدة المحلية بالحمام بمركز ناصر شمال المحافظة، وذلك خلال حملة رقابية استهدفت ضبط الأسواق والتصدي لمحاولات الغش والتدليس والتلاعب في المنتجات الغذائية.

جاء ذلك بناءً على توجيهات محمد عبدالرحمن، وكيل وزارة التموين ببني سويف، وبمتابعة وإشراف الأجهزة الرقابية بالمديرية، حيث تمكنت الحملة من ضبط والتحفظ على نحو 5.5 طن من المنتج النهائي من الفلفل الأسود، إلى جانب كميات من المواد والمستلزمات المستخدمة في عمليات التصنيع والتلوين، فضلًا عن خامات وبهارات مجهولة المصدر.

وجاء فى بيان مديرية التموين أن من ضمن المضبوطات 10 أكياس معبأة بمواد بودرة وألوان وصبغات ومكتسبات لون مجهولة المصدر، و10 شكائر بيكربونات صوديوم نقي 99.3% غذائي، وزن الشيكارة 25 كجم، وكمية طن من الفلفل الأحمر المطحون بالعنق، وجركن مكسب طعم باربكيو وزن 15 كجم.

كما تم التحفظ على 10 علب «بيور كلر» لتلوين البويات المائية، وكمية طن من قشر الفول، وطن من البهارات مجهولة المصدر، بالإضافة إلى طن من الكمون المطحون مجهول المصدر.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والتحفظ على المضبوطات، تمهيدًا للعرض على الجهات المختصة، مع استمرار الحملات الرقابية على المنشآت الغذائية والأسواق لضبط السلع غير المطابقة والمجهولة المصدر، والتصدي لأية ممارسات تضر بصحة وسلامة المواطنين.

واكد بيان مديرية التموين انه قد تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية ببني سويف من ضبط 14 مخالفة، خلال حملة تفتيشية موسعة شنتها إدارة تموين ببا على عدد من المخابز البلدية، في إطار جهود المديرية لإحكام الرقابة على منظومة الخبز المدعم، والتأكد من الالتزام بالأوزان والمواصفات المقررة، والحفاظ على حقوق المواطنين.

وجاءت الحملة تحت اشراف محمد عبدالرحمن، وكيل وزارة التموين ببني سويف، ومتابعة الدكتور أحمد عنتر، وكيل المديرية، وبرئاسة أحمد سمير، مدير إدارة تموين ببا، حيث استهدفت المرور على المخابز البلدية ومتابعة انتظام التشغيل والتزام أصحاب المخابز بالاشتراطات والضوابط التموينية المقررة.

وأسفرت الحملة عن ضبط 7 مخالفات لإنتاج خبز ناقص الوزن، و3 مخالفات لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القياسية، إلى جانب مخالفة لعدم الاحتفاظ بميزان حساس، وأخرى لعدم الإعلان عن قائمة مواعيد التشغيل.

كما تم ضبط مخالفة للتصرف في حصة دقيق بإجمالي 5 أجولة، ومخالفة أخرى لعدم الاحتفاظ بسجل الزيارات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة حيال المخالفات، مع استمرار الحملات الرقابية على المخابز والأسواق بمختلف مراكز ومدن المحافظة.