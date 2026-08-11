قرة لمشروعات الطاقة تفوز بأعمال مصنع يازاكي للأنظمة الكهربائية بـ15.43 مليون يورو

أعلنت شركة «قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار» عن فوزها بتنفيذ الأعمال المتكاملة لإنشاء المصنع الجديد للشركة اليابانية "يازاكي مصر للأنظمة الكهربائية" (YAZAKI EDS Egypt)، إحدى شركات مؤسسة يازاكي العالمية المتخصصة في تصنيع ضفائر السيارات.

قرة لمشروعات الطاقة ترفع رأسمالها بـ405 مليون جنيه

كما قرر مجلس إدارة الشركة زيادة رأس مالها بقيمة 405 مليون جنيه خلال اجتماعه الأخير، في خطوة تستهدف تعزيز قاعدة الشركة المالية ودعم خططها التوسعية خلال المرحلة المقبلة.

ويُعد المصنع الجديد أول منشأة صناعية لشركة يازاكي في مصر بمنطقة منشأة كمال بمحافظة الفيوم، وتبلغ القيمة المبدئية للعقد نحو 15.43 مليون يورو، ويمثل أحد المشروعات المهمة في قطاع الصناعات المغذية للسيارات، بما يدعم جهود الدولة نحو توطين صناعة مكونات السيارات، وتعزيز قدرات القطاع الصناعي، وجذب الاستثمارات الأجنبية، فضلًا عن دعم خطط التنمية الاقتصادية بمحافظات الصعيد وخلق فرص عمل جديدة للشباب.

وتفوز بأعمال مصنع يازاكي للأنظمة الكهربائية

وتتولى «قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار» تنفيذ الأعمال المتكاملة للمجمع الصناعي بنظام التسليم المفتاح (Turnkey)، بما يشمل الأعمال المدنية والمعمارية والكهروميكانيكية، وذلك على مساحة إجمالية تقارب 67 ألف متر مربع بمنطقة منشأة كمال في الفيوم.

وتشمل نطاقات الأعمال تنفيذ المباني الإنتاجية والتصنيعية، والمباني الإدارية والخدمية، وأعمال الأنظمة الكهروميكانيكية (MEP)، إلى جانب تنفيذ أعمال البنية التحتية الخارجية والشبكات والأعمال المدنية المساندة داخل الموقع، بما يضمن جاهزية المشروع وفقًا للمعايير الفنية والتشغيلية المستهدفة.

وقال المهندس أيمن قرة، الرئيس التنفيذي لشركة قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار (قرة إنرجي)، إن إسناد المشروع إلى الشركة يعكس الثقة في قدراتها الهندسية والتنفيذية وخبراتها المتراكمة في تنفيذ المشروعات الصناعية المتكاملة.

وأضاف: «نفخر بثقة شركة يازاكي العالمية في قدرات وخبرات قرة لتنفيذ هذا المشروع الصناعي الاستراتيجي، الذي يمثل إضافة مهمة إلى محفظة أعمالنا في قطاع الهندسة والإنشاءات الصناعية، ويؤكد قدرتنا على تنفيذ المشروعات المتكاملة وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة، وبما يتوافق مع الجداول الزمنية وتطلعات عملائنا.

وأوضح قرة أن إنشاء أول مصنع لشركة "يازاكي مصر للأنظمة الكهربائية" يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز توطين صناعة مكونات السيارات ودعم سلاسل الإمداد المحلية، مشيرًا إلى أن المشروع يسهم في رفع تنافسية الصناعة المصرية وتعزيز قدراتها على جذب الاستثمارات الصناعية العالمية، فضلًا عن دعم جهود الدولة لتنمية محافظات الصعيد وتوفير فرص عمل جديدة.

وأشار إلى أن تسعير قيمة العقد باليورو يمثل عاملًا إيجابيًا في دعم موارد الشركة من العملات الأجنبية، من خلال توفير تدفقات نقدية بالعملة الأجنبية، بما يعزز مرونة الشركة المالية ويدعم قدرتها على تنفيذ خططها التوسعية خلال الفترة المقبلة.

ويأتي تنفيذ المشروع في إطار توجه الدولة المصرية لتعزيز التنمية الصناعية في صعيد مصر، وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خاصة الاستثمارات اليابانية، بما يدعم جهود توطين الصناعات ذات القيمة المضافة ورفع مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني.

وتواصل شركة «قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار» توسيع نطاق أعمالها في قطاعي التشييد والطاقة والمشروعات الصناعية، مستفيدة من خبرات تمتد لأكثر من 25 عامًا في تنفيذ المشروعات المتكاملة، وقدرتها على تقديم حلول هندسية وتنفيذية تغطي مختلف مراحل المشروع، بدءًا من الأعمال المدنية والمعمارية وصولًا إلى الأعمال الكهروميكانيكية والبنية التحتية.

ويعكس إسناد مشروع مصنع يازاكي إلى «قرة» تنامي ثقة المستثمرين الصناعيين في القدرات المحلية على تنفيذ المشروعات وفق المعايير الدولية، كما يعزز حضور الشركة في سوق الإنشاءات الصناعية ويدعم توجهها نحو زيادة حجم وتنوع محفظة أعمالها في السوق المصرية.