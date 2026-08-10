الداخلية تكشف تفاصيل مقتل أسرة في التجمع الخامس.. ضبط المتهم ودافع الجريمة

كشفت وزارة الداخلية تفاصيل واقعة مقتل أسرة في منطقة التجمع الخامس بالقاهرة، بعد تداول عدد من الروايات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ملابسات الحادث. وأوضحت الوزارة أن الأجهزة الأمنية تمكنت من كشف تفاصيل الواقعة وضبط مرتكب الجريمة، إلى جانب ضبط السلاح المستخدم فيها، فيما تولت النيابة العامة التحقيق.

بلاغ بتغيب صاحب مطبعة يكشف الجريمة

بدأت تفاصيل الواقعة عندما تلقى قسم شرطة التجمع الخامس، يوم 10 أغسطس، بلاغًا من أحد الأشخاص يفيد بتغيب شقيقه، وهو مالك مطبعة ومقيم بدائرة القسم، وعدم تمكنه من التواصل معه.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل إقامة المجني عليه لإجراء الفحوص والتحريات اللازمة، حيث عثرت القوات على سيارته وبها آثار دماء وأعيرة نارية.

وخلال استكمال أعمال البحث، عثرت الأجهزة الأمنية على جثامين زوجة المجني عليه وابنتيه داخل سيارة الزوجة، بالقرب من محل إقامتهم، لتبدأ الأجهزة الأمنية في تكثيف جهودها لكشف ملابسات الحادث وتحديد هوية مرتكب الجريمة.

التحريات تكشف هوية المتهم

وبعد إجراء التحريات وجمع المعلومات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مرتكب الواقعة، وتبين أنه صديق للمجني عليه، وهو شخص بالمعاش ومقيم بدائرة قسم شرطة الدقي بمحافظة الجيزة.

ونجحت الأجهزة الأمنية في ضبط المتهم، وبإرشاده تم العثور على السلاح المستخدم في ارتكاب الجريمة، ليبدأ التحقيق معه حول دوافع الجريمة وكيفية تنفيذها.

المتهم يكشف دافع ارتكاب الجريمة

وبمواجهة المتهم، أقر بارتكاب الواقعة، موضحًا أنه كان يعلم باحتفاظ المجني عليه بمبالغ مالية وسبائك ذهبية داخل منزله.

وبحسب بيان وزارة الداخلية، فقد دفع مرور المتهم بضائقة مالية إلى التخطيط للتخلص من صديقه والاستيلاء على أمواله وممتلكاته، حيث قام باستدراجه داخل سيارته والتعدي عليه بإطلاق عيار ناري تجاهه.

وعقب تأكده من وفاة المجني عليه، استولى المتهم على مفاتيح العقار محل سكنه، ثم تخلص من جثمانه بإلقائه خلف حاجز خرساني بطريق العين السخنة.

حيلة المتهم لاستدراج الزوجة وابنتيها

لم يتوقف مخطط المتهم عند التخلص من صديقه، إذ توجه بعد ذلك إلى محل إقامة المجني عليه، وتواصل مع زوجته وأوهمها بأن زوجها تعرض لحادث سير، وأنه تم نقله إلى إحدى المستشفيات.

وبحسب رواية وزارة الداخلية، استقلت الزوجة سيارتها برفقة المتهم ونجلتيها، قبل أن يقوم بإطلاق أعيرة نارية تجاههن بالطريق ذاته، ما أسفر عن وفاتهن جميعًا.

وعقب ذلك، عاد المتهم إلى محل إقامة الأسرة، وترك سيارة الزوجة بالقرب من المنزل وبداخلها جثامين الضحايا، ثم وضع غطاء على السيارة في محاولة لإخفائها.

حارس العقار أفشل مخطط السرقة

بعد تنفيذ الجريمة، حاول المتهم الدخول إلى منزل المجني عليه بهدف الاستيلاء على الأموال والسبائك الذهبية التي كان يعلم بوجودها داخله.

إلا أن المتهم فوجئ بوجود حارس العقار، وهو ما حال دون تمكنه من الدخول إلى المنزل وإتمام عملية السرقة في ذلك الوقت.

وبحسب اعترافاته، قرر المتهم العودة خلال فترة الليل لاستكمال مخططه، إلا أن جهود الأجهزة الأمنية تمكنت من تحديده وضبطه قبل تنفيذ مخططه.

الداخلية تضبط السلاح والنيابة تحقق

وأكدت وزارة الداخلية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما جرى نقل جثامين المتوفين، فيما تولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة للوقوف على جميع تفاصيلها وملابساتها.

وتأتي هذه الواقعة بعد تداول العديد من المنشورات والحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ملابسات مصرع أفراد الأسرة في التجمع الخامس، لتكشف وزارة الداخلية من خلال تحرياتها الرواية الرسمية للواقعة، وتعلن ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الجريمة.