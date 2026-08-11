ارتفاع سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11 أغسطس 2026..عيار 21 يسجل 6200 جنيه

شهدت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 11 أغسطس 2026، ارتفاعًا ملحوظًا في السوق المصرية، لتواصل مختلف أعيرة الذهب تسجيل مكاسب جديدة مقارنة بمستوياتها في بداية شهر أغسطس الجاري.

ويأتي ارتفاع أسعار الذهب في مصر بالتزامن مع استمرار صعود قيمة المعدن النفيس، وسط متابعة مستمرة من المواطنين والمستثمرين لتحركات الأسعار، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 باعتباره الأكثر تداولًا في السوق المحلية.

سعر الذهب اليوم في مصر

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الثلاثاء نحو 7086 جنيهًا، مقارنة بنحو 6777 جنيهًا في بداية شهر أغسطس، ليرتفع بقيمة بلغت 309 جنيهات خلال الأيام الأولى من الشهر.

ويعد عيار 24 من أعلى أعيرة الذهب من حيث النقاء، كما يحظى باهتمام المستثمرين الراغبين في شراء الذهب بهدف الادخار والحفاظ على قيمة الأموال.

سعر الذهب عيار 21 اليوم

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 إلى نحو 6200.25 جنيه اليوم، مقابل 5929.88 جنيه في بداية أغسطس.

وبذلك يكون سعر الذهب عيار 21 قد سجل زيادة قدرها 270.37 جنيه خلال الفترة نفسها، ليواصل تحركاته الصاعدة في السوق المصرية.

ويعتبر عيار 21 الأكثر انتشارًا في مصر، لذلك يحظى سعره بمتابعة واسعة من جانب المواطنين، سواء الراغبين في شراء المشغولات الذهبية أو المقبلين على الاستثمار في المعدن النفيس.

سعر الذهب عيار 18 اليوم

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 5314.50 جنيه، مقارنة بـ5082.75 جنيه في بداية الشهر.

وبحسب الأسعار المعلنة، ارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 بقيمة بلغت 231.75 جنيه منذ بداية أغسطس وحتى تعاملات اليوم الثلاثاء.

ويستخدم عيار 18 على نطاق واسع في بعض أنواع المشغولات الذهبية، ولذلك يمثل أحد الأسعار المهمة التي يهتم بها المتعاملون في سوق الذهب.

سعر الذهب عيار 14 اليوم

واصل سعر جرام الذهب عيار 14 ارتفاعه أيضًا، ليسجل نحو 4133.50 جنيه اليوم.

وكان سعر الجرام قد سجل في بداية أغسطس نحو 3953.25 جنيه، ما يعني ارتفاعه بقيمة 180.25 جنيه خلال الفترة نفسها.

وتأتي هذه الزيادة ضمن موجة الصعود التي شهدتها أسعار مختلف أعيرة الذهب في السوق المصرية منذ بداية الشهر الجاري.

سعر أوقية الذهب اليوم

وعلى مستوى سعر أوقية الذهب، سجلت الأوقية اليوم نحو 220399.24 جنيه، مقابل 210788.26 جنيه في بداية أغسطس.

وبذلك ارتفع سعر الأوقية بنحو 9610.98 جنيه مقارنة بمستواها في الأول من الشهر، وهو ما يعكس قوة الارتفاع المسجل في أسعار الذهب خلال الفترة الأخيرة.

وتعد حركة سعر الأوقية عالميًا من العوامل المؤثرة في تحديد اتجاهات أسعار الذهب محليًا، إلى جانب تغيرات سعر صرف الدولار وحركة العرض والطلب في السوق.

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء نحو 49602 جنيه، مقارنة بـ47439 جنيهًا في بداية شهر أغسطس.

وبذلك ارتفع سعر الجنيه الذهب بقيمة 2163 جنيهًا خلال الأيام الأولى من الشهر، ليحقق واحدة من أبرز الزيادات المسجلة بين منتجات الذهب المتداولة في السوق.

ويحظى الجنيه الذهب باهتمام شريحة من المواطنين باعتباره أحد الخيارات المستخدمة في الادخار والاستثمار، خصوصًا في ظل متابعة تحركات أسعار الذهب بشكل مستمر.

ارتفاعات متواصلة في أسعار الذهب

وتكشف مقارنة الأسعار الحالية بمستويات بداية أغسطس عن تسجيل مختلف أعيرة الذهب مكاسب واضحة، حيث ارتفع عيار 24 بنحو 309 جنيهات، بينما زاد عيار 21 بقيمة 270.37 جنيه.

كما ارتفع عيار 18 بنحو 231.75 جنيه، وسجل عيار 14 زيادة قدرها 180.25 جنيه، في حين ارتفعت قيمة أوقية الذهب بنحو 9610.98 جنيه.

وتشير هذه التحركات إلى استمرار موجة ارتفاع أسعار الذهب منذ بداية الشهر، ما يجعل تطورات السوق محل اهتمام واسع من جانب المواطنين والمستثمرين، خاصة مع تغير الأسعار بصورة مستمرة خلال جلسات التداول.

ويظل سعر الذهب اليوم في مصر من أكثر مؤشرات الأسواق متابعة، في ظل استخدام الذهب كأداة للادخار والاستثمار، إلى جانب الإقبال على المشغولات الذهبية في المناسبات المختلفة.

ومن المهم عند شراء الذهب متابعة السعر المعلن لحظة إتمام عملية الشراء، إلى جانب معرفة قيمة المصنعية والدمغة، إذ تختلف التكلفة النهائية للمشغولات عن سعر الجرام الخام بحسب نوع المشغول والتاجر.