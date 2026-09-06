الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأحد.. حرارة ورطوبة ورياح وشبورة كثيفة

مع انطلاق تعاملات الأحد 6 سبتمبر 2026، يترقب المواطنون حالة الطقس في مختلف المحافظات، بالتزامن مع استمرار الأجواء الحارة والرطبة، وارتفاع درجات الحرارة المحسوسة، فضلًا عن نشاط الرياح الذي قد يخفف الإحساس بالحرارة مساءً، في الوقت الذي تشهد فيه بعض الطرق شبورة مائية تستدعي الحذر أثناء القيادة.

- القاهرة تسجل 34 درجة والمحسوسة 36

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس المتوقعة، مشيرة إلى أن البلاد تشهد طقسًا معتدلًا مائلًا للحرارة ورطبًا خلال ساعات الصباح الباكر، يتحول إلى حار ورطب على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى خلال النهار.

وتزداد حدة الحرارة على مناطق جنوب البلاد، بينما يسود ليلًا طقس مائل للحرارة ورطب على معظم أنحاء الجمهورية.

وتسجل القاهرة الكبرى 34 درجة للعظمى، بينما تصل الحرارة المحسوسة إلى 36 درجة، وهو ما يعكس تأثير ارتفاع نسب الرطوبة على شعور المواطنين بدرجات الحرارة.

- جنوب الصعيد في صدارة درجات الحرارة

وتبلغ درجة الحرارة العظمى في السواحل الشمالية الغربية 30 درجة والمحسوسة 33 درجة، بينما تسجل مناطق الوجه البحري 33 درجة للعظمى و35 درجة للمحسوسة.

وعلى السواحل الشمالية الشرقية، تصل العظمى إلى 32 درجة والمحسوسة إلى 36 درجة، فيما يسجل شمال الصعيد 36 درجة للعظمى و38 درجة للمحسوسة.

وتظل مناطق جنوب الصعيد الأكثر حرارة، مع تسجيل 40 درجة للعظمى و41 درجة للحرارة المحسوسة.

- تحذير من الشبورة خلال ساعات الصباح

وحذرت الأرصاد من تكون شبورة مائية خلال الفترة من الرابعة وحتى الثامنة صباحًا، خاصة على الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وقد تكون الشبورة كثيفة أحيانًا على بعض الطرق، ما يستوجب القيادة بحذر والالتزام بالسرعات المقررة خلال الساعات الأولى من اليوم.

- رياح نشطة وسحب منخفضة وأمطار محدودة

ومن المتوقع ظهور سحب منخفضة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري ومدن القناة، مع فرص لسقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

كما توجد فرص ضعيفة جدًا لسقوط أمطار خفيفة، بنسبة حدوث تقترب من 10%، على أجزاء من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وذلك على فترات متقطعة.

وتنشط الرياح أحيانًا على أغلب الأنحاء، وتتراوح سرعتها بين 30 و40 كيلومترًا في الساعة، بما يسهم في تحسين الأجواء مساءً بالمناطق المكشوفة.

وقد تثير الرياح الرمال والأتربة على بعض مناطق السواحل الشمالية الغربية وجنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر.

- ارتفاع الأمواج على عدد من الشواطئ

وتشهد شواطئ مطروح والعلمين والإسكندرية وبلطيم وجمصة ودمياط وبورسعيد نشاطًا للرياح، ما يؤدي إلى ارتفاع أمواج البحر لتتراوح بين 1.5 و2.25 متر.