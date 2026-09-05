رخصة القيادة المهنية الثالثة.. اختبار شفوي وتحليل مخدرات وأوراق أساسية

قبل أن يحصل المتقدم على رخصة القيادة المهنية درجة ثالثة، يمر بمجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى التأكد من قدرته على القيادة بصورة آمنة والتزامه بالقواعد القانونية، ولا يتوقف الأمر عند اختبار قيادة السيارة عمليًا.

ـ اختبار شفوي أولًا

يبدأ مسار الاختبارات بالجانب الشفوي، ويتعين على المتقدم إثبات معرفته بقواعد وآداب المرور والعلامات والإشارات المرورية.

كما يتضمن الاختبار مبادئ أولية في ميكانيكا السيارات، إلى جانب أسئلة خاصة بجغرافية المحافظة التي يقيم بها المتقدم واتجاهات المرور.

وقد تمتد الأسئلة إلى معرفة مواقع الأماكن والمنشآت العامة والمهمة والأثرية داخل نطاق المحافظة.

ـ عدم النجاح يمنع الاختبار العملي

ومن النقاط المهمة أن المتقدم الذي لا يجتاز الاختبار الشفوي لا يُسمح له بالانتقال إلى الاختبار العملي.

كما تحتسب المحاولة ضمن مرات الاختبار، وهو ما يجعل الاستعداد الجيد لمحتوى الاختبار النظري والشفوي خطوة أساسية قبل التوجه إلى إجراءات الترخيص.

- الكشف الطبي شرط أساسي

وتشترط قواعد الترخيص ثبوت اللياقة الصحية للقيادة، مع إجراء الفحوص الطبية اللازمة.

كما أصبح إثبات الخلو من تعاطي المواد المخدرة ضمن متطلبات اللياقة الصحية للرخص المهنية، وفق التعديلات المشار إليها في المادة، والتي نظمت إجراءات الكشف من خلال القومسيون الطبي المختص أو المراكز الطبية التي تحددها وتعتمدها وزارة الداخلية.

ـ صلاحية قرار الكشف الطبي

ولا تظل نتيجة الكشف الطبي سارية إلى أجل غير محدد، إذ يسقط قرار القومسيون الطبي أو المركز الطبي إذا لم تستكمل إجراءات صرف الرخصة خلال 90 يومًا من تاريخ إثبات اللياقة الطبية.

وفي هذه الحالة، يحتاج المتقدم إلى إعادة إجراءات الكشف وفق القواعد المطبقة.

ـ الأوراق المطلوبة

وتشمل المستندات المطلوبة صورة أو مستندات إثبات الشخصية ومحل الإقامة والسن والصور الشخصية، إلى جانب صحيفة الحالة الجنائية.

كما تتطلب الإجراءات ما يفيد عضوية المتقدم بإحدى النقابات العمالية أو أحد فروعها، مع تقديم المستندات المرتبطة بالحالة الوظيفية والاجتماعية وفق الضوابط.

- السن وشهادة التعليم

ويشترط ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا للحصول على الرخصة المهنية الثالثة، إلى جانب تقديم شهادة دراسية أو شهادة محو أمية معتمدة.

وبذلك يجمع استخراج الرخصة بين شروط السن والتعليم واللياقة الصحية والفحوص والاختبارات والمستندات، قبل السماح للمتقدم بممارسة القيادة المهنية ضمن نطاق المركبات المحدد قانونًا.