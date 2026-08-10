موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2026 رسميًا.. اعرف موعد الصرف بالزيادة الجديدة

يترقب الموظفون والعاملون بالجهاز الإداري للدولة موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2026، بالتزامن مع تطبيق الزيادة الجديدة في أجور العاملين بالدولة، والتي بدأ تنفيذها رسميًا اعتبارًا من شهر يوليو الماضي، ضمن حزمة الإجراءات التي أقرتها الحكومة لتحسين دخول الموظفين ومواجهة الأعباء المعيشية.

وتزايدت معدلات البحث خلال الساعات الماضية عن موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2026، وموعد صرف المتأخرات، إلى جانب الأماكن التي يمكن من خلالها الحصول على المرتبات، خاصة ماكينات الصراف الآلي ومكاتب البريد المنتشرة في مختلف المحافظات.

موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2026

حددت وزارة المالية موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2026 للعاملين بالدولة، حيث من المقرر أن تبدأ عملية صرف المرتبات يوم 23 أغسطس 2026، وفقًا للمواعيد المعلنة من وزارة المالية.

ويأتي صرف مرتبات أغسطس ضمن الجدول الزمني المحدد لصرف مستحقات العاملين بالدولة، بما يتيح للموظفين الحصول على رواتبهم في المواعيد المقررة دون الحاجة إلى الانتظار حتى نهاية الشهر.

كما حددت وزارة المالية مواعيد صرف المتأخرات والمستحقات المالية للعاملين، على أن يتم صرفها خلال أيام 6 و9 و10 أغسطس 2026، وفقًا للجدول المعلن.

أماكن صرف مرتبات أغسطس 2026

يمكن للموظفين والعاملين بالدولة صرف مرتبات شهر أغسطس 2026 من خلال عدد من الوسائل المتاحة، دون الحاجة إلى التوجه إلى مقار العمل للحصول على الراتب.

وتشمل أماكن ووسائل صرف المرتبات ما يلي:

ماكينات الصراف الآلي ATM التابعة للبنوك المختلفة.

التابعة للبنوك المختلفة. فروع البريد المصري المنتشرة في أنحاء الجمهورية.

المنتشرة في أنحاء الجمهورية. وسائل صرف المرتبات المعتمدة وفقًا للجهة التي يعمل بها الموظف.

وتوفر هذه الوسائل إمكانية الحصول على المرتب بمجرد إتاحته في الموعد المحدد، مع ضرورة الالتزام بتعليمات البنك أو جهة الصرف الخاصة بكل موظف.

صرف مرتبات أغسطس بالزيادة الجديدة

ويحصل العاملون بالدولة على مرتبات شهر أغسطس 2026 بعد تطبيق الزيادات الجديدة التي بدأ تنفيذها اعتبارًا من يوليو الماضي، في إطار حزمة الحماية الاجتماعية وتحسين أجور العاملين بالدولة.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أعلن خلال شهر يونيو الماضي عن رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالدولة بقيمة 1000 جنيه، ليصل الحد الأدنى للأجور إلى 8 آلاف جنيه شهريًا، بدءًا من يوليو 2026.

وتتضمن حزمة زيادة الأجور أيضًا زيادات واستحقاقات إضافية لفئات محددة، من بينها المعلمون والكوادر الطبية، وفقًا للقرارات والإجراءات التي أعلنتها الحكومة.

زيادة المرتبات 2026.. الحد الأدنى للأجور

وتأتي زيادة المرتبات الجديدة ضمن توجه حكومي يستهدف تحسين دخول العاملين بالدولة، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وزيادة الاحتياجات الأساسية للأسر.

ويعد وصول الحد الأدنى للأجور إلى 8 آلاف جنيه شهريًا من أبرز بنود حزمة زيادة الأجور التي بدأ تطبيقها مع موازنة العام المالي الجديد، حيث يستفيد منها العاملون المخاطبون بالقرارات المنظمة للأجور.

متى يصرف راتب أغسطس 2026؟

وبحسب الجدول المعلن، يبدأ صرف مرتبات شهر أغسطس 2026 يوم 23 أغسطس، ويمكن للموظفين الحصول على مستحقاتهم من خلال ماكينات الصراف الآلي وفروع البريد المصري وغيرها من وسائل الصرف المعتمدة.

وتنصح الجهات المختصة الموظفين بعدم التزاحم أمام ماكينات الصراف الآلي في بداية أيام الصرف، خاصة أن المرتبات يتم إتاحتها تدريجيًا وفقًا للجهات والأنظمة المصرفية المعتمدة.

وبذلك يكون موعد صرف مرتبات أغسطس 2026 محددًا رسميًا، مع استمرار تطبيق الزيادة الجديدة التي بدأ صرفها مع مرتبات يوليو الماضي، بما يعكس الإجراءات الحكومية الجديدة الخاصة بتحسين أجور العاملين بالدولة.