هل ترتفع أسعار البنزين والسولار قريبًا؟ خبير اقتصادي يكشف التوقعات وموعد اجتماع لجنة التسعير

تتصدر أسعار البنزين والسولار في مصر اهتمامات المواطنين خلال الفترة الحالية، بالتزامن مع ترقب موعد اجتماع لجنة تسعير المنتجات البترولية، وما قد يصدر عنه من قرارات بشأن أسعار الوقود خلال الفترة المقبلة.

ورغم استقرار الأسعار المعلنة حاليًا، فإن التطورات المتلاحقة في أسواق الطاقة العالمية، إلى جانب ارتفاع أسعار النفط والتوترات الجيوسياسية، تثير تساؤلات حول احتمالات تحريك أسعار البنزين والسولار في مصر خلال الفترة المقبلة.

خبير اقتصادي يتوقع زيادة في أسعار البنزين

قال هاني جنينة، الخبير الاقتصادي، إن معادلة تسعير الوقود في مصر تعتمد بصورة أساسية على عاملين، هما سعر خام برنت وسعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية.

وأوضح، خلال حديثه ببرنامج «يحدث في مصر»، أن التطورات الأخيرة في أسواق الطاقة العالمية أدت إلى اتساع الفجوة بين أسعار خام البترول وأسعار المنتجات البترولية، وعلى رأسها السولار.

وأشار إلى أن سعر برميل البترول يدور عند مستوى يقارب 100 دولار، في حين يصل السعر العالمي لما يعادله من السولار إلى نحو 200 دولار، بينما تبلغ الفجوة الطبيعية بين السعرين نحو 18 دولارًا، وفقًا لما ذكره.

الحرب تضغط على إمدادات السولار عالميًا

وأوضح جنينة أن التوترات والحروب الحالية انعكست على إمدادات السولار في الأسواق العالمية، لافتًا إلى تعرض مصافي التكرير الروسية لضغوط، فضلًا عن وجود حديث بشأن دراسة الولايات المتحدة فرض حظر مؤقت على صادرات السولار.

وبحسب تصريحاته، فإن هذه التطورات قد تؤدي إلى تراجع المعروض من السولار وارتفاع أسعاره عالميًا، وهو ما يمثل أحد العوامل التي يجب متابعتها عند تقييم مستقبل أسعار الوقود.

ولفت إلى أن احتساب أسعار الوقود في مصر وفق سعر خام برنت بدلًا من الاعتماد المباشر على سعر المنتج النهائي، يقلل من تأثير الفجوة العالمية بين الخام والمنتجات البترولية على معادلة التسعير المحلية.

توقعات بزيادة أسعار الوقود بنسبة 10%

وفيما يتعلق بالتوقعات المستقبلية، رجح هاني جنينة حدوث زيادة في أسعار البنزين والسولار، موضحًا أن الزيادة المحتملة قد تصل إلى 10% على الأقل، معربًا عن أمله في أن تظل الزيادة في حدود هذه النسبة.

وتأتي هذه التوقعات في الوقت الذي تشهد فيه أسعار الوقود المحلية استقرارًا وفق آخر تعديل معلن حتى منتصف سبتمبر 2026، بينما يترقب السوق ما ستسفر عنه مراجعة لجنة التسعير المقبلة.

أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر

في المقابل، استقرت أسعار البنزين والسولار المعلنة حاليًا في محطات الوقود، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر لتر بنزين 80: 20.75 جنيه.

20.75 جنيه. سعر لتر بنزين 92: 22.25 جنيه.

22.25 جنيه. سعر لتر بنزين 95: 24 جنيهًا.

24 جنيهًا. سعر لتر السولار: 20.50 جنيه.

20.50 جنيه. سعر غاز تموين السيارات: 13 جنيهًا للمتر المكعب.

كما سجلت أسطوانة البوتاجاز المنزلية زنة 12.5 كيلوجرام نحو 275 جنيهًا، بينما بلغ سعر الأسطوانة التجارية زنة 25 كيلوجرامًا نحو 550 جنيهًا، وفق آخر الأسعار المعلنة.

هل ترتفع أسعار البنزين قبل نهاية سبتمبر؟

أكد المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، عدم وجود تحريك لأسعار البنزين والسولار حتى نهاية سبتمبر، موضحًا أن التعاقدات الخاصة بالمواد البترولية مستمرة حتى يوم 30 سبتمبر.

وأشار إلى أن لجنة تسعير المنتجات البترولية من المقرر أن تجتمع خلال الأسبوع الأول من أكتوبر، حيث تبحث تطورات السوق والمتغيرات المؤثرة على تكلفة المنتجات البترولية، قبل تحديد مدى الحاجة إلى تعديل الأسعار من عدمه.

وأوضح أن اللجنة لا تجتمع بالضرورة بصورة دورية إذا لم تكن هناك حاجة إلى مراجعة الأسعار، مؤكدًا أن القرار النهائي بشأن الأسعار يتم وفق آلية التسعير المعمول بها.

توقعات بزيادة محدودة في أسعار الوقود

وفيما يتعلق بمستقبل أسعار الوقود، أشار أسامة كمال إلى أن الصورة لا تزال مرتبطة بتطورات أسواق الطاقة العالمية، خاصة في ظل استمرار الحروب والتوترات الجيوسياسية التي قد تؤثر على أسعار النفط الخام وحركة الإمدادات.

ورغم هذه المتغيرات، توقع ألا يكون أي تحريك محتمل لأسعار الوقود كبيرًا، مرجحًا أن تكون الزيادة، حال إقرارها، في نطاق محدود.

الموازنة العامة وسعر النفط عند 75 دولارًا

وأوضح أسامة كمال أن الموازنة العامة للدولة بُنيت على افتراض وصول سعر برميل النفط إلى نحو 75 دولارًا.

وبحسب تصريحاته، فإن ارتفاع سعر خام برنت بمقدار دولار واحد فوق المستوى المفترض في الموازنة يضيف تكلفة على الدولة تقدر بنحو 4 مليارات جنيه سنويًا، وهو ما يعني أن استمرار ارتفاع أسعار النفط عالميًا قد يفرض مزيدًا من الضغوط على المالية العامة.

لجنة التسعير صاحبة القرار النهائي

وشدد أسامة كمال على أن وزارة البترول لا تحدد بشكل مباشر السعر النهائي الذي يدفعه المواطن في محطات الوقود، إذ تمر عملية تحديد الأسعار عبر لجنة تسعير المنتجات البترولية.

وتدرس اللجنة مجموعة من المتغيرات قبل تقديم توصيتها، من بينها أسعار النفط الخام عالميًا، وتكاليف توفير المنتجات البترولية، وسعر الصرف، إلى جانب الظروف الاقتصادية والمالية والتطورات الدولية.

وبذلك تظل أسعار البنزين والسولار الحالية مستقرة وفق آخر الأسعار المعلنة، بينما يتحدد مصير أي زيادة أو خفض جديد بعد مراجعة لجنة التسعير للبيانات والمتغيرات ذات الصلة، والمتوقع بحثها خلال الأسبوع الأول من أكتوبر.