وزير التعليم: دخول الطالب الفصل لا يكفي.. هدفنا تحقيق تعلم حقيقي واكتساب المهارات الأساسية

أكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن مسؤولية الوزارة لا تقتصر على ضمان حضور الطلاب داخل الفصول الدراسية أو انتظامهم في المدارس، وإنما تمتد إلى التأكد من تحقيق تعلم حقيقي يساعد الطلاب على اكتساب المهارات والمعارف الأساسية التي يحتاجون إليها في مراحلهم التعليمية المختلفة.

جاءت تصريحات وزير التربية والتعليم خلال تدشين المرحلة الرابعة من البرنامج القومي لتنمية مهارات اللغة العربية، بالتزامن مع إطلاق المرحلة الأولى من برنامج تنمية مهارات الحساب، حيث استعرض الوزير ما تحقق خلال المراحل السابقة من البرامج الهادفة إلى رفع مستوى الطلاب في المهارات الأساسية.

وزير التعليم: مسؤولية الوزارة تحقيق التعلم الحقيقي

وأوضح وزير التربية والتعليم أن وجود الطالب داخل المدرسة ودخوله الفصل الدراسي لا يمثل الهدف النهائي للعملية التعليمية، مشددًا على أن الأهم هو استفادة الطالب من العملية التعليمية واكتسابه المهارات التي تمكنه من مواصلة التعلم والتعامل مع متطلبات المراحل الدراسية المختلفة.

وأشار إلى أن الوزارة عملت خلال الفترة الماضية على مجموعة من الملفات المرتبطة بتحسين العملية التعليمية، من بينها تطوير البيئة التعليمية داخل المدارس، والتعامل مع الكثافات الطلابية، ودعم منظومة التقييم.

وأكد أن هذه الإجراءات تستهدف توفير بيئة تساعد الطالب والمعلم على تحقيق نتائج أفضل، مع التركيز بصورة أكبر على مستوى التحصيل والمهارات الفعلية للطلاب.

القراءة والحساب أساس العملية التعليمية

وشدد محمد عبد اللطيف على أهمية مهارات القراءة والحساب باعتبارهما من الأسس الرئيسية التي تقوم عليها عملية التعلم.

وأوضح أن امتلاك الطالب القدرة على القراءة بصورة سليمة، إلى جانب إتقان المهارات الحسابية الأساسية، يمثل قاعدة مهمة تساعده على استيعاب المواد الدراسية المختلفة، وتنمية قدراته على التفكير والاستدلال.

وأشار الوزير إلى أن عددًا كبيرًا من الطلاب حققوا تطورًا ملحوظًا بعد تطبيق البرنامج القومي لتنمية مهارات اللغة العربية، لافتًا إلى استمرار العمل على دعم المعلمين المشاركين في تنفيذ البرامج وتطوير قدراتهم بما ينعكس على مستوى الطلاب.

البرنامج القومي لتنمية مهارات اللغة العربية

ويأتي تدشين المرحلة الرابعة من البرنامج القومي لتنمية مهارات اللغة العربية في إطار جهود وزارة التربية والتعليم لتطوير المهارات الأساسية لدى الطلاب، وخاصة مهارات القراءة واللغة.

وأوضح الوزير أن المراحل السابقة من البرنامج حققت نتائج في تطوير مستوى عدد من الطلاب، مؤكدًا أهمية البناء على ما تحقق واستمرار تنفيذ البرامج التي تستهدف علاج جوانب الضعف لدى الطلاب.

كما يتزامن ذلك مع بدء المرحلة الأولى من برنامج تنمية مهارات الحساب، بهدف التعامل مع المهارات الأساسية التي يحتاج إليها الطلاب خلال المراحل التعليمية المختلفة.

التقييم عنصر أساسي لقياس مستوى الطلاب

وأكد وزير التربية والتعليم أن التقييم يمثل عنصرًا رئيسيًا في برامج تنمية المهارات، لأنه يساعد الوزارة والمعلمين على تحديد مستوى كل طالب بصورة أكثر دقة.

وأوضح أن الهدف من عملية التقييم لا يقتصر على معرفة الطلاب الذين تمكنوا من اكتساب المهارات، وإنما يمتد إلى تحديد الطلاب الذين ما زالوا بحاجة إلى دعم إضافي، ومعرفة المهارات التي يحتاج كل طالب إلى تطويرها.

وأشار إلى أن الأدلة التعليمية ومستوى الطالب الفعلي يمثلان أساسًا مهمًا في عملية التقييم، بما يساعد على وضع صورة أكثر وضوحًا لاحتياجات الطلاب والعمل على تطوير مستوياتهم.

مشاركة معلمين من 17 محافظة

وأشار محمد عبد اللطيف إلى مشاركة 17 معلمًا من 17 محافظة ضمن فعاليات البرنامج القومي لتنمية مهارات اللغة العربية، مشيدًا بالدور الذي قام به مديرو المديريات التعليمية في تنفيذ البرنامج داخل المدارس.

وأكد الوزير أن جودة تنفيذ البرامج التعليمية تنعكس بصورة مباشرة على النتائج التي يحققها الطلاب، مشددًا على ضرورة استمرار العمل على تطوير المهارات الأساسية وعدم الاكتفاء بالوصول إلى مرحلة معينة من التحسن.

كما أكد أهمية دعم المعلمين باعتبارهم عنصرًا رئيسيًا في نجاح برامج تطوير المهارات، خاصة أن عملية اكتساب القراءة والحساب تحتاج إلى متابعة مستمرة وتدخلات تعليمية تتناسب مع مستوى كل طالب.

التعلم الحقيقي هدف أساسي لوزارة التربية والتعليم

وشدد وزير التربية والتعليم على أن تنمية المهارات الأساسية لا ينبغي النظر إليها باعتبارها مجرد برنامج أو تدخل تعليمي مؤقت، وإنما ترتبط بشكل مباشر بمستقبل الطلاب وبناء قدراتهم على التعلم والاستدلال.

وأوضح أن كل طفل يجب أن يحصل على فرصة حقيقية لاكتساب المهارات والمعارف الأساسية، وأن يمتلك قاعدة قوية تساعده على مواصلة تعليمه وبناء مستقبله.

وأكد أن تحسين مستوى الطلاب في اللغة العربية والحساب والمهارات الأساسية يمثل جزءًا مهمًا من جهود تطوير منظومة التعليم، مشيرًا إلى استمرار الوزارة في متابعة تنفيذ البرامج وتقييم نتائجها والعمل على تحسينها.

وتعكس تصريحات وزير التربية والتعليم توجهًا نحو التركيز على جودة التعلم وليس مجرد انتظام الطلاب داخل المدارس، مع الاعتماد على التقييم المستمر لتحديد احتياجات الطلاب وتوجيه الدعم التعليمي إلى الفئات التي تحتاج إليه.