أضرار شرب القهوة على الريق.. ماذا يحدث لجسمك عند تناولها صباحًا؟

تعد القهوة من أكثر المشروبات انتشارًا في الصباح، ويحرص كثيرون على تناولها فور الاستيقاظ من النوم للشعور بالنشاط وزيادة التركيز والتغلب على الشعور بالنعاس. لكن شرب القهوة على الريق قد لا يكون مناسبًا لبعض الأشخاص، خاصة الذين يعانون من مشكلات في المعدة أو الجهاز الهضمي.

ويثير توقيت تناول القهوة تساؤلات عديدة حول تأثير الكافيين على المعدة ومستويات هرمون الكورتيزول، وكذلك احتمالية زيادة بعض الأعراض مثل الحموضة وحرقة المعدة والانتفاخ.

هل شرب القهوة على الريق مضر؟

قد يؤدي تناول القهوة على معدة فارغة إلى زيادة إفراز حمض المعدة لدى بعض الأشخاص، وهو ما قد يسبب أو يزيد أعراض الحموضة وحرقة المعدة وارتجاع المريء، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون بالفعل من اضطرابات الجهاز الهضمي.

ويرتبط هذا التأثير بمكونات القهوة، وعلى رأسها الكافيين، الذي يمكن أن يؤثر في الجهاز الهضمي ويزيد من بعض الأعراض لدى الأشخاص الأكثر حساسية.

لذلك، إذا لاحظ الشخص تكرار الشعور بالحموضة أو ألم المعدة أو عدم الراحة بعد تناول القهوة صباحًا، فقد يكون من المفيد تجنب تناولها على معدة فارغة ومراقبة مدى تحسن الأعراض.

تأثير القهوة على هرمون الكورتيزول صباحًا

من النقاط التي يكثر الحديث عنها عند تناول القهوة في الصباح علاقتها بهرمون الكورتيزول، وهو هرمون يرتبط بتنظيم الاستجابة للتوتر واليقظة، وتختلف مستوياته على مدار اليوم وفقًا لدورة النوم والاستيقاظ.

وتكون مستويات الكورتيزول مرتفعة نسبيًا بعد الاستيقاظ، ثم تبدأ في الانخفاض خلال الساعات التالية. ولهذا يرى بعض المختصين أن توقيت تناول الكافيين قد يؤثر في الإحساس الناتج عنه، إلا أن تأثير ذلك يختلف من شخص إلى آخر بحسب طبيعة الجسم وعادات النوم واستهلاك الكافيين.

ولا يعني ذلك بالضرورة أن تناول القهوة فور الاستيقاظ يمثل خطرًا صحيًا على جميع الأشخاص، وإنما قد يكون توقيت القهوة عاملًا يستحق الانتباه لدى من يعانون من أعراض معينة أو حساسية تجاه الكافيين.

القهوة والانتفاخ.. ما العلاقة؟

قد يعاني بعض الأشخاص من انتفاخ البطن بعد شرب القهوة، خصوصًا عند تناولها بسرعة أو على معدة فارغة. ويمكن أن يرتبط ذلك بتأثير القهوة على الجهاز الهضمي وزيادة حموضة المعدة لدى بعض الأشخاص.

كما أن الإضافات المستخدمة في تحضير القهوة قد تكون أحد أسباب الشعور بالانتفاخ، وليس القهوة وحدها.

فعلى سبيل المثال، قد يؤدي الحليب إلى ظهور أعراض هضمية لدى الأشخاص الذين يعانون من عدم تحمل اللاكتوز، بينما قد تسبب بعض المحليات أو بدائل السكر اضطرابات في الجهاز الهضمي لدى بعض الأشخاص.

هل طريقة تناول القهوة تؤثر على المعدة؟

لا يتعلق الأمر دائمًا بالقهوة نفسها، وإنما يمكن أن تؤثر طريقة تناول القهوة في ظهور بعض الأعراض.

فتناول كميات كبيرة من القهوة خلال فترة قصيرة، أو شربها على معدة فارغة، قد يزيد الشعور بعدم الراحة لدى بعض الأشخاص، خاصة من لديهم تاريخ مع الحموضة أو ارتجاع المريء.

ولهذا يمكن تقليل هذه الأعراض من خلال عدم الإفراط في تناول الكافيين، وتجنب القهوة إذا كانت تسبب أعراضًا واضحة، إلى جانب تناول الطعام بصورة منتظمة.

أضرار القهوة المغشوشة

وتختلف مخاطر القهوة المغشوشة عن التأثيرات المحتملة للقهوة العادية؛ إذ إن المنتجات مجهولة المصدر قد تحتوي على مكونات غير معلومة أو غير مطابقة للمواصفات، وهو ما يجعل استهلاكها أكثر خطورة.

وتشير التصريحات الواردة في التقرير الأصلي إلى أن بعض المختصين حذروا من تداول البن مجهول المصدر، خاصة مع صعوبة معرفة مكوناته وطريقة تصنيعه وتحميصه.

وقد يؤدي تناول منتجات غذائية غير مطابقة للمواصفات إلى مشكلات صحية مختلفة، لذلك ينصح بشراء القهوة والبن من مصادر موثوقة، والتأكد من البيانات المدونة على العبوة.

هل القهوة المغشوشة تسبب قرحة المعدة؟

حذرت الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري البكتيريا والمناعة والتغذية العلاجية، في تصريحات تلفزيونية نقلها التقرير، من مخاطر تناول البن المغشوش، مشيرة إلى أن بعض المكونات التي قد تدخل في المنتجات غير المطابقة للمواصفات يمكن أن تؤثر سلبًا على الجهاز الهضمي.

ومع ذلك، فإن تحديد سبب الإصابة بقرحة المعدة يحتاج إلى تقييم طبي، ولا يمكن اعتبار تناول منتج بعينه سببًا مؤكدًا للإصابة بالقرحة دون دليل طبي محدد.

هل البن المغشوش يسبب السرطان؟

تضمن التقرير الأصلي تصريحات نسبت إلى طبيبة تحدثت عن احتمالية ارتباط تناول البن المغشوش بمخاطر صحية طويلة المدى، من بينها السرطان.

لكن من المهم التفرقة بين التحذير من المنتجات الغذائية المغشوشة وبين إثبات أن البن المغشوش يسبب السرطان بشكل مباشر. فالإصابة بالسرطان ترتبط بعوامل متعددة، وإثبات العلاقة السببية بين مادة أو منتج محدد والسرطان يحتاج إلى أدلة ودراسات علمية موثوقة.

لذلك، يظل تجنب المنتجات مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات إجراءً احترازيًا مهمًا للحفاظ على سلامة الغذاء.

نصائح لتناول القهوة بشكل أفضل

يمكن لمن يرغب في الاستمرار في تناول القهوة الانتباه إلى بعض العادات التي قد تساعد على تقليل الأعراض المزعجة، ومنها:

تجنب شرب القهوة على معدة فارغة إذا كانت تسبب الحموضة أو ألم المعدة.

عدم الإفراط في تناول المشروبات الغنية بالكافيين.

اختيار البن من مصادر موثوقة ومعلومة.

الانتباه إلى الإضافات المستخدمة في القهوة، مثل الحليب والمحليات.

تناول القهوة ببطء بدلًا من شربها بسرعة.

التوقف عن تناولها إذا تسببت في أعراض متكررة أو شديدة.

استشارة الطبيب عند استمرار الحموضة أو ألم المعدة أو اضطرابات الجهاز الهضمي.

لا يمثل شرب القهوة على الريق مشكلة صحية لجميع الأشخاص، لكن بعض الأشخاص قد يعانون من الحموضة أو ارتجاع المريء أو الانتفاخ بعد تناولها، خاصة إذا كانت القهوة تزيد الأعراض الموجودة لديهم بالفعل.

كما أن جودة البن ومصدره عاملان مهمان، إذ ينبغي تجنب المنتجات مجهولة المصدر والاعتماد على المنتجات المطابقة للمواصفات. وفي حالة ظهور أعراض مستمرة أو شديدة بعد تناول القهوة، فمن الأفضل استشارة الطبيب لتحديد السبب والعلاج المناسب.