أسعار الخبز السياحي والفينو 2026.. التموين تحدد الحد الأقصى بعد ارتفاع الدقيق

حددت وزارة التموين والتجارة الداخلية الحد الأقصى لأسعار الخبز السياحي الحر والخبز الفينو، وفقًا للأوزان المختلفة للأرغفة، وذلك بعد الارتفاعات الأخيرة في أسعار الدقيق المستخدم في صناعة الخبز السياحي والفينو.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود وزارة التموين لضبط الأسواق، وتنظيم عملية بيع الخبز، وضمان حصول المواطنين على احتياجاتهم بأسعار معلنة وواضحة، بالتزامن مع متابعة المخابز ومدى التزامها بالأسعار والأوزان المحددة.

أسعار الخبز السياحي الحر 2026

وأعلنت وزارة التموين أسعار الخبز السياحي الحر وفقًا لوزن الرغيف، مع تحديد حد أقصى للبيع، بما يتيح للمواطنين معرفة السعر المستحق لكل وزن.

وجاءت أسعار الخبز السياحي الحر على النحو التالي:

رغيف الخبز السياحي وزن 80 جرامًا ، بحد أقصى 2 جنيه .

، بحد أقصى . رغيف الخبز السياحي وزن 60 جرامًا ، بحد أقصى 1.5 جنيه .

، بحد أقصى . رغيف الخبز السياحي وزن 40 جرامًا، بحد أقصى 1 جنيه.

ويعني ذلك أن سعر الرغيف يرتبط بالوزن المحدد، على أن تلتزم المخابز بالحدود السعرية المعلنة لكل فئة.

أسعار الخبز الفينو بعد ارتفاع أسعار الدقيق

كما حددت وزارة التموين والتجارة الداخلية الحد الأقصى لأسعار الخبز الفينو، وفقًا لأوزان الأرغفة المختلفة.

وجاءت أسعار الخبز الفينو المعلنة كالتالي:

رغيف الفينو وزن 50 جرامًا ، بحد أقصى 2 جنيه .

، بحد أقصى . رغيف الفينو وزن 40 جرامًا ، بحد أقصى 1.5 جنيه .

، بحد أقصى . رغيف الفينو وزن 30 جرامًا، بحد أقصى 1 جنيه.

وتأتي الأسعار الجديدة في أعقاب الزيادة التي شهدتها أسعار الدقيق المستخدم في إنتاج الخبز السياحي والخبز الفينو، وسط متابعة لحركة أسعار مدخلات الإنتاج وانعكاسها على أسعار المنتجات النهائية.

التموين تلزم المخابز بإعلان الأسعار

وشددت وزارة التموين على ضرورة التزام المخابز المنتجة للخبز السياحي الحر والخبز الفينو بإعلان الأسعار والأوزان بشكل واضح أمام المواطنين.

وألزمت الوزارة أصحاب المخابز بوضع بيانات الأسعار والأوزان على واجهة المخبز في مكان ظاهر، على أن تكون مكتوبة بخط واضح يسهل على المواطنين قراءته.

ويهدف هذا الإجراء إلى تعزيز وضوح الأسعار أمام المستهلكين، ومنع حدوث أي التباس بشأن سعر الرغيف أو وزنه، خاصة مع اختلاف أسعار الخبز وفقًا للأوزان المحددة.

متابعة التزام المخابز بالأسعار والأوزان

وأكدت وزارة التموين استمرار متابعة المخابز العاملة في إنتاج الخبز السياحي والخبز الفينو، للتأكد من الالتزام بالأسعار المحددة والأوزان والمواصفات المقررة.

وتشمل المتابعة التأكد من إعلان السعر بصورة واضحة، إلى جانب الالتزام بوزن الرغيف المعلن، بما يضمن توافق المنتج المباع مع البيانات الموضوعة أمام المستهلك.

وتكتسب هذه الإجراءات أهمية خاصة في ظل ارتفاع أسعار الدقيق، باعتباره أحد أبرز مدخلات إنتاج الخبز السياحي والفينو، وما يترتب على تغير تكاليف الإنتاج من تأثيرات على سوق المخبوزات.

جدول أسعار الخبز السياحي والفينو

نوع الخبز وزن الرغيف الحد الأقصى للسعر الخبز السياحي الحر 80 جرامًا 2 جنيه الخبز السياحي الحر 60 جرامًا 1.5 جنيه الخبز السياحي الحر 40 جرامًا 1 جنيه الخبز الفينو 50 جرامًا 2 جنيه الخبز الفينو 40 جرامًا 1.5 جنيه الخبز الفينو 30 جرامًا 1 جنيه

ماذا يفعل المواطن عند مخالفة السعر المعلن؟

ومع إلزام المخابز بإظهار أسعار وأوزان الخبز في مكان واضح، يصبح من المهم للمستهلك التأكد من وزن الرغيف والسعر المعلن قبل الشراء، خاصة أن الأسعار تختلف بحسب وزن المنتج.

وتستمر وزارة التموين في متابعة الأسواق والمخابز لضمان الالتزام بالضوابط المحددة، في إطار الإجراءات المنظمة لعملية بيع الخبز السياحي والخبز الفينو.

وبذلك، أصبحت أسعار الخبز السياحي والفينو مرتبطة بالأوزان التي حددتها وزارة التموين، مع التأكيد على ضرورة الإعلان عن الأسعار بشكل واضح أمام المواطنين، ومتابعة المخابز للتأكد من الالتزام بالأسعار والأوزان والمواصفات المقررة.