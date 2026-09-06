موعد مباراة الزمالك ضد أبوقير للأسمدة في الدوري والقنوات الناقلة

يترقب عشاق القلعة البيضاء، مواجهة قوية تجمع فريق الزمالك ضد نظيره فريق أبوقير للأسمدة في الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري لموسم 2026-2027.

يبحث فريق الزمالك عن تحقيق الفوز الثالث علي التوالي في الدوري أمام أبوقير للأسمدة بعد فوزه علي نظيره السويس بتروجت في الجولة الثالثة وكان الفريق قد حقق الفوز في الجولة الثانية علي البنك الأهلي بثلاثية نظيفة، وتعادل الفريق في الجولة الأولي من البطولة أمام نظيره فريق الاتحاد السكندري.

موعد مباراة الزمالك ضد أبوقير للأسمدة

يلتقي فريق الزمالك ضد أبوقير للأسمدة في الجولة الرابعة من بطولة الدوري لموسم 2026-2027، مساء بعد غد الثلاثاء الموافق 8 سبتمبر الجاري على ملعب استاد القاهرة، في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد أبوقير للأسمدة

يمكنك مشاهدة مباراة فريق الزمالك ضد أبوقير للأسمدة في الجولة الرابعة من بطولة الدوري لموسم 2026-2027، والتي تنطلق مساء بعد غد الثلاثاء الموافق 8 سبتمبر الجاري على ملعب استاد القاهرة، في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، عبر قنوات أون سبورت الناقلة لمباريات الدوري المصري.

الزمالك ضد أبوقير للأسمدة

تشكيل الزمالك المتوقع ضد أبوقير للأسمدة

يرصد الموجز، تشكيل الزمالك المتوقع ضد أبوقير للأسمدة حيث من المنتظر أن يضم التشكيل كل من:

حراسة المرمي: المهدي سليمان

خط الدفاع: عمر جابر، محمود الونش، محمد إسماعيل، محمود بنتايك

خط الوسط: أحمد فتوح ،محمد شحاتة ،آدم كايد

خط الهجوم: عدي الدباغ ،شيكو بانزا، ناصر منسي

الزمالك يبحث عن صدارة الدوري أمام أبوقير للأسمدة

فوز فريق الزمالك أمام نظيره أبوقير للأسمدة يمنحه صدارة مؤقته لبطولة الدوري التي يحتلها بيراميدز برصيد 9 نقاط بينما أي نتيجة أخري تعني زيادة فارق النقاط مع بيراميدز والأهلي علي الصدارة.

نظام منافسات بطولة الدوري لموسم 2026-2027

انطلقت بطولة الدوري المصري الجمعة 21 أغسطس الجاري وتُقام المرحلة الأولى بمشاركة جميع الأندية، ثم يُقسم الفرق في المرحلة الثانية إلى مجموعتين: الأولى هي "مجموعة البطل" وتضم 6 فرق، بينما تضم المجموعة الثانية 14 فريقًا، يهبط أربعة منها إلى القسم الثاني "دوري المحترفين".

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