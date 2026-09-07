أسعار الطماطم اليوم.. الكيلو يصل إلى 50 جنيهًا ونقيب الفلاحين يكشف أسباب الارتفاع

شهدت أسعار الطماطم اليوم الإثنين 7 سبتمبر 2026 ارتفاعًا ملحوظًا في الأسواق، وسط تراجع في المعروض نتيجة انخفاض إنتاجية المحاصيل وتأثرها بارتفاع درجات الحرارة خلال الفترة الأخيرة.

وسجل سعر كيلو الطماطم في بعض الأسواق الشعبية نحو 35 جنيهًا، بينما وصل أعلى سعر للكيلو في بعض المحافظات إلى 50 جنيهًا، وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

ويأتي ارتفاع أسعار الطماطم بالتزامن مع توقعات باستمرار موجة الصعود خلال شهر سبتمبر الجاري، مع احتمالية وصول سعر الكيلو للمستهلك إلى مستويات أعلى خلال الفترة المقبلة.

أسعار الطماطم اليوم في الأسواق الشعبية

وخلال جولة ميدانية بأحد الأسواق الشعبية في محافظة القاهرة، تبين ارتفاع سعر كيلو الطماطم الطازجة بنحو 5 جنيهات مقارنة بالسعر السابق، ليسجل نحو 35 جنيهًا للكيلو بدلًا من 30 جنيهًا.

في المقابل، تراوح سعر كيلو الطماطم الأقل جودة أو غير الطازجة بين 20 و30 جنيهًا، وفقًا لحالة الثمار ودرجة نضجها ومدى صلاحيتها للاستهلاك.

ويأتي ذلك في ظل زيادة تكاليف التعامل مع المحصول، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة التي تؤدي إلى سرعة تلف الطماطم، وهو ما يمثل تحديًا أمام التجار في الحفاظ على جودة المنتج حتى وصوله إلى المستهلك.

ارتفاع أسعار الطماطم بسبب تراجع المعروض

ويرجع عدد من العاملين في الأسواق ارتفاع أسعار الطماطم اليوم إلى تأثر المحصول بالموجة الحارة التي شهدتها البلاد، والتي تسببت في تلف جزء من الثمار وانخفاض فترة صلاحيتها.

كما ساهمت درجات الحرارة المرتفعة في تراجع إنتاجية بعض المحاصيل، الأمر الذي انعكس على حجم المعروض داخل الأسواق.

ومع انخفاض الكميات المتاحة وارتفاع معدلات الطلب، بدأت الأسعار في تسجيل زيادات متتالية خلال الفترة الحالية.

نقيب الفلاحين يتوقع استمرار ارتفاع أسعار الطماطم

من جانبه، توقع حسين عبدالرحمن أبو صدام، الخبير الزراعي ونقيب الفلاحين، استمرار ارتفاع سعر كيلو الطماطم خلال الفترة المقبلة، مرجحًا وصول السعر للمستهلك إلى نحو 40 جنيهًا مع بداية أكتوبر المقبل.

وأوضح أن الارتفاعات الحالية والمتوقعة ترتبط بعدة عوامل، في مقدمتها الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، الذي أثر على عمليات التزهير وأدى إلى ضعف عقد الثمار، بالإضافة إلى زيادة معدلات الإصابة بالأمراض، وهو ما أدى في النهاية إلى تراجع الإنتاجية.

التغيرات المناخية تؤثر على محصول الطماطم

وأشار نقيب الفلاحين إلى أن التغيرات المناخية أصبحت من أبرز العوامل المؤثرة في إنتاج المحاصيل الزراعية، ومن بينها الطماطم، لافتًا إلى أن سرعة انتهاء إحدى العروات الزراعية وتأخر بداية العروة التالية قد يؤديان إلى حدوث فجوة في المعروض خلال بعض الفترات.

ويؤدي انخفاض المعروض بالتزامن مع ارتفاع الطلب إلى زيادة الضغوط السعرية على المنتج، وهو ما يفسر جانبًا من التقلبات التي تشهدها أسعار الطماطم في الأسواق.

تراجع المساحات المزروعة وارتفاع تكاليف الإنتاج

وأضاف أبو صدام أن بعض المزارعين اتجهوا خلال الفترة الماضية إلى تقليص المساحات المزروعة بالطماطم، نتيجة تعرضهم لخسائر في مواسم سابقة بسبب انخفاض الأسعار في بعض الفترات وتراجع الإنتاج.

كما ساهم ارتفاع تكاليف الزراعة وأسعار مستلزمات الإنتاج، إلى جانب تعدد الحلقات الوسيطة بين المنتج والمستهلك، في زيادة الأعباء على السوق.

وأكد أن اجتماع هذه العوامل قد يؤدي إلى استمرار انخفاض المعروض وارتفاع أسعار الطماطم خلال الأسابيع المقبلة.

مصر تنتج نحو 6.5 مليون طن طماطم سنويًا

وبحسب تقديرات نقيب الفلاحين، تبلغ المساحات المزروعة بالطماطم في مصر نحو 500 ألف فدان على مدار العام، من خلال عدة عروات زراعية متداخلة.

ويصل إجمالي الإنتاج السنوي إلى نحو 6.5 مليون طن، وهو ما يضع مصر ضمن الدول الرئيسية المنتجة للطماطم عالميًا.

وأشار إلى أن المحصول يواجه تحديات متكررة بسبب التغيرات المناخية والممارسات الزراعية غير المنظمة، فضلًا عن ارتفاع تكاليف الإنتاج، وهو ما يؤدي إلى تذبذب الأسعار من موسم إلى آخر.

سعر الطماطم في سوق العبور اليوم

وفي سوق العبور لجملة الخضروات والفاكهة، تراوح سعر الطماطم اليوم بين 10 و25 جنيهًا للكيلو، وفقًا للأسعار المعلنة للسوق.

ويعكس الفرق بين أسعار الجملة والأسواق النهائية تأثير عمليات النقل والتداول والتخزين والحلقات الوسيطة حتى وصول المنتج إلى المستهلك.

أسعار الطماطم في السلاسل التجارية

كما سجلت أسعار الطماطم تفاوتًا داخل السلاسل الغذائية والمحال التجارية الكبرى، وجاءت الأسعار وفقًا للرصد المنشور على النحو التالي:

سجل سعر كيلو الطماطم الفاخرة نحو 45 جنيهًا .

. بلغ سعر كيلو الطماطم صغيرة الحجم نحو 21 جنيهًا .

. وصل سعر عبوة طماطم شيري وزن 500 جرام إلى نحو 105 جنيهات.

ارتفاعات متتالية في أسعار الطماطم

ووفقًا للبوابة الحكومية لأسعار السلع، ارتفع متوسط سعر كيلو الطماطم بنحو 2.5 جنيه مقارنة بالسعر المسجل أمس، كما زاد السعر بنحو 5.5 جنيه مقارنة بالأسبوع الماضي.

وعلى أساس شهري، ارتفع سعر كيلو الطماطم بنحو 11.5 جنيه مقارنة بالشهر السابق، بينما سجلت الأسعار زيادة تقدر بنحو 15.7 جنيه مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغ متوسط سعر كيلو الطماطم في أسواق المحافظات نحو 27 جنيهًا، مع تفاوت الأسعار بين 12.5 جنيه كأقل سعر و50 جنيهًا كأعلى سعر، وفقًا للرصد الحكومي.

وتشير هذه التحركات إلى استمرار حالة التذبذب في سوق الطماطم، وسط ترقب لما ستشهده الأسعار خلال سبتمبر وأكتوبر، خاصة في ظل تأثير العوامل المناخية وتغير حجم المعروض ومعدلات الطلب.