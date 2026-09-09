ربط بطاقة المرتبات بإنستاباي.. البطاقات المتاحة وحدود التحويل عبر InstaPay

يبحث عدد كبير من عملاء البنك الأهلي المصري عن إمكانية ربط بطاقة المرتبات بتطبيق إنستاباي InstaPay، للاستفادة من خدمات التحويلات المالية اللحظية وإجراء المعاملات المصرفية إلكترونيًا على مدار الساعة.

وأتاح البنك الأهلي المصري إمكانية ربط عدد من البطاقات الصادرة عنه بتطبيق إنستاباي، بما في ذلك بطاقات المرتبات والبطاقات المدفوعة مقدمًا، بشرط أن تكون البطاقة حاملة لشعار «فيزا» أو «ماستركارد».

وتأتي هذه الخطوة في إطار التوسع في الخدمات المصرفية الرقمية، وتوفير حلول إلكترونية تساعد العملاء على إدارة أموالهم وإجراء التحويلات بسهولة وسرعة، دون الحاجة إلى الاعتماد على الإجراءات المصرفية التقليدية في عدد من المعاملات.

هل يمكن ربط بطاقة المرتبات بإنستاباي؟

نعم، يمكن لعملاء البنك الأهلي المصري ربط بطاقات المرتبات الصادرة عن البنك بتطبيق إنستاباي، وفقًا للضوابط المعمول بها، على أن تكون البطاقة من البطاقات المؤهلة للربط وتحمل شعار «فيزا» أو «ماستركارد».

كما تشمل إمكانية الربط البطاقات المدفوعة مقدمًا الصادرة عن البنك الأهلي، وهو ما يتيح لحاملي هذه البطاقات الاستفادة من خدمات شبكة المدفوعات اللحظية من خلال تطبيق InstaPay.

ويتيح ربط البطاقة بالتطبيق استخدام الخدمات الرقمية المتاحة ضمن شبكة المدفوعات اللحظية، بما يسهل تنفيذ التحويلات وإدارة المعاملات المالية بصورة إلكترونية.

ما البطاقات التي يمكن ربطها بتطبيق InstaPay؟

يمكن لعملاء البنك الأهلي المصري الاستفادة من خدمة ربط البطاقات بتطبيق إنستاباي، وتشمل البطاقات المؤهلة:

بطاقات المرتبات الصادرة عن البنك الأهلي المصري.

البطاقات المدفوعة مقدمًا الصادرة عن البنك.

البطاقات التي تحمل شعار «فيزا».

البطاقات التي تحمل شعار «ماستركارد».

وتخضع عملية استخدام هذه البطاقات عبر شبكة المدفوعات اللحظية للقواعد والضوابط المنظمة للخدمة، مع ضرورة التأكد من أن البطاقة مستوفية لشروط الربط والاستخدام.

ما هو تطبيق إنستاباي InstaPay؟

يعد تطبيق إنستاباي InstaPay التطبيق الرسمي لشبكة المدفوعات اللحظية في مصر، ويتيح للمستخدمين إجراء التحويلات المالية بصورة فورية، على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.

ويمكن من خلال التطبيق إرسال الأموال إلى الحسابات البنكية، وبطاقات «ميزة»، والمحافظ الإلكترونية، إلى جانب عدد من الوسائل المصرفية الأخرى المتاحة عبر شبكة المدفوعات اللحظية.

كما يوفر إنستاباي عدة طرق لإجراء التحويلات، من بينها استخدام رقم الهاتف المحمول، وعنوان الدفع اللحظي IPA، ورقم الحساب البنكي، ورقم IBAN، بالإضافة إلى بيانات البطاقات الإلكترونية للبنوك المشاركة في الخدمة.

حدود التحويل عبر إنستاباي 2026

حدد البنك المركزي المصري حدود المعاملات المالية التي يمكن تنفيذها من خلال شبكة المدفوعات اللحظية، والتي تشمل التحويلات عبر تطبيق إنستاباي.

وتتمثل حدود التحويل عبر إنستاباي في الآتي:

الحد الأقصى للمعاملة الواحدة: 70 ألف جنيه.

70 ألف جنيه. الحد الأقصى لإجمالي المعاملات اليومية: 120 ألف جنيه.

120 ألف جنيه. الحد الأقصى لإجمالي المعاملات الشهرية: 400 ألف جنيه.

وتطبق هذه الحدود على مستوى كل بنك مسجل على تطبيق إنستاباي، وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة لخدمات شبكة المدفوعات اللحظية.

أهمية ربط بطاقة المرتبات بإنستاباي

يساعد ربط بطاقة المرتبات أو البطاقة المدفوعة مقدمًا بتطبيق إنستاباي العملاء على الاستفادة من الخدمات المالية الرقمية، وإجراء التحويلات بصورة أسرع وأسهل، بما يقلل الحاجة إلى استخدام الوسائل التقليدية في بعض المعاملات.

كما يدعم التوسع في إتاحة البطاقات المصرفية عبر تطبيقات المدفوعات اللحظية توجه القطاع المصرفي المصري نحو التحول الرقمي، ويعزز استخدام الخدمات المالية الإلكترونية.

وتسهم هذه الخدمات في توسيع قاعدة المتعاملين مع القنوات المصرفية الرقمية، بما يتماشى مع جهود دعم الشمول المالي وزيادة الاعتماد على وسائل الدفع والتحويل الإلكتروني في مصر