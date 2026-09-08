أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في مصر..ارتفاع أسبوعي وعيار 24 يزيد 121 جنيهًا

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 8 سبتمبر 2026 استقرارًا ملحوظًا خلال التعاملات، دون تسجيل تغيرات جديدة مقارنة بمستويات الأسعار المسجلة أمس الاثنين، وذلك بعد التراجع الأخير الذي شهدته السوق المحلية.

ورغم حالة الاستقرار التي تسيطر على حركة الذهب اليوم، فإن المعدن الأصفر حقق ارتفاعًا أسبوعيًا واضحًا عند مقارنة الأسعار الحالية بمستوياتها خلال الثلاثاء الماضي، لتواصل أسعار الذهب تحركاتها بين الصعود والهبوط، في ظل حالة من التذبذب التي تشهدها السوق خلال الفترة الحالية.

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في مصر

سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم نحو 7200 جنيه للجرام، مقابل حوالي 7079 جنيهًا خلال الثلاثاء الماضي، ليرتفع بنحو 121 جنيهًا للجرام خلال أسبوع.

ويعد عيار 24 الأعلى من حيث نسبة نقاء الذهب، ويُستخدم بشكل أكبر في السبائك والمشغولات الذهبية ذات النقاء المرتفع.

أما سعر الذهب عيار 21، وهو الأكثر تداولًا في السوق المصرية، فقد سجل اليوم نحو 6300 جنيه للجرام، مقارنة بحوالي 6210 جنيهات وفقًا للأسعار المسجلة خلال الأسبوع الماضي، محققًا زيادة قدرها نحو 90 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 18 اليوم

وسجل سعر الذهب عيار 18 اليوم الثلاثاء نحو 5400 جنيه للجرام، مقارنة بحوالي 5323 جنيهًا في الثلاثاء الماضي، بزيادة بلغت نحو 77 جنيهًا خلال أسبوع.

ويحظى الذهب عيار 18 بإقبال من بعض المستهلكين، خاصة مع تنوع تصميماته وانخفاض سعر الجرام مقارنة بعياري 21 و24.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وعلى مستوى الجنيه الذهب، سجل السعر اليوم نحو 50400 جنيه، مقابل حوالي 49680 جنيهًا خلال أسبوع المقارنة، بزيادة وصلت إلى 720 جنيهًا.

ويعكس ارتفاع سعر الجنيه الذهب خلال أسبوع استمرار المكاسب التي حققها المعدن الأصفر خلال الفترة الأخيرة، رغم التغيرات اليومية التي تشهدها الأسعار في السوق المحلية.

ارتفاع أسعار الذهب خلال أسبوع

وتوضح مقارنة أسعار الذهب اليوم الثلاثاء بمستوياتها خلال الثلاثاء الماضي وجود ارتفاع في مختلف الأعيرة الرئيسية، حيث ارتفع عيار 24 بنحو 121 جنيهًا، بينما زاد عيار 21 بنحو 90 جنيهًا، وسجل عيار 18 زيادة تقدر بنحو 77 جنيهًا.

كما ارتفع سعر الجنيه الذهب بنحو 720 جنيهًا خلال الفترة نفسها.

وتأتي هذه التحركات في ظل استمرار حالة التذبذب التي تسيطر على سوق الذهب، حيث تتغير الأسعار من وقت لآخر وفقًا لحركة السوق والعوامل المؤثرة في أسعار المعدن الأصفر.

مكاسب الذهب خلال أغسطس وسبتمبر

وعلى الرغم من التراجع الذي شهدته أسعار الذهب مؤخرًا، فإن الصورة العامة لحركة المعدن الأصفر تشير إلى تحقيق مكاسب خلال شهري أغسطس وسبتمبر 2026، مع استمرار اهتمام المواطنين والمستثمرين بمتابعة تحركات الذهب باعتباره أحد أهم أدوات حفظ القيمة.

ويظل سعر الذهب عيار 21 في مصر محور اهتمام شريحة كبيرة من المواطنين، نظرًا لكونه العيار الأكثر انتشارًا في المشغولات الذهبية بالسوق المحلية.

أسعار الذهب الآن

وبحسب الأسعار المعلنة اليوم، جاءت أبرز أسعار الذهب في مصر على النحو التالي:

سعر الذهب عيار 24: 7200 جنيه للجرام.

7200 جنيه للجرام. سعر الذهب عيار 21: 6300 جنيه للجرام.

6300 جنيه للجرام. سعر الذهب عيار 18: 5400 جنيه للجرام.

5400 جنيه للجرام. سعر الجنيه الذهب: 50400 جنيه.

وتجدر الإشارة إلى أن أسعار الذهب المحلية قد تشهد تغيرات على مدار اليوم وفقًا لحركة السوق، كما أن السعر النهائي للمشغولات الذهبية لدى محال الصاغة قد يختلف عن السعر المعلن للجرام بحسب المصنعية والدمغة والضرائب.

وتستمر المتابعة اليومية لـ أسعار الذهب في مصر، خاصة سعر عيار 21 وعيار 24 والجنيه الذهب، في ظل التغيرات المستمرة التي يشهدها سوق المعدن الأصفر.