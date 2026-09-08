روساتوم: بدء أعمال المراجعة التمهيدية للتشغيل بمحطة أكويو النووية

أعلنت شركة روساتوم الروسية والمسئولة عن بناء محطة الضبعة النووية بمحافظة مرسى مطروح، بدء المرحلة المخطط لها من مراجعة النظراء لما قبل التشغيل، التي يجريها مركز موسكو التابع للرابطة العالمية للمشغلين النوويين (WANO-MC)، في موقع محطة أكويو للطاقة النووية التي تقوم بتنفيذها شركة روساتوم.

روساتوم: بدء أعمال المراجعة التمهيدية للتشغيل بمحطة أكويو

ويقوم فريق من الخبراء بتقييم المعارف والمهارات المهنية لمشغلي غرفة التحكم بالوحدة الأولى، باستخدام منهجية مراقبة أداء فريق التشغيل، ويقود المهمة وانغ تينغكوي (الصين)، رئيس فريقي مراقبة أداء فرق التشغيل ومراجعة النظراء التابعين لـWANO-MC.

ويقوم الخبراء بتحليل أداء مشغلي غرفة التحكم خلال سيناريوهات محاكاة على جهاز المحاكاة الكامل النطاق (FSS)، حيث سيتم تنفيذ ثلاثة سيناريوهات تحت ظروف تحاكي الواقع قدر الإمكان، ومن خلال إعادة بناء أنماط التشغيل بصورة تفصيلية، سيجري تقييم قدرة فرق التشغيل على إدارة الوحدة ومتابعة حالتها والاستجابة بالشكل المناسب للأعطال الافتراضية في المعدات.

وفي المرحلة النهائية من المهمة، سيناقش خبراء مراقبة أداء فرق التشغيل، بالتعاون مع فريق العمل في محطة أكويو، التقارير التي تم إعدادها استنادًا إلى نتائج التدريبات على سيناريوهات جهاز المحاكاة الكامل النطاق، وتساعد هذه البيانات في تحديد مجالات التحسين المحتملة في عمليات التشغيل وجودة الوثائق والإجراءات الخاصة بحالات الطوارئ.

وقال سيرجي بوتسكيخ، الرئيس التنفيذي لشركة أكويو للطاقة النووية:"تمثل مهمة WANO حدثًا مهمًا في مرحلة ما قبل تشغيل المحطة، فهي ليست مجرد عملية تفتيش روتينية، وإنما أداة أساسية لتطوير فرق العمل التي تم تدريبها بالفعل، والتعرف على نقاط قوتها وتحديد المجالات التي يمكن تحسينها، ويتيح لنا التعاون مع WANO الاستفادة من الخبرات المتراكمة في قطاع الطاقة النووية ودراسة أفضل الممارسات العالمية وتطبيقها، وتساهم مثل هذه المهام في تعزيز الحوار البناء داخل فرق العمل، ومناقشة فرص التطوير بصورة منفتحة، والعمل المستمر على رفع جودة أدائنا اليومي."

وقال وانغ تينغكوي، رئيس فريق خبراء التشغيل الآمن التابع لـWANO-MC:"يتمثل الهدف الرئيسي من المهمة في تقييم مدى جاهزية فرق التشغيل للعمل في مختلف أوضاع تشغيل الوحدة، بما في ذلك حالات الاضطرابات التشغيلية وأعطال المعدات، ويعد الالتزام بمبادئ السلامة النووية المعيار الأساسي في عملية التقييم، كما نأخذ في الاعتبار أداء المشغلين وتفاعلهم وقدرتهم على متابعة حالة الوحدة، إلى جانب تقييم جودة وثائق التشغيل، وقد أظهر فريق محطة أكويو مستوى جيدًا من الاستعداد، حيث ينجح المشغلون في تنفيذ السيناريوهات المقترحة، ورصد أي انحرافات قد تظهر في الوقت المناسب، واتخاذ الإجراءات اللازمة، كما يتمتع فريق التشغيل بالثقة والكفاءة عند الانتقال إلى أنظمة التحكم الاحتياطية."

وتعد محطة أكويو للطاقة النووية أول محطة للطاقة النووية يجري إنشاؤها في جمهورية تركيا، ويتكون المشروع من أربع وحدات للطاقة مزودة بمفاعلات من طراز VVER من الجيل الثالث المطور، بتصميم روسي.

وتبلغ قدرة كل وحدة 1,200 ميجاوات. ويعد مشروع محطة أكويو أول مشروع في قطاع الطاقة النووية على مستوى العالم يتم تنفيذه وفق نموذج البناء والتملك والتشغيل (BOO).

كما تضم الرابطة العالمية للمشغلين النوويين (WANO) مشغلي محطات الطاقة النووية من مختلف أنحاء العالم، وتعمل على تعزيز تبادل الخبرات التشغيلية بما يتيح لأعضائها التعاون لتحقيق أعلى مستويات السلامة والموثوقية في تشغيل محطات الطاقة النووية.

وتواصل روسيا تطوير التعاون مع جميع الدول المهتمة، مع استمرار تنفيذ عدد من المشروعات الدولية الكبرى، فيما تشارك شركة روساتوم والشركات التابعة لها بشكل فاعل في هذه الجهود.