نائب محافظ بنى سويف يشهد احتفالية لتكريم الأمهات المثاليات وحفظة القرآن الكريم والمتفوقين

شهد السيد بلال حبش نائب محافظ بني سويف، الاحتفالية التي نظمتها جمعية «أسرتي لحماية البيئة والتنمية البشرية»، تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، لتكريم الأمهات المثاليات وحفظة القرآن الكريم والطلاب المتفوقين في مراحل التعليم المختلفة، وذلك بحضور الدكتورة هبة الجلالي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والنائبة هبة عبد العظيم عضو مجلس النواب، السيدة نجز عرفة رئيس مجلس إدارة الجمعية، بالاضافة إلى حضور مدير وحدة السكان بالمحافظة.

في كلمته، أعرب السيد بلال حبش نائب المحافظ عن سعادته بالمشاركة في هذه الاحتفالية، مؤكدًا أهمية تكريم النماذج المشرفة من الأمهات، تقديرًا لما يقدمنه من عطاء وتضحيات في تربية الأبناء وبناء الأسرة، مشيرًا إلى أن تكريم حفظة القرآن الكريم والمتفوقين يأتي تشجيعًا لهم على مواصلة التفوق والتميز، لاسيما وأن التكريم يأتي قبل أيام من بداية العام الدراسي الجديد، ليكون دافعًا لهم لبذل المزيد من الجهد في مسيرتهم العلمية والدينية، باعتبارهم نماذج إيجابية تستحق الدعم والتقدير.

كما أثنى نائب المحافظ على الدور الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني في خدمة المجتمع، وما تقدمه من أنشطة ومبادرات تستهدف دعم الأسر وتعزيز المشاركة المجتمعية وتشجيع النماذج المتفوقة والمتميزة خاصة من قطاعات الطلاب، مؤكدًا أهمية تكامل جهود مؤسسات الدولة والمجتمع المدني في دعم المواطنين، ورعاية المتميزين وتشجيع النماذج الإيجابية التي تسهم في بناء مجتمع أكثر تماسكًا.

فيما استعرضت رئيس مجلس إدارة الجمعية جانبًا من جهود وأنشطة الجمعية، وما تقدمه من برامج وخدمات ومبادرات تستهدف خدمة المجتمع ودعم الأسر والتي تشمل الأنشطة الخيرية والاجتماعية ومشروع بنك العائلة بالتعاون مع مؤسسة بي بي آى، والشراكة مع مؤسسة كير مصر في مشروع عايشين بخيرها وغيرها من المشروعات والأنشطة، مؤكدًا استمرار الجمعية في تنفيذ أنشطتها المجتمعية بما يسهم في تحقيق أهدافها التنموية.

وتضمن برنامج الاحتفالية عددًا من الفقرات المتنوعة، من بينها فقرة غنائية وطنية ودينية، أعقبها تنفيذ فقرات التكريم، والتي شملت تكريم الأمهات المثاليات، وحفظة القرآن الكريم، والطلاب المتفوقين في مراحل التعليم المختلفة، تقديرًا لما قدموه من نماذج مشرفة في العطاء والتميز والتفوق.