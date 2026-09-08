وكيل وزراء الصحة بسوهاج يُجري مرورًا مسائيًا مكثفًا لمتابعة سير العمل ليلًا بمستشفى طما المركزي

ضمن خطة «لجنة الإعاشة» بمركز طما الطب العلاجي

وكيل صحة سوهاج: المتابعة الميدانية المستمرة على مدار الساعة لضمان انتظام العمل وتقديم خدمة صحية آمنة للمواطنين



في إطار خطة «لجنة الإعاشة» التي تنفذها مديرية الشئون الصحية بسوهاج بمركز طما

بتوجيهات الدكتور أحمد رفعت وكيل وزارة الصحة بسوهاج، والدكتور أحمد جمال وكيل المديرية، وتحت إشراف الدكتور عثمان أحمد عثمان مدير عام الطب العلاجي، أجرى فريق من الإدارة العامة للطب العلاجي مساء أمس الإثنين، مرورًا ميدانيًا مكثفًا على مستشفى طما المركزي لمتابعة انتظام العمل خلال الفترة المسائية والليلية والوقوف على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

وضم فريق المرور كلًا من الدكتور ديفيد كمال مدير إدارة المستشفيات، والدكتور أحمد الحلواني مدير إدارة الطوارئ، والدكتور محمد مراد إدارة الصيدلة، والأستاذ محمد جمال عضو إدارة المستشفيات، والأستاذة إيمان السيد إدارة التمريض.

واستهل الفريق جولته بتفقد قسم الاستقبال والطوارئ، حيث تم الاطمئنان على انتظام سير العمل، والإنضباط الإداري، وتواجد الأطقم الطبية والتمريضية، فضلًا عن متابعة جودة الخدمة الصحية المقدمة للمرضى، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية والأمصال اللازمة للتعامل مع الحالات المختلفة.

كما شملت الجولة المرور على قسم الأشعة، والمعمل، وبنك الدم، وحضانات الأطفال، والعناية المركزة، والقسم الداخلي، وذلك للوقوف على مدى جاهزية الأقسام وانتظام العمل بها خلال الفترة الليلية.

وأشاد فريق المرور بمستوى الانضباط وتواجد الفريق الطبي وانتظام سير العمل داخل الأقسام التي شملتها الجولة، مؤكدين استمرار المتابعة الميدانية والتقييم المستمر لمستوى الأداء، بما يضمن تقديم خدمات طبية لائقة وآمنة للمواطنين على مدار الساعة.

وتأتي هذه الجولات ضمن خطة «لجنة الإعاشة» التي تستهدف تعزيز المتابعة الميدانية للمنشآت الصحية بمركز طما، ورصد أي ملاحظات والعمل على تلافيها بصورة فورية، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين