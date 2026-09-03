أعلنت شركة روساتوم الروسية والمسئولة عن بناء محطة الضعة النووية بمحافظة مرسى مطروح، اكتمال أعمال لحام خط أنابيب سائل التبريد الرئيسي في حجرة المفاعل بالوحدة الثانية من محطة أكويو للطاقة النووية، التي تقوم مؤسسة روساتوم الحكومية ببنائها، وبذلك، أصبح المفاعل ومولدات البخار ومضخات سائل تبريد المفاعل مترابطة ضمن نظام الدائرة الأولية.

روساتوم: تشكيل الدائرة الأولية لمفاعل الوحدة الثانية بمحطة أكويو للطاقة النووية

واستغرقت أعمال لحام خط أنابيب سائل التبريد الرئيسي 73 (MCP) يومًا، وخلال هذه الفترة نُفذت أعمال اللحام في جميع وصلات خط الأنابيب البالغ عددها 32 وصلة. وشارك في الأعمال مهندسون ولحامون وفنيو تركيب، ومتخصصون في تقطيع الأنابيب والكشف عن العيوب والمعالجة الحرارية، إلى جانب موظفي خدمة مراقبة الجودة. ونُفذت جميع مراحل العملية وفق تسلسل إجرائي صارم.

وخضعت الوصلات الملحومة لرقابة وفحص دقيقين أثناء تنفيذ أعمال اللحام، ولم ينتقل المتخصصون إلى المرحلة التالية إلا بعد الحصول على نتائج إيجابية، كما خضعت جميع الوصلات لمعالجة حرارية عند درجات حرارة مرتفعة، وهي ضرورية لتخفيف الإجهادات الداخلية في المعدن وضمان خصائص التشغيل المنصوص عليها في التصميم.

كما تم إجراء كسوة خاصة على السطح الداخلي للوصلات لحماية خط الأنابيب من التآكل، وبعد الانتهاء من العمليات التكنولوجية، جرى التحقق بدقة من جودة الوصلات الملحومة باستخدام أساليب متعددة للفحص، بما في ذلك الاختبارات بالموجات فوق الصوتية، واختبارات السوائل المتغلغلة، والفحص بالأشعة.

وصرّح سيرغي بوتسكيخ، الرئيس التنفيذي لشركة «أكويو نووي» المساهمة :”تُعد أعمال لحام خط أنابيب سائل التبريد الرئيسي واحدة من أكثر العمليات التكنولوجية أهمية خلال تشييد وحدة الطاقة، وقد تم إنجازها في الوحدة الثانية خلال 73 يومًا، وهو ما يعكس جودة العمل والتنسيق الجيد بين فريق من المتخصصين ذوي الخبرة، وكانت الجودة هي المعيار الرئيسي في كل مرحلة من مراحل العمل، وباستكمال أعمال لحام خط أنابيب سائل التبريد الرئيسي، قمنا بتشكيل الدائرة الأولية للوحدة، وتهيئة الظروف اللازمة لمواصلة تركيب خطوط الأنابيب الخاصة بمعدات منشأة المفاعل، وكذلك للتحضير لأعمال التشغيل التجريبي والضبط.”

ويُعد خط أنابيب سائل التبريد الرئيسي مكونًا أساسيًا في منشأة المفاعل، وأثناء التشغيل، ستتدفق داخل خط الأنابيب مياه منزوعة المعادن بدرجة حرارة تصل إلى 330 درجة مئوية وتحت ضغط يبلغ نحو 160 ضغطًا جويًا، ولهذا السبب تحظى جودة أعمال التركيب واللحامات بأهمية كبيرة، ويتجاوز الطول الإجمالي لأنابيب خط أنابيب سائل التبريد الرئيسي 150 مترًا، بينما يبلغ سمك جدرانها 70 مليمترًا، ويُستخدم خط أنابيب سائل التبريد الرئيسي لتدوير سائل التبريد بين المفاعل ومولدات البخار ومضخات سائل تبريد المفاعل، وأثناء تشغيل وحدة الطاقة، ينقل سائل تبريد الدائرة الأولية الطاقة الحرارية عبر أسطح التبادل الحراري في مولدات البخار إلى مياه الدائرة الثانوية، حيث يتم توليد البخار اللازم لتشغيل المولد التوربيني.

وتعد محطة أكويو للطاقة النووية هي أول محطة للطاقة النووية يجري بناؤها في جمهورية تركيا، ويتضمن مشروع محطة أكويو للطاقة النووية أربع وحدات للطاقة مزودة بمفاعلات «VVER» من الجيل الثالث المطور (+3) وفق التصميم الروسي، وتبلغ قدرة كل وحدة للطاقة 1200 ميجاوات. ويُعد مشروع محطة أكويو للطاقة النووية أول مشروع في قطاع الطاقة النووية العالمي يتم تنفيذه وفق نموذج أعمال البناء – التملك – التشغيل