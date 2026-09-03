أسعار الذهب اليوم في مصر 3 سبتمبر 2026.. تراجع جديد

واصلت أسعار الذهب اليوم الخميس3 سبتمبر 2026 تراجعها في السوق المصرية، بالتزامن مع استمرار حالة التقلب التي تشهدها الأسواق العالمية، والتي تنعكس بصورة مباشرة على حركة المعدن النفيس محليًا.

وشهدت أسعار مختلف أعيرة الذهب تحركات هابطة مع قرب ختام تعاملات اليوم، فيما واصل المستثمرون والمواطنون متابعة تطورات سعر الأوقية عالميًا، باعتبارها أحد العوامل الرئيسية المؤثرة في تحديد اتجاهات الذهب داخل السوق المحلية.

سعر الذهب عيار 24 اليوم

سجل سعر جرام الذهب عيار 24، وهو الأعلى من حيث درجة النقاء بين الأعيرة المتداولة في السوق المصرية، نحو 7194.25 جنيه للبيع، مقابل 7102.75 جنيه للشراء.

ويعد عيار 24 من الأعيرة الأكثر استخدامًا في صناعة السبائك، ولذلك يحظى باهتمام خاص من جانب الراغبين في الاستثمار في الذهب، خاصة مع اختلاف أسعار المصنعية بين المشغولات والسبائك.

سعر الذهب عيار 21 في مصر

بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 6295 جنيهًا للبيع، مقابل 6215 جنيهًا للشراء.

ويظل عيار 21 الأكثر انتشارًا وإقبالًا بين المواطنين في مصر، سواء عند شراء المشغولات الذهبية أو متابعة تطورات أسعار المعدن الأصفر بصورة يومية.

ويختلف السعر النهائي للمشغولات الذهبية عن السعر المعلن للجرام، نتيجة إضافة المصنعية والدمغة والضريبة، والتي تختلف وفق نوع المشغولات والتاجر.

سعر الذهب عيار 18 اليوم

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 5395.75 جنيه للبيع، بينما بلغ سعر الشراء نحو 5327.25 جنيه.

ويشهد عيار 18 إقبالًا من جانب شريحة من المشترين، خاصة مع تنوع تصميماته وانخفاض قيمة الجرام مقارنة بعياري 21 و24.

سعر الذهب عيار 14

وصل سعر جرام الذهب عيار 14 إلى نحو 4196.67 جنيه للبيع، في حين سجل سعر الشراء نحو 4143.33 جنيه.

ويأتي هذا العيار ضمن الأعيرة الأقل سعرًا مقارنة بالأعيرة الأعلى نقاءً، مع اختلاف درجة الإقبال عليه وفق احتياجات المستهلكين وتصميمات المشغولات المتاحة في الأسواق.

أسعار سبائك الذهب اليوم

تواصل السبائك الذهبية جذب اهتمام الراغبين في الاستثمار، خاصة مع اعتبارها وسيلة للاحتفاظ بقيمة الأموال على المدى الطويل.

وبحسب الأسعار المعلنة، سجلت سبيكة الذهب وزن 2.5 جرام نحو 17985.63 جنيه.

وبلغ سعر سبيكة الذهب وزن 4 جرامات نحو 28777 جنيهًا، بينما سجلت سبيكة وزن 5 جرامات نحو 35971.25 جنيه.

أما سبيكة الذهب وزن 10 جرامات، فقد وصلت قيمتها إلى نحو 71942.50 جنيه.

وسجلت سبيكة وزن 31.1 جرام، التي تعادل وزن أوقية الذهب، نحو 223739.18 جنيه.

ويجب الانتباه إلى أن السعر النهائي للسبائك قد يختلف بحسب الشركة المنتجة والمصنعية والرسوم المرتبطة بالشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 50360 جنيهًا للبيع، مقابل 49720 جنيهًا للشراء.

وتجدر الإشارة إلى أن السعر المذكور لا يشمل المصنعية أو الدمغة أو الضريبة، إذ يمكن أن تختلف التكلفة النهائية عند الشراء من الأسواق ومحال الذهب بحسب هذه العوامل.

ويتابع عدد كبير من المواطنين سعر الجنيه الذهب باعتباره أحد الخيارات الشائعة للراغبين في الاستثمار، إلى جانب السبائك بمختلف أوزانها.

سعر أوقية الذهب عالميًا

وعلى المستوى العالمي، بلغ سعر أوقية الذهب نحو 4371.02 دولار للبيع، مقابل 4370.68 دولار للشراء.

وتأتي هذه التحركات في ظل استمرار حالة التقلب في الأسواق العالمية، الأمر الذي ينعكس بدوره على حركة أسعار الذهب في السوق المصرية.

ويرتبط سعر الذهب محليًا بعدة عوامل، من بينها حركة الأسعار العالمية للأوقية، إلى جانب سعر صرف الدولار وحالة العرض والطلب داخل السوق المصرية.

الذهب يواصل تحركاته مع تقلبات الأسواق

وتستمر متابعة أسعار الذهب بشكل يومي من جانب المواطنين والمستثمرين، خصوصًا في ظل التغيرات السريعة التي يشهدها المعدن النفيس عالميًا.

ويظل اتجاه السعر خلال الفترة المقبلة مرتبطًا بعدد من التطورات الاقتصادية والمالية العالمية، فضلًا عن حركة الدولار والعوامل المؤثرة في الطلب على الذهب.

وبذلك أسعار الذهب في مصر في تعاملات صباح الخميس3 سبتمبر 2026 تعود على مستويات متراجعة، مع استمرار حالة الترقب لما ستشهده الأسواق المحلية والعالمية خلال التعاملات المقبلة.