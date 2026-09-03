البكالوريا الأزهرية 2026.. 3 شعب جديدة وتقليل المواد وتفاصيل النظام الدراسي

أعلن الشيخ أيمن عبدالغني، وكيل الأزهر الشريف، تفاصيل نظام البكالوريا الأزهرية الجديد، وذلك خلال فعاليات الملتقى التعليمي الأول لقطاع المعاهد الأزهرية، في إطار تطوير منظومة التعليم الثانوي الأزهري وإعادة تنظيم الخريطة الدراسية للطلاب.

ويستهدف نظام البكالوريا الأزهرية منح الطلاب مساحة أكبر لاختيار المسار الدراسي الذي يتناسب مع ميولهم وقدراتهم، إلى جانب تخفيف الأعباء الدراسية وتقليل عدد المواد، مع الحفاظ على العلوم الشرعية والعربية باعتبارها مكونًا أساسيًا من هوية التعليم الأزهري.

هل تتغير مواد العلوم الشرعية والعربية؟

وأكد وكيل الأزهر أن تطبيق نظام البكالوريا الأزهرية لا يعني المساس بمناهج العلوم الشرعية والعربية، موضحًا أن هذه المواد ستظل مكونًا أساسيًا ومشتركًا بين الطلاب في مختلف المسارات.

ويأتي ذلك بالتزامن مع إعادة تنظيم المواد الثقافية ودمج بعض المواد المرتبطة، بما يسمح بتقليل عدد المواد الدراسية التي يدرسها الطالب، مع توفير فرص أكبر للتحسين والتعويض في المواد الثقافية، ومراعاة الفروق الفردية وقدرات طلاب الدمج.

الصف الأول الثانوي بدون تشعيب

ويبدأ تطبيق النظام الجديد في الصف الأول الثانوي الأزهري من خلال دراسة جميع الطلاب للمواد نفسها دون وجود تشعيب، بهدف منح الطالب فرصة للتعرف على ميوله وقدراته قبل اختيار المسار الذي سيلتحق به في الصف الثاني الثانوي.

ويدرس الطالب في الصف الأول 15 مادة تضاف إلى المجموع، إلى جانب مادتين لا تضافان إلى المجموع.

المواد الشرعية

تشمل المواد الشرعية الست:

القرآن الكريم.

التوحيد والمنطق القديم.

التفسير وعلوم القرآن.

الحديث وعلومه.

الفقه.

الثقافة الإسلامية، وتدرس خلال الفصل الدراسي الأول فقط.

المواد العربية

وتضم المواد العربية أربع مواد، هي:

النحو.

الصرف.

البلاغة.

الأدب وفنون الكتابة، وتشمل النصوص والمطالعة والإنشاء.

المواد الثقافية

وتشمل المواد الثقافية خمس مواد:

العلوم المتكاملة.

التاريخ المصري.

الرياضيات.

الفلسفة والمنطق.

اللغة الأجنبية الأولى.

أما المادتان اللتان لا تضافان إلى المجموع، فهما البرمجة والذكاء الاصطناعي واللغة الأجنبية الثانية، مع دراسة اللغة الأجنبية الثانية خلال الفصل الدراسي الثاني فقط، وإضافة مادة المستوى الرفيع لطلاب المعاهد النموذجية.

3 شعب جديدة تبدأ من الصف الثاني الثانوي

ويبدأ التخصص في الصف الثاني الثانوي الأزهري من خلال ثلاثة مسارات رئيسية بدلًا من التقسيم التقليدي إلى القسمين العلمي والأدبي.

وتتمثل المسارات الجديدة في:

شعبة الطب وعلوم الحياة. شعبة الهندسة وعلوم الحاسب. شعبة الآداب وإدارة الأعمال.

ويدرس طلاب مساري الطب وعلوم الحياة والهندسة وعلوم الحاسب 12 مادة، بينما يدرس طلاب مسار الآداب وإدارة الأعمال 15 مادة.

وتظل المواد الشرعية والعربية مشتركة بين جميع الشعب، مع بعض الإضافات الخاصة بمسار الآداب وإدارة الأعمال.

مواد الصف الثاني الثانوي في البكالوريا الأزهرية

يدرس طلاب شعبة الطب وعلوم الحياة اللغة الأجنبية الأولى والتاريخ، إلى جانب مادة يختارها الطالب من الرياضيات أو الفيزياء.

أما طلاب شعبة الهندسة وعلوم الحاسب، فيدرسون اللغة الأجنبية الأولى والتاريخ، مع اختيار مادة من الكيمياء أو البرمجة والذكاء الاصطناعي.

بينما يدرس طلاب شعبة الآداب وإدارة الأعمال اللغة الأجنبية الأولى والتاريخ، إلى جانب مادة يختارها الطالب من المحاسبة أو إدارة الأعمال، ومادة أخرى من علم النفس أو اللغة الأجنبية الثانية.

وتضاف مادة المنطق القديم إلى المواد الشرعية في شعبة الآداب وإدارة الأعمال، كما تضاف مادة العروض إلى المواد العربية في الشعبة نفسها.

مواد الصف الثالث الثانوي

وفي الصف الثالث الثانوي الأزهري، يدرس طلاب شعبة الطب وعلوم الحياة وشعبة الهندسة وعلوم الحاسب 11 مادة، بينما يدرس طلاب شعبة الآداب وإدارة الأعمال 13 مادة.

وتظل المواد الشرعية والعربية مشتركة بين جميع الشعب، وتشمل خمس مواد شرعية هي القرآن الكريم، والتوحيد، والتفسير، والحديث، والفقه، بالإضافة إلى أربع مواد عربية هي النحو والصرف والبلاغة والأدب وفنون الكتابة.

ويختص كل مسار بمواد دراسية مرتبطة بطبيعته؛ إذ يدرس طلاب الطب وعلوم الحياة مادتي الأحياء والكيمياء، بينما يدرس طلاب الهندسة وعلوم الحاسب الرياضيات والفيزياء.

أما طلاب الآداب وإدارة الأعمال، فيدرسون الاقتصاد والرياضيات والجغرافيا والإحصاء.

هل يمكن تغيير المسار في البكالوريا الأزهرية؟

وأتاح النظام الجديد للطالب إمكانية تعديل مساره الدراسي في الصف الثالث الثانوي بين شعبة الطب وعلوم الحياة وشعبة الهندسة وعلوم الحاسب، بشرط دراسة مادة إضافية لاستيفاء متطلبات المسار الجديد.

كما يرتبط نظام البكالوريا الأزهرية بالمسارات والبرامج الدراسية في كليات جامعة الأزهر، بما يهدف إلى تحقيق قدر أكبر من الترابط بين دراسة الطالب في المرحلة الثانوية واختياراته الجامعية المستقبلية.

البكالوريا الأزهرية تقلل عدد المواد الدراسية

وأوضح وكيل الأزهر أن أحد الأهداف الرئيسية للنظام الجديد هو تخفيف العبء الدراسي عن طلاب المعاهد الأزهرية مقارنة بالنظام الحالي.

ففي الصف الأول الثانوي، ينخفض عدد المواد من 17 مادة للقسم العلمي و18 مادة للقسم الأدبي إلى 15 مادة أساسية، بالإضافة إلى مادتي اللغة الأجنبية الثانية والبرمجة والذكاء الاصطناعي، اللتين لا تضافان إلى المجموع.

وفي الصف الثاني الثانوي، ينخفض العدد من 17 مادة للقسم العلمي و18 مادة للقسم الأدبي إلى 12 مادة لمساري الطب وعلوم الحياة والهندسة وعلوم الحاسب، و15 مادة لمسار الآداب وإدارة الأعمال.

أما في الصف الثالث الثانوي، فيصبح عدد المواد 11 مادة لمساري الطب وعلوم الحياة والهندسة وعلوم الحاسب، بانخفاض ست مواد عن القسم العلمي السابق، بينما يصل العدد إلى 13 مادة لمسار الآداب وإدارة الأعمال، بانخفاض خمس مواد عن القسم الأدبي السابق.

ويعتمد نظام البكالوريا الأزهرية الجديد في النهاية على إعادة تنظيم المواد الدراسية وتقليل الأعباء، مع الحفاظ على العلوم الشرعية والعربية باعتبارها أساسًا للتعليم الأزهري، ومنح الطلاب خيارات متعددة لاختيار المسار الذي يتناسب مع قدراتهم وميولهم المستقبلية.