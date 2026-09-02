محافظ بني سويف يترأس اجتماع مجلس إدارة صندوق الإسكان الاقتصادى

ترأس اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، اليوم، اجتماع مجلس إدارة صندوق الإسكان الاقتصادي، بحضور الأستاذ كامل علي غطاس، السكرتير العام للمحافظة، لمناقشة ومتابعة موقف العمارات التابعة للصندوق بمختلف مدن المحافظة، والوقوف على احتياجاتها من أعمال الترميم والصيانة، والتأكد من سلامتها الإنشائية.

ناقش المحافظ خلال الاجتماع موقف العمارات التابعة للصندوق في كل مركز على حدة، ونتائج المعاينات التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية، في ضوء تكليفاته السابقة بحصر الوحدات التي تحتاج إلى أعمال ترميم وصيانة، وإجراء الاختبارات اللازمة للأساسات والعناصر الإنشائية، للتأكد من سلامة المباني وتحديد الإجراءات المطلوبة للحفاظ عليها ورفع كفاءتها، مع عرض الحالات التي تستدعي الاستعانة باستشاري متخصص لاتخاذ القرار الفني المناسب، مؤكدًا أهمية التعامل مع هذا الملف وفقًا للمعايير الهندسية والفنية، حفاظًا على سلامة المواطنين والممتلكات.

من جانبه، أوضح مصطفى رسلان، مدير وحدة الإسكان الاقتصادي، أنه تم خلال الاجتماع استعراض الموقف التفصيلي لعمارات الصندوق بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وما أسفرت عنه أعمال المعاينة والفحص، مع تحديد الاحتياجات الفعلية لكل عمارة تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للحالة الفنية لكل منها.

وفي نهاية الاجتماع، كلف المحافظ مديرية الإسكان بإعداد مذكرة مجمعة تتضمن موقف جميع العمارات التي تحتاج إلى العرض على استشاري متخصص، إلى جانب إعداد مقايسات تقديرية لبعض العمارات وعرضها على المحافظ لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.

حضر الاجتماع مديرو الشؤون المالية بالمحافظة، والشؤون القانونية، ووحدة الإسكان الاقتصادي، والتخطيط العمراني، والأملاك، ومديرية الإسكان، ومديرية المساحة، ومديرية المالية، والشهر العقاري، إلى جانب رؤساء الوحدات المحلية، ومدير المشروعات بمديرية الإسكان.

وفى سياق أخر، أناب اللواء عبد الله عبدالعزيز محافظ بني سويف، رئيس مركز ومدينة الواسطى السيد علي يوسف، لحضور فعاليات القافلة الطبية المجانية التي نظمتها إدارة شؤون الإعاقة بديوان عام المحافظة، بالتنسيق والتعاون مع مديريات الصحة والتعليم والتضامن الاجتماعي، ومؤسسة نهضة بني سويف، لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم بمركز الواسطى، وذلك في إطار مبادرة «بني سويف محافظة صديقة للإعاقة»،

وتم عقد القافلة بمقر مدرسة الأمل للصم بقرية عطف إفوة، وشهدت تقديم خدمات الكشف الطبي في عدد من التخصصات شملت الباطنة، والأطفال، والعظام، والجلدية، والنساء والتوليد، والأنف والأذن والحنجرة، والعلاج الطبيعي، حيث بلغ عدد المستفيدين من خدمات الكشف الطبي 1100 مستفيد، بالإضافة إلى استفادة 245 مواطنًا من خدمات التحاليل والفحوصات والمبادرات الصحية، إلى جانب تقديم التوعية والإرشادات الطبية اللازمة للمستفيدين.

وأكد سيد سعد، مدير إدارة شؤون الإعاقة بالمحافظة، أن القافلة تأتي ضمن سلسلة من القوافل الطبية والخدمات المتكاملة التي تنفذها الإدارة للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم بمختلف مراكز المحافظة، بهدف تيسير حصولهم على الخدمات الصحية والاجتماعية، والوصول بالخدمة إلى المستحقين في أماكن وجودهم، بما يتماشى مع توجهات المحافظة نحو دعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في مختلف مناحي الحياة.

جاء ذلك بحضور: الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة، الدكتور عصام عبد المهدي عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم، هبة الجلالي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي.