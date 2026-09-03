مواقيت الصلاة اليوم الخميس 3 سبتمبر 2026.. فضل صلاة الفجر وأهميتها

يبحث المسلمون بشكل يومي عن مواقيت الصلاة اليوم الخميس 3 سبتمبر 2026 في مختلف محافظات الجمهورية، للتعرف على مواعيد الصلوات الخمس والحرص على أدائها في أوقاتها، خاصة صلاة الفجر التي تعد من الصلوات ذات المكانة والفضل العظيم في الإسلام.

وتشمل مواقيت الصلاة اليوم مواعيد الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء في عدد من المحافظات، بينها القاهرة والإسكندرية والإسماعيلية وشرم الشيخ وأسوان.

فضل الصلاة ومكانتها في الإسلام

وتعد الصلاة من أعظم العبادات في الإسلام، وهي الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين، ولذلك يحرص المسلم على المحافظة عليها وأدائها في أوقاتها، لما لها من مكانة عظيمة في حياة المسلم.

والصلاة ليست مجرد أداء للفرائض، وإنما تمثل صلة مستمرة بين العبد وربه، وتمنح المسلم فرصة للابتعاد عن مشاغل الحياة والوقوف بين يدي الله، بما يساعده على الطمأنينة والسكينة.

كما أن المحافظة على الصلاة في أوقاتها تعكس حرص المسلم على أداء ما افترضه الله عليه، ولذلك فإن معرفة مواعيد الصلاة اليوم تساعد على تنظيم اليوم والحرص على عدم تأخير الفروض عن أوقاتها.

صلاة الفجر.. بداية اليوم بالطاعة

وتحظى صلاة الفجر بمكانة خاصة، فهي أولى الصلوات المفروضة خلال اليوم، ويأتي وقتها في الساعات الأولى من الصباح، حين يكون كثير من الناس لا يزالون نائمين.

ويحتاج الاستيقاظ لصلاة الفجر إلى قدر من المجاهدة والانضباط، خاصة مع النوم المتأخر، ولذلك فإن الحرص عليها يمثل تدريبًا للنفس على الالتزام بالطاعة وتقديم العبادة على الراحة.

كما أن بداية اليوم بالصلاة تمنح المسلم فرصة لبدء يومه بذكر الله والعبادة، بدلًا من أن تكون أول لحظاته مرتبطة بالانشغال بأمور الحياة اليومية.

ومن فضائل صلاة الفجر ما ورد في السنة النبوية من فضل المحافظة عليها، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «من صلى الصبح فهو في ذمة الله»، وهو ما يبرز عظمة هذه الصلاة وفضل المحافظة عليها.

مواقيت الصلاة اليوم في القاهرة

وتأتي مواقيت الصلاة اليوم الخميس في القاهرة وفق المواعيد التالية:

صلاة الفجر: 5:03 صباحًا .

. صلاة الظهر: 12:54 ظهرًا .

. صلاة العصر: 4:28 مساءً .

. صلاة المغرب: 7:15 مساءً .

. صلاة العشاء: 8:35 مساءً.

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

وتكون مواعيد الصلاة في محافظة الإسكندرية اليوم الخميس كالتالي:

صلاة الفجر: 5:06 صباحًا .

. صلاة الظهر: 1:01 ظهرًا .

. صلاة العصر: 4:34 مساءً .

. صلاة المغرب: 7:21 مساءً .

. صلاة العشاء: 8:42 مساءً.

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية

وجاءت مواعيد الصلاة اليوم في الإسماعيلية على النحو التالي:

صلاة الفجر: 4:58 صباحًا .

. صلاة الظهر: 12:50 ظهرًا .

. صلاة العصر: 4:24 مساءً .

. صلاة المغرب: 7:12 مساءً .

. صلاة العشاء: 8:32 مساءً.

مواقيت الصلاة في شرم الشيخ

وفي مدينة شرم الشيخ، يحين موعد الصلوات اليوم الخميس وفق الآتي:

صلاة الفجر: 4:55 صباحًا .

. صلاة الظهر: 12:42 ظهرًا .

. صلاة العصر: 4:14 مساءً .

. صلاة المغرب: 7:02 مساءً .

. صلاة العشاء: 8:19 مساءً.

مواقيت الصلاة في أسوان

أما مواقيت الصلاة اليوم في أسوان، فجاءت كالتالي:

صلاة الفجر: 5:07 صباحًا .

. صلاة الظهر: 12:48 ظهرًا .

. صلاة العصر: 4:15 مساءً .

. صلاة المغرب: 7:05 مساءً .

. صلاة العشاء: 8:19 مساءً.

احرص على الصلاة في وقتها

ومع اختلاف مواقيت الصلاة اليوم الخميس 3 سبتمبر 2026 من محافظة إلى أخرى، يحرص المسلمون على متابعة المواعيد المحلية لكل صلاة، خاصة صلاة الفجر التي تتطلب الاستعداد لها والاستيقاظ في وقت مبكر.

وتبقى المحافظة على الصلوات الخمس وأداؤها في أوقاتها من أهم صور الالتزام بالعبادة، بينما تمثل صلاة الفجر بداية يوم المسلم بالطاعة والذكر، وتمنحه فرصة لافتتاح يومه بالقرب من الله.