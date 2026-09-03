راغب علامة يطرح كليب كده كده على خطي ال Ai بتوقيع أمير طعيمة وأحمد إبراهيم

طرح الفنان راغب علامة كليب يحمل إسم «كده كده»، وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وعدد كبير من المنصات الرقمية الموسيقية.

وتقول كلمات الأغنية الآتي:

كده كده على قلبي كتير

انا عقلي خلاص حيطير

ده جماله جمال لا خطر ع البال

ولا عدا على التفكير

انانانا مخطوف ودي اول مره بشوف

البدر يبان في صورة انسان

وبيضحكلي ومكسوف

كده كده خلص الموضوع

بسكه ما فيش فيها رجوع

يا ويلي م اللي أنا فيه

من غير ليه حبيته

حب غريب النوع

اه يا قلبي انا كده قلقان

ده وداني في خبر كان

لا سلام لا كلام انا دوبت قوام

وابصم ب العشره كمان

معقوله يشغلني في يوم

ده فـ كوم والدنيا فـ كوم

انا كانلي ده فين وطلعلي منين

دا اللي جرالي مش مفهوم

كده كده خلص الموضوع

بسكه ما فيش فيها رجوع

يا ويلي م اللي أنا فيه

من غير ليه حبيته

حب غريب النوع

وتولى المخرج على ماجد الرؤية البصرية وتنفيذ الكليب كاملاً، بداية من الفكرة وتوليد المشاهد، مرورًا بتنفيذ تقنية مزامنة حركة الشفاه وتطابقها مع الأداء الغنائى، وصولًا إلى المونتاج وتصحيح الألوان والوصول إلى النسخة النهائية.

ويشار أن أغنية "كدة كدة" تقدم تجربة بصرية تعتمد على الذكاء الاصطناعى بشكل كامل، بدون إستخدام أى لقطات مصورة بصورة حقيقية، فى تجربة تسعى إلى تقديم تقنيات الذكاء الاصطناعى كأداة إخراجية متكاملة، وليس مجرد مؤثر بصرى.

وجدير بالذكر بأن كليب «كده كده» هو من غناء المطرب الكبير راغب علامة ومن كلمات أمير طعيمة، ألحان وتوزيع أحمد إبراهيم، وبينما تولى على ماجد الرؤية البصرية وتنفيذ العمل بالذكاء الاصطناعى.



