الطقس اليوم الخميس 3 سبتمبر 2026.. حرارة تصل لـ41 درجة وشبورة صباحية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعاتها بشأن حالة الطقس اليوم الخميس 3 سبتمبر 2026، مشيرة إلى استمرار الأجواء الحارة والرطبة على أغلب المناطق الشمالية، مع ارتفاع درجات الحرارة بشكل ملحوظ على جنوب البلاد، لتصل الحرارة المحسوسة إلى 41 درجة مئوية في جنوب الصعيد.

وتتزامن أجواء الخميس مع ظهور شبورة مائية في الساعات الأولى من الصباح على عدد من الطرق، إلى جانب نشاط للرياح على فترات، وفرص محدودة للغاية لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق.

حالة الطقس اليوم الخميس في مصر

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن طقس اليوم الخميس يكون معتدلًا إلى مائل للحرارة ورطبًا خلال ساعات الصباح الباكر، بينما ترتفع درجات الحرارة خلال النهار ليسود طقس حار ورطب على شمال البلاد وصولًا إلى القاهرة الكبرى.

وتكون الأجواء شديدة الحرارة على مناطق جنوب البلاد، في حين يميل الطقس إلى الحرارة والرطوبة خلال ساعات الليل على أغلب أنحاء الجمهورية.

وأشارت الهيئة إلى أن ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بدرجات الحرارة عن القيم المسجلة في الظل، بنحو يتراوح بين درجتين وأربع درجات مئوية، وهو ما يجعل الأجواء أكثر حرارة خاصة خلال ساعات النهار.

شبورة مائية صباح اليوم على هذه الطرق

وحذرت هيئة الأرصاد من تكوّن شبورة مائية صباح الخميس، خلال الفترة من الساعة الرابعة وحتى الثامنة صباحًا، على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى.

وتظهر الشبورة أيضًا على الطرق المؤدية إلى مدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، مع توقعات بأن تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق.

وطالبت التوقعات بضرورة توخي الحذر أثناء القيادة في أوقات ظهور الشبورة، خاصة مع انخفاض مستوى الرؤية الأفقية على بعض الطرق، والالتزام بالسرعات المقررة وترك مسافات آمنة بين السيارات.

سحب منخفضة وفرص ضعيفة لسقوط الأمطار

كما تتكون بعض السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري ومدن القناة، وقد يصاحبها سقوط رذاذ خفيف على بعض المناطق، دون تأثيرات كبيرة على الأنشطة اليومية.

وتوجد كذلك فرص ضعيفة جدًا لسقوط أمطار خفيفة، بنسبة حدوث تصل إلى نحو 10%، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وذلك على فترات متقطعة خلال اليوم.

نشاط الرياح على أغلب الأنحاء

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية نشاط الرياح أحيانًا على أغلب أنحاء الجمهورية، حيث تتراوح سرعتها بين 30 و35 كيلومترًا في الساعة.

ويساهم نشاط الرياح في تلطيف الأجواء خلال ساعات المساء، خاصة على المناطق المكشوفة، رغم استمرار تأثير ارتفاع نسب الرطوبة على الإحساس بدرجات الحرارة.

درجات الحرارة اليوم الخميس 3 سبتمبر

وفيما يلي درجات الحرارة العظمى والمحسوسة المتوقعة اليوم الخميس على المناطق الرئيسية:

القاهرة الكبرى: العظمى 35 درجة والمحسوسة 37 درجة.

العظمى 35 درجة والمحسوسة 37 درجة. الوجه البحري: العظمى 34 درجة والمحسوسة 36 درجة.

العظمى 34 درجة والمحسوسة 36 درجة. السواحل الشمالية الغربية: العظمى 32 درجة والمحسوسة 36 درجة.

العظمى 32 درجة والمحسوسة 36 درجة. السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 33 درجة والمحسوسة 36 درجة.

العظمى 33 درجة والمحسوسة 36 درجة. شمال الصعيد: العظمى 37 درجة والمحسوسة 39 درجة.

العظمى 37 درجة والمحسوسة 39 درجة. جنوب الصعيد: العظمى 40 درجة والمحسوسة 41 درجة.

وتشير توقعات حالة الطقس اليوم الخميس إلى استمرار الأجواء الحارة والرطبة على القاهرة الكبرى وشمال البلاد، بالتزامن مع ارتفاع أكبر في درجات الحرارة جنوبًا، بينما تظل الشبورة المائية وفرص الأمطار الخفيفة المحدودة أبرز الظواهر الجوية المتوقعة خلال ساعات اليوم.