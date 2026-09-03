موعد أذان الظهر اليوم الخميس 3 سبتمبر 2026.. مواقيت الصلاة وفضل أدائها في وقتها

يبحث المسلمون اليوم الخميس 3 سبتمبر 2026 عن موعد أذان الظهر في مختلف محافظات مصر، بالتزامن مع حلول منتصف النهار وحرص المواطنين على معرفة التوقيت الدقيق لأداء الصلاة في وقتها.

وتختلف مواعيد أذان الظهر من محافظة إلى أخرى وفقًا للموقع الجغرافي، بينما يأتي موعد الظهر في القاهرة عند 12:54 ظهرًا، وفق مواقيت الصلاة المعلنة لليوم.

موعد أذان الظهر اليوم في المحافظات

جاءت مواعيد أذان الظهر اليوم الخميس 3 سبتمبر 2026 في المحافظات المذكورة كالتالي:

القاهرة: أذان الظهر الساعة 12:54 ظهرًا .

أذان الظهر الساعة . الإسكندرية: أذان الظهر الساعة 1:01 ظهرًا .

أذان الظهر الساعة . الإسماعيلية: أذان الظهر الساعة 12:50 ظهرًا .

أذان الظهر الساعة . شرم الشيخ: أذان الظهر الساعة 12:42 ظهرًا .

أذان الظهر الساعة . أسوان: أذان الظهر الساعة 12:48 ظهرًا.

ويأتي اختلاف موعد أذان الظهر بين المحافظات نتيجة اختلاف الموقع الجغرافي لكل مدينة، ولذلك ينبغي على المصلين الاعتماد على التوقيت الخاص بالمحافظة التي يقيمون فيها.

فضل الصلاة والمحافظة عليها

وتحتل الصلاة مكانة عظيمة في الإسلام، فهي الركن الثاني من أركان الإسلام، ويحرص المسلم على أدائها في أوقاتها وعدم تأخيرها عن وقتها.

وتمنح الصلاة المسلم فرصة للوقوف بين يدي الله والابتعاد عن مشاغل الحياة اليومية، كما تساعد على تهذيب النفس وتعزيز الصلة بالله، ولذلك تمثل المحافظة على الصلوات الخمس جزءًا أساسيًا من حياة المسلم اليومية.

أذان الظهر.. موعد وسط اليوم للصلاة

ويأتي أذان الظهر بعد زوال الشمس ودخول وقت صلاة الظهر، ليكون إعلانًا بدخول وقت الفريضة التي تتوسط صلوات النهار.

ويحرص المسلمون على معرفة موعد أذان الظهر اليوم حتى يتمكنوا من أداء الصلاة في وقتها، خاصة مع انشغال الكثيرين بأعمالهم ودراستهم ومهامهم اليومية.

وتعد معرفة مواقيت الصلاة وتنظيم اليوم وفقها وسيلة تساعد المسلم على الحفاظ على الصلوات وعدم الانشغال عنها، خاصة صلاة الظهر التي يحين وقتها خلال ساعات العمل والدراسة.

مواعيد باقي الصلوات اليوم الخميس

وبجانب موعد أذان الظهر، جاءت باقي مواقيت الصلاة في القاهرة اليوم الخميس كالتالي:

الفجر: 5:03 صباحًا.

5:03 صباحًا. الظهر: 12:54 ظهرًا.

12:54 ظهرًا. العصر: 4:28 مساءً.

4:28 مساءً. المغرب: 7:15 مساءً.

7:15 مساءً. العشاء: 8:35 مساءً.

ويظل موعد أذان الظهر اليوم الخميس 3 سبتمبر 2026 من أبرز مواقيت الصلاة التي يحرص المسلمون على معرفتها، إلى جانب باقي الصلوات، مع أهمية أداء كل فريضة في وقتها والمحافظة على الصلاة باعتبارها من أعظم العبادات في الإسلام.