صحة سوهاج تضبط أكثر من 7 آلاف عبوة عصير مجهولة المصدر وإعدام 120 كيلو لحوم ومنتجات غذائية

وكيل صحة سوهاج : حملات مكثفة ومستمرة لضبط الأسواق والتأكد من سلامة الغذاء المعروض للمواطنين

استمرارًا لأعمال الرقابة المكثفة على الأسواق والمنشآت الغذائية وأماكن تداول الأغذية، وحرصًا على صحة وسلامة المواطنين، أعلن الدكتور أحمد رفعت، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، عن ضبط 7155 عبوة عصير مجهولة المصدر وغير مدون عليها البيانات، بالإضافة إلى إعدام 120 كيلو جرامًا من اللحوم والمنتجات الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك بمدينة سوهاج الجديدة.

جاء ذلك خلال حملة تفتيشية مكبرة نفذتها فرق مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بسوهاج، بتوجيهات الدكتور أحمد رفعت وكيل وزارة الصحة، والدكتور أحمد جمال وكيل المديرية، وتحت إشراف الدكتور النمر محمدين مدير عام الطب الوقائي، ومتابعة الدكتور محمد عبدالموجود مدير إدارة الأغذية.

وأسفرت أعمال الحملة عن المرور والتفتيش على 8 منشآت غذائية، حيث تم تحرير 12 محضرًا متنوعًا، شملت مخالفات تتعلق بعدم حمل العاملين للشهادات الصحية اللازمة، إلى جانب عدم توافر الاشتراطات الصحية المطلوبة بالمنشآت.

كما قامت الفرق المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات التي تم رصدها، حيث تم تحريز المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة، والتعامل مع المنتجات غير الصالحة للاستهلاك الآدمي وفقًا للإجراءات القانونية المتبعة.

وأكد الدكتور أحمد رفعت أن مديرية الصحة بسوهاج تواصل تنفيذ حملاتها الرقابية على الأسواق والمنشآت الغذائية بمختلف أنحاء المحافظة، للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية، وضبط أي مخالفات من شأنها الإضرار بصحة المواطنين، مشددًا على استمرار الحملات واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين