موعد مباراة الأهلي ضد أبوقير للأسمدة في الدوري والقنوات الناقلة

تترقب جماهير كرة القدم، مباراة فريق الأهلي ضد نظيره فريق أبوقير للأسمدة التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري لموسم 2026-2027.

يسعي فريق الأهلي عن تحقيق الفوز أمام نظيره أبوقير للأسمدة للعودة للانتصارات عقب تعادله أمام نظيره فريق المقاولون العرب في الجولة الرابعة، وذلك في ظل المنافسة الشرسة مع بيراميدز والزمالك علي قمة الدوري.

موعد مباراة الأهلي ضد أبوقير للأسمدة

مباراة فريق الأهلي أمام نظيره فريق أبوقير للأسمدة التي تجمعهما في الجولة الخامسة من بطولة الدوري لموسم 2026-2027، تنطلق مساء الثلاثاء المقبل الموافق 15 سبتمبر الجاري، في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

تشكيل الأهلي المتوقع ضد أبوقير للأسمدة

يرصد الموجز، تشكيل فريق الأهلي المتوقع ضد أبوقير للأسمدة حيث من المنتظرأن يضم التشكيل كل من: حراسة المرمي: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني ، ياسر إبراهيم ، هادي رياض، كوكا

خط الوسط: مروان عطية ، إمام عاشور، زيزو

خط الهجوم: منصف بقرار، أشرف بن شرقي ، بن جديدة

الأهلي ضد أبوقير للأسمدة

مشاهدة مباراة الأهلي ضد أبوقير للأسمدة

يمكنك متابعة مواجهة فريق الأهلي ضد نظيره فريق أبوقير للأسمدة التي تجمعهما في الجولة الخامسة من بطولة الدوري لموسم 2026-2027، والتي تنطلق مساء الثلاثاء المقبل الموافق 15 سبتمبر الجاري، في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، عبر قنوات أون سبورت الناقلة لمباريات الدوري المصري.

تغييرات بقائمة الأهلي لمواجهة أبوقير للأسمدة

من المنتظر أن تشهد قائمة الأهلي لمواجهة المقاولون العرب عدة تغييرات بعودة كريم الدبيس للقائمة بعد إكتمال شفائه، ومن المتوقع أن تضم القائمة الأسماء الأتية: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، حمزة علاء، هادي رياض، ياسر إبراهيم، طاهر محمد طاهر، سفيان بنجديدة، منصف بقرار، أحمد رضا، مروان عطية، حسين الشحات، أشرف بن شرقي،علي محمود، أحمد سيد زيزو، عمرو الجزار، أقطاي عبد الله، كريم فؤاد، محمد هاني، أحمد نبيل كوكا، كريم الدبيس، إمام عاشور، أكرم توفيق، أفشة.

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