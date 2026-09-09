محافظ الشرقية يفتتح مدرسة ثانوية صناعية بـ31 مليون جنيه

أعلن المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، افتتاح مدرسة صبري عبد الله الثانوية الفنية الصناعية بقرية بهنباي التابعة لإدارة غرب الزقازيق التعليمية، بتكلفة إجمالية بلغت 31 مليون جنيه، وذلك بالتزامن مع احتفالات المحافظة بعيدها القومي الـ145.

صرح تعليمي لتأهيل كوادر سوق العمل

أكد محافظ الشرقية أن التعليم الفني يمثل أحد الأدوات الرئيسية لتحقيق برامج التنمية الشاملة، وقاطرة مهمة لإعداد قوى عاملة ماهرة تخدم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتلبي احتياجات سوق العمل.

تفقد المحافظ ومرافقوه أقسام المدرسة واستمع إلى شرح تفصيلي من المهندس أحمد مرسي، رئيس هيئة الأبنية التعليمية بالشرقية، حول مكونات المبنى المقام على مساحة 4275 مترًا مربعًا، والمكون من أرضي و4 طوابق، ويضم 12 فصلًا دراسيًا، وورش تبريد وتكييف وملابس جاهزة وأجهزة دقيقة وتركيبات كهربائية، إلى جانب معرض ومعمل كمبيوتر وصالة رسم صناعي ومعمل كيمياء وطبيعة ومكتبة.

إنشاء ورفع كفاءة 45 مدرسة بالمحافظة

وفي السياق نفسه، أوضح رئيس هيئة الأبنية التعليمية بالشرقية أنه تم الانتهاء من إنشاء ورفع كفاءة 45 مدرسة بإجمالي 773 فصلًا بتكلفة 925 مليون جنيه، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال الصيانة لـ91 مدرسة بإجمالي 1685 فصلًا بتكلفة 313.8 مليون جنيه، لتكون جاهزة لدخول الخدمة مع بدء العام الدراسي الجديد 2026 / 2027.

وجه المحافظ وكيل وزارة التربية والتعليم بتشكيل لجان دورية لمتابعة كفاءة المعدات والأدوات داخل المدارس الفنية بمختلف نوعياتها لتحقيق أقصى استفادة عملية للطلاب وإعداد كوادر مؤهلة لبناء المستقبل

الاستماع لمطالب المواطنين وتكريم المشاركة المجتمعية



حرص المحافظ عقب الافتتاح على لقاء عدد من أبناء القرية للاستماع إلى مطالبهم ومشكلاتهم، موجّهًا الجهات المعنية بالعمل على حلها فورًا وفق الإمكانات المتاحة، بينما أعرب الأهالي عن سعادتهم بالافتتاح الرسمي للمدرسة.

وجه المحافظ الشكر والتقدير لصبري عبد الله، أحد أبناء القرية المتبرع بقطعة الأرض المقام عليها المشروع، مشيدًا بتضافر جهود المجتمع المدني مع الجهاز التنفيذي لدعم خطط الدولة في تحسين جودة حياة المواطنين.

حضر الافتتاح الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبا المحافظ، ومحمد بطيشة السكرتير العام المساعد، والعميد أ.ح أحمد شعبان المستشار العسكري، ومحمد رمضان وكيل وزارة التربية والتعليم، وشعبان أبو الفتوح رئيس مركز ومدينة الزقازيق.