رنا سماحة تتألق أمام أكثر من 15 ألف متفرج في المهرجان المصري القبطي بكندا.. وتفاجئ الجمهور بالغناء مع حميد الشاعري

تألقت الفنانة رنا سماحة خلال مشاركتها في فعاليات المهرجان المصري القبطي، الذي يُقام سنويًا بمدينة ميسيساجا في كندا، وسط حضور جماهيري ضخم تجاوز 15 ألف متفرج من أبناء الجالية المصرية والجاليات العربية المختلفة.

وقدمت رنا سماحة خلال الحفل فقرة غنائية مميزة، وسط تفاعل جماهيري كبير، في أجواء عكست حالة من الحنين والاحتفاء بالفن المصري خارج الوطن، ونجحت خلالها في خلق حالة خاصة من التواصل مع الجمهور.

وشهد الحفل مفاجأة مميزة أسعدت الحضور، بعدما صعدت رنا سماحة إلى المسرح مجددًا لمشاركة النجم حميد الشاعري الغناء، الذي كان يحيي إحدى فقرات المهرجان في اليوم نفسه، وقدما معًا أغنية «بتحبني طبعًا يا حياتي»، وسط تفاعل وحماس كبير من الجمهور.

وأعربت رنا سماحة عن سعادتها بنجاح الحفل، مؤكدة أن الوقوف أمام هذا العدد الكبير من الجمهور المصري والعربي في كندا كان تجربة مميزة ومليئة بالطاقة والحب، معربة عن تقديرها للجمهور الذي حرص على حضور الحفل والتفاعل مع فقراتها الغنائية.

وتأتي مشاركة رنا سماحة في المهرجان المصري القبطي ضمن نشاطها الفني خلال الفترة الحالية، وحرصها المستمر على التواصل مع الجمهور المصري والعربي في مختلف أنحاء العالم، خاصة أبناء الجاليات الذين يحرصون على دعم الفن المصري والحفاظ على ارتباطهم بوطنهم وثقافتهم.

وتعكس مشاركتها في المهرجان حالة الحضور المستمر للفن المصري بين أبناء الجاليات العربية والمصرية في الخارج، باعتباره أحد أهم الجسور التي تربطهم بذكرياتهم ووطنهم وثقافتهم.