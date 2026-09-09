موعد قرعة حج الجمعيات الأهلية 2027.. التضامن تعلن اختيار 12 ألف حاج

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي موعد إجراء القرعة الإلكترونية لحج الجمعيات الأهلية لموسم 1448هـ - 2027م، وذلك بالتزامن مع استعدادات الوزارة لتنظيم موسم الحج المقبل، واختيار الحجاج الفائزين من بين المتقدمين لأداء فريضة الحج ضمن برامج حج الجمعيات الأهلية.

وترأست الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج، اجتماع مجلس أمناء المؤسسة، الذي عقد بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، لمتابعة الاستعدادات الخاصة بموسم حج الجمعيات الأهلية، ومناقشة الإجراءات التنظيمية اللازمة لخدمة الحجاج.

موعد قرعة حج الجمعيات الأهلية 2027

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن القرعة الإلكترونية لحج الجمعيات الأهلية 2027 ستُجرى يوم الثلاثاء المقبل، الموافق 15 سبتمبر 2026، لاختيار الحجاج الفائزين ضمن الموسم الجديد.

ومن المقرر أن تشمل القرعة اختيار 12 ألف حاج من إجمالي نحو 66 ألف مواطن تقدموا خلال فترة فتح باب التقديم لحج الجمعيات الأهلية.

وتأتي هذه الخطوة بعد انتهاء مرحلة تلقي طلبات المواطنين الراغبين في أداء فريضة الحج من خلال الجمعيات الأهلية، تمهيدًا لإعلان أسماء الفائزين واستكمال الإجراءات الخاصة بالسفر وأداء المناسك.

اختيار 12 ألف حاج من بين 66 ألف متقدم

وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي أن العدد المخصص لحجاج الجمعيات الأهلية يبلغ 12 ألف حاج، وهي النسبة التي تم تخصيصها من جانب اللجنة العليا للحج برئاسة رئيس مجلس الوزراء.

وتتولى المؤسسة القومية لتيسير الحج التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي تنفيذ الإجراءات الخاصة بحج الجمعيات الأهلية، بما يشمل تنظيم القرعة ومتابعة الخدمات المقدمة للحجاج خلال مراحل الموسم المختلفة.

وتحرص الوزارة من خلال المؤسسة القومية لتيسير الحج على تنظيم عملية الاختيار بصورة إلكترونية وشفافة، بما يضمن إتاحة فرص متساوية للمتقدمين وفق القواعد المنظمة للموسم.

تفاصيل إجراء قرعة حج الجمعيات الأهلية

ومن المقرر إجراء القرعة الإلكترونية لحجاج الجمعيات الأهلية بصورة مركزية على بوابة الحج المصرية الموحدة، وذلك لاختيار الحجاج الفائزين من مختلف المحافظات.

ويتم الاختيار وفقًا لنسبة عدد الطلبات التي تقدم بها المواطنون في كل محافظة، مع مراعاة المستويات المتاحة ضمن برامج حج الجمعيات الأهلية.

كما تتضمن قواعد التنظيم تخصيص مشرف لكل 46 حاجًا، بما يهدف إلى توفير المتابعة والإشراف اللازمين للحجاج خلال أداء المناسك.

وأكدت الوزارة أن القرعة ستُجرى بصورة علنية ومركزية، بحضور ممثلين عن مختلف المحافظات، بما يعزز من شفافية إجراءات الاختيار وإعلان النتائج.

رابط نتيجة قرعة حج الجمعيات الأهلية 2027

بعد الانتهاء من إجراء القرعة الإلكترونية، من المقرر إعلان نتائج قرعة حج الجمعيات الأهلية لموسم 1448هـ - 2027م من خلال القنوات الرسمية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي والمؤسسة القومية لتيسير الحج.

وسيتم نشر النتائج النهائية على الموقع الإلكتروني للوزارة والمؤسسة القومية لتيسير الحج، إلى جانب إتاحتها في المديريات والإدارات الاجتماعية بمختلف المحافظات.

وبذلك يستطيع المتقدمون متابعة موقفهم من القرعة والتأكد من فوزهم أو عدم الفوز من خلال المصادر الرسمية المعتمدة، دون الاعتماد على صفحات أو روابط غير رسمية يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

التضامن تستعد لخدمة حجاج الجمعيات الأهلية

وشددت الدكتورة مايا مرسي على حرص وزارة التضامن الاجتماعي على تقديم أفضل الخدمات لحجاج الجمعيات الأهلية، والعمل على توفير كل سبل الرعاية اللازمة لهم خلال موسم الحج.

كما وجهت وزيرة التضامن الشكر إلى مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج على الجهود التي يتم بذلها لخدمة حجاج الجمعيات الأهلية، مؤكدة أن ما تقدمه المؤسسة ساهم في تميز منظومة الحج ونيلها تقدير واحترام الحجاج.

خطوات إعلان الفائزين في قرعة الحج

ومن المنتظر، عقب إجراء القرعة يوم 15 سبتمبر 2026، إعلان النتائج النهائية للفائزين عبر المواقع الرسمية والجهات التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي.

ويأتي ذلك ضمن خطة الوزارة للاستعداد المبكر لموسم حج الجمعيات الأهلية 1448هـ - 2027م، بما يتيح استكمال الإجراءات المتعلقة بالحجاج الفائزين وتنظيم الخدمات المقدمة لهم قبل بدء موسم الحج.

وبحسب المعلن، يتنافس نحو 66 ألف متقدم على 12 ألف فرصة لأداء فريضة الحج ضمن منظومة حج الجمعيات الأهلية، على أن يتم اختيار الفائزين من خلال القرعة الإلكترونية المركزية وفق الضوابط والنسب المحددة لكل محافظة.