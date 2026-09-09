استكمالا لسلسلة افتتاحات المشروعات التنموية والخدمية بمختلف مراكز ومدن محافظة الشرقية، واحتفالًا بالعيد القومي للمحافظة، أعطى المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، إشارة البدء لتشغيل مشروع محطة رفع صرف صحي عزبة الزند بمركز الزقازيق، والمُقام بتكلفة 40 مليون جنيه، لتقديم خدمة صرف صحي آمنة وسليمة يستفيد منها أكثر من 3 آلاف نسمة من أهالي العزبة، بما يسهم في الحفاظ على البيئة وصحة المواطنين.

محافظ الشرقية يعطى إشارة تشغيل محطة صرف صحى عزبة الزند بتكلفة 40 مليون جنيه

وأكد محافظ الشرقية أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية، خاصة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، وتسعى المحافظة جاهدة إلى توفير الاعتمادات المالية اللازمة لإنشاء محطات مياه وروافع صرف صحي جديدة، خاصة بالقرى البعيدة، بما يسهم في تدعيم البنية الأساسية وتحقيق التنمية المستدامة، تماشيًا مع رؤية مصر 2030.

شرح تفصيلي عن مكونات المشروع

وقدمت المهندسة إيمان محمد رفعت، رئيسة الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، شرحًا تفصيليًا لمحافظ الشرقية عن مكونات المشروع، حيث تمت الإشارة إلى أن المشروع يتكون من محطة رفع صرف صحي تعمل بطاقة 40 لتر/ث (1245 م³/اليوم)، و2 طلمبة بقدرة 40 لتر/ثانية، وشبكات انحدار بطول 6 كم وقطر 250/355 مم، وخط طرد بطول 3.75 كم قطر 250 مم، لافتة إلى أن محطة الرفع تتكون من مبنى الأمن، ومظلة المولد، وخزان الوقود، ومبنى المخزن، وعنبر التشغيل، والبيارة، والمحولات الكهربائية، وذلك لتحقيق الاستفادة لعدد 3.5 ألف نسمة من أهالي العزبة.

لقاء عدد من أبناء القرية للتعرف على مشكلاتهم والاستماع إلى مطالبهم

وعقب الافتتاح، حرص المحافظ على لقاء عدد من أبناء القرية للتعرف على مشكلاتهم والاستماع إلى مطالبهم، موجهًا الجهات المعنية بالعمل على تلبيتها فورًا في إطار الإمكانات المتاحة، فيما أعرب الأهالي عن سعادتهم بتواجد المحافظ بينهم وافتتاح مشروع الصرف الصحي بقريتهم، بما يوفر لهم خدمة صرف صحي آمنة وسليمة.

وأضاف المحافظ أن شهر سبتمبر الجاري من المقرر أن يشهد افتتاح 8 مشروعات بقطاع الصرف الصحي بمراكز الزقازيق وأولاد صقر وفاقوس وديرب نجم، بتكلفة 687 مليونًا و900 ألف جنيه، ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومي، مؤكدًا أن هذه المشروعات تمثل إضافة جديدة لمنظومة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتسهم في تحسين مستوى الخدمات وتحقيق التنمية المستدامة وتوفير حياة أفضل لأبناء المحافظة.