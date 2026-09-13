وقّعت شركة روساتوم للوقود وشركة «بتروفيتنام» الوطنية للنفط والغاز اتفاقية لتطوير مشروع إنشاء مركز للتصنيع الإضافي في جمهورية فيتنام الاشتراكية.

أُقيمت مراسم التوقيع الرسمية بحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الفيتنامي ورئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية، تو لام، الذي يقوم حاليًا بزيارة دولة رسمية إلى روسيا.

روساتوم و«بتروفيتنام» توقعان اتفاقية لإنشاء مركز للتصنيع الاضافي في فيتنام

وحضر مراسم التوقيع نيكولاي سباسكي، نائب المدير العام لشركة روساتوم الحكومية لشؤون الأنشطة الدولية، ولي نغوك سون، رئيس مجلس إدارة بتروفيتنام.

وتحدد الاتفاقية نطاق المعدات المطلوبة وجدول توريدها اللازم لبدء تشغيل مركز متكامل للطباعة ثلاثية الأبعاد في فيتنام، وتشمل الاتفاقية، على وجه الخصوص، توريد طابعات ثلاثية الأبعاد من تصنيع روساتوم، واستخدامها في تصنيع المنتجات المعدنية باستخدام تقنيتي الانصهار الانتقائي بالليزر والترسيب المباشر بالليزر، إلى جانب معدات روسية إضافية للمعالجة الحرارية، وعمليات الخراطة، والتحليل المخبري، وغيرها من التطبيقات.

وقال فان تو جيانج من «بتروفيتنام»: “إن مركز التصنيع الإضافي التابع لـ«بتروفيتنام» لا يمثل مجرد إدخال لتقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد، وإنما يعد أداة استراتيجية للتعامل مع التحديات العملية التي تواجه قطاع الوقود والطاقة، وسيُمكّن المركز من الإنتاج السريع للمكونات المعقدة لمعدات الحفر والضخ، وتقليل فترات توقف الإنتاج من خلال النمذجة الأولية السريعة، وتطبيق تقنيات التصنيع الإضافي الحديثة في أعمال استعادة وإصلاح المعدات والمكونات كبيرة الحجم”.

وبالإضافة إلى ذلك، تحدد الاتفاقية إطارًا لتنظيم إنتاج مساحيق المعادن في فيتنام، بما في ذلك التدريب الفني وتبادل المعلومات، فضلًا عن التطوير المشترك لمعايير الجودة وإجراءات التأهيل واعتماد المنتجات.

وقال إيليا كافيلشفيلي، مدير وحدة أعمال تقنيات التصنيع الإضافي في قسم الوقود التابع لشركة روساتوم: “في المرحلة المقبلة، نحن مستعدون لمناقشة توطين تصنيع الطابعات ثلاثية الأبعاد في فيتنام، وقد أنجزنا بالفعل عملًا مماثلًا مع شركائنا في بيلاروسيا في عام 2025، حيث انتقلنا من توريد الطابعات ثلاثية الأبعاد إلى تجميعها بشكل مشترك وتوريدها إلى عملاء من جهات خارجية”.

ويضم قسم الوقود التابع لشركة روساتوم الحكومية، والذي تديره شركة TVEL المساهمة، مؤسسات متخصصة في تصنيع الوقود النووي، وتحويل اليورانيوم وتخصيبه، وإنتاج أجهزة الطرد المركزي الغازية، بالإضافة إلى مؤسسات البحث والتطوير والتصميم، وباعتباره المورد الوحيد للوقود النووي لمحطات الطاقة النووية الروسية، يورد قسم الوقود التابع لروساتوم الوقود لأكثر من 70 مفاعلًا للطاقة في 15 دولة، وكذلك للمفاعلات البحثية في تسع دول حول العالم، ولمفاعلات النقل التابعة للأسطول النووي الروسي. ويعمل مفاعل واحد من كل ستة مفاعلات للطاقة على مستوى العالم باستخدام وقود TVEL.

ويُعد قسم الوقود التابع لروساتوم أكبر منتج لليورانيوم المخصب في العالم، ورائدًا في السوق العالمية للنظائر المستقرة. كما يعمل القسم بنشاط على تطوير مجالات أعمال جديدة في قطاعات الكيمياء، والمعادن، وتقنيات تخزين الطاقة، والطباعة ثلاثية الأبعاد، والمنتجات الرقمية، وإيقاف تشغيل المنشآت النووية، وفي إطار قسم الوقود، أنشأت روساتوم جهات متكاملة على مستوى الصناعة لتقنيات التصنيع الاضافي وأنظمة تخزين الطاقة.

تتيح تقنيات التصنيع الاضافي إنتاج قطع ومكونات يصعب تصنيعها باستخدام أساليب الصب والتشغيل الآلي التقليدية. وتساعد الطباعة ثلاثية الأبعاد على تقليل وزن المنتجات، وتحسين استهلاك المواد، وتقليص المدد الزمنية اللازمة للإنتاج، كما تتيح الطابعات ثلاثية الأبعاد الحديثة إعادة ضبط معايير الطباعة بسرعة لإنتاج منتجات باستخدام مجموعة متنوعة من المواد. وتُستخدم المنتجات المصنّعة بالطباعة ثلاثية الأبعاد في مجموعة واسعة من المجالات، بدءًا من التقنيات النووية والفضائية وصولًا إلى التطبيقات الطبية