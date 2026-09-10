استكمل مركز تقنيات التصنيع الاضافي في موسكو التابع لقسم الوقود في شركة روساتوم تجميع الطابعة الصناعية المعدنية ثلاثية الأبعاد رقم 30. وتُعد الطابعة الجديدة من طراز RusMelt 300M متوسطة الحجم، وهي المنتج الرئيسي ضمن مجموعة روساتوم من الطابعات ثلاثية الأبعاد المعدنية.

روساتوم تُعلن تصنيع الطابعة ثلاثية الأبعاد رقم 30 بالتزامن مع ذكرى تأسيس TVEL

ويتزامن تصنيع هذه الطابعة، التي تحمل الرقم 30، بشكل رمزي مع الذكرى الـ30 لتأسيس شركة TVEL، احدى شركات قسم الوقود في روساتوم، والتي تأسست في 12 سبتمبر 1996 بموجب مرسوم صادر عن الرئيس الروسي، وتضم قطاع تقنيات التصنيع الاضافي.

ويُنتج قسم الوقود في روساتوم، من خلال قطاع تقنيات التصنيع الاضافي، طابعات صناعية ثلاثية الأبعاد قادرة على تصنيع مكونات بأحجام مختلفة، باستخدام أبرز تقنيات الطباعة الحديثة، بما في ذلك الصهر الانتقائي بالليزر (SLM)، والترسيب المباشر بالليزر (DMD)، والصهر بحزمة الإلكترونات (EBAM).

وتضم مجموعة منتجات روساتوم حاليًا سبع طابعات صناعية ثلاثية الأبعاد. وبالإضافة إلى طابعات RusMelt 300M متوسطة الحجم التي تعتمد على تقنية SLM، تشمل المجموعة الطابعة كبيرة الحجم RusMelt 600M، ونظام الترسيب المباشر بالليزر الصناعي RusDMD 1500R، ونظام الصهر بحزمة الإلكترونات RusBeam 1500 للطباعة باستخدام الأسلاك المعدنية، وتلبي كل من هذه الحلول احتياجات صناعية محددة، بدءًا من تصنيع المكونات الصغيرة عالية الدقة ووصولًا إلى قطع العمل كبيرة الحجم التي يصل وزنها إلى عدة أطنان، وفي عام 2026، توسعت مجموعة الطابعات بإضافة الطابعة المدمجة صغيرة الحجم RusMelt 150M، إلى جانب منظومة RusBeam 2800 كبيرة الحجم، والتي دخلت بالفعل مرحلة التشغيل في الهند.

ويعكس نمو إنتاج الطابعات ثلاثية الأبعاد تطور أعمال التصنيع الاضافي، وانتقالها من إنتاج نماذج أولية محدودة إلى التصنيع على نطاق صناعي والإنتاج المتسلسل، ففي حين شمل برنامج الإنتاج تصنيع ثلاث طابعات فقط في عام 2023، ارتفع العدد إلى 13 طابعة بحلول نهاية عام 2025.

وقال إيليا كافلاشفيلي، مدير قطاع تقنيات التصنيع الاضافي في قسم الوقود التابع لروساتوم: "في غضون سنوات قليلة، انتقل قسم الوقود في روساتوم من التجارب الهندسية إلى الإنتاج المتسلسل لمعدات التصنيع الاضافي، واليوم، تُعد روساتوم الشركة الوحيدة في روسيا التي تتبنى نهجًا متكاملًا لتطوير وتطبيق تقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد المعدنية محليًا، فنحن نطور ونصنع طابعاتنا ثلاثية الأبعاد ومساحيق المعادن والبرمجيات الخاصة بنا، ونوفر خدمات الدعم الفني وتدريب الكوادر، كما ننشئ مراكز متكاملة للتصنيع الاضافي في روسيا وخارجها."

وتتيح تقنيات التصنيع الاضافي إنتاج قطع ومكونات يصعب تصنيعها باستخدام الأساليب التقليدية، مثل الصب والتشغيل الآلي، كما تسهم الطباعة ثلاثية الأبعاد في خفض وزن المنتجات، وتحسين استهلاك المواد، وتقليل الوقت اللازم للإنتاج. وتتيح الطابعات ثلاثية الأبعاد الحديثة تعديل معايير الطباعة بسرعة لإنتاج مكونات من مواد مختلفة.

وتُستخدم المنتجات المصنعة بالطباعة ثلاثية الأبعاد في مجموعة واسعة من المجالات، بدءًا من تقنيات الطاقة النووية والفضاء وصولًا إلى القطاع الطبي، ويسهم تطبيق تقنيات التصنيع الاضافي في تقليص دورة تطوير وتصنيع المنتجات الجديدة من عدة أشهر إلى أيام، من خلال الاستغناء عن القوالب وعمليات الصب والطحن، بما يجعل عملية الإنتاج أكثر كفاءة ويساعد على تحسين وزن المنتجات.

كما يمكن خفض تكاليف إعادة تدوير المخلفات بنسبة تصل إلى 90%، إذ تقلل تقنيات التصنيع الاضافي من إنتاج المواد الخطرة، بينما تتيح إمكانية إعادة تدوير المواد تنفيذ عمليات إنتاج شبه خالية من الهدر، وتسمح الطباعة ثلاثية الأبعاد أيضًا بتصنيع مكونات معقدة كان إنتاجها يتطلب في السابق تجميع عدد كبير من الأجزاء الملحومة، ويقترب معدل الاستفادة من المعادن مرتفعة التكلفة من 90%، نظرًا لترسيب الكمية المطلوبة فقط من المادة، بدلًا من إزالة أجزاء منها من كتلة معدنية مصمتة.

ويضم قسم الوقود التابع لشركة روساتوم الحكومية، والذي تتولى شركة TVEL إدارته، عددًا من الشركات العاملة في تصنيع الوقود النووي، وتحويل اليورانيوم وتخصيبه، وإنتاج أجهزة الطرد المركزي الغازية، إلى جانب مؤسسات متخصصة في البحث والتطوير والتصميم.

وباعتبارها المورد الوحيد للوقود النووي لمحطات الطاقة النووية الروسية، توفر TVEL الوقود لأكثر من 70 مفاعلًا للطاقة في 15 دولة، ولمفاعلات بحثية في تسع دول، بالإضافة إلى مفاعلات النقل التابعة للأسطول النووي الروسي. ويعمل مفاعل واحد من كل ستة مفاعلات للطاقة النووية حول العالم باستخدام وقود TVEL.

ويُعد قسم الوقود في روساتوم أكبر منتج لليورانيوم المخصب في العالم، وأحد أبرز اللاعبين في السوق العالمية للنظائر المستقرة، كما يواصل القسم تطوير أعمال جديدة في مجالات الكيماويات، والمعادن، وتقنيات تخزين الطاقة، والطباعة ثلاثية الأبعاد، والمنتجات الرقمية، وإيقاف تشغيل المنشآت النووية، وقد تم إنشاء قطاعات متخصصة داخل القسم لتكامل تقنيات التصنيع الاضافي وأنظمة تخزين الطاقة.

ويستخدم حاليًا أكثر من 30 مشروعًا وشركة تابعة لروساتوم تقنيات التصنيع الاضافي ضمن عملياتها الإنتاجية، ومن المقرر أن تدخل الطابعة الصناعية ثلاثية الأبعاد رقم 30، التي تم تصنيعها في مركز تقنيات التصنيع الاضافي في موسكو، مرحلة التشغيل قريبًا في إحدى شركات قطاع الصناعة النووية، حيث ستساهم في تلبية احتياجات إنتاجية محددة ووضع أسس التحول الرقمي في القطاع.