وزير التعليم يشدد على جدية التقييمات ومتابعة مستوى الطلاب مع بدء العام الدراسي الجديد

أكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أهمية أن تكون التقييمات داخل المدارس جادة وتعكس المستوى الحقيقي للطلاب، مشددًا على ضرورة استمرار متابعة مستوى الطلاب بصورة منتظمة، وعدم الاكتفاء بمتابعة الحضور والغياب، وذلك خلال جولة ميدانية أجراها بمحافظة الغربية مع انطلاق أول أيام العام الدراسي الجديد 2026/2027.

وتأتي جولة وزير التربية والتعليم في إطار المتابعة الميدانية لانتظام الدراسة والتأكد من جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب، إلى جانب الوقوف على سير العملية التعليمية وتطبيق المناهج الدراسية الجديدة، ورصد أي تحديات قد تواجه الطلاب والمعلمين والعمل على حلها بشكل سريع.

وزير التعليم يتفقد مدارس محافظة الغربية

وتفقد محمد عبد اللطيف، صباح اليوم الأحد، عددًا من مدارس محافظة الغربية، للاطمئنان على انتظام الدراسة مع بداية العام الدراسي الجديد، وشملت الجولة مدرسة قطور الثانوية المشتركة التابعة لإدارة قطور التعليمية، بالإضافة إلى مدرستي السادات الابتدائية، والشهيد محمد أنور السادات الإعدادية بنات.

وخلال جولته داخل المدارس، تفقد الوزير عددًا من الفصول الدراسية، واطمأن على جاهزيتها لاستقبال الطلاب واستيعابهم، كما ناقش مع المسؤولين والمعلمين عددًا من الملفات المتعلقة بسير العملية التعليمية، وتطبيق المناهج الدراسية الجديدة داخل الفصول.

وزير التعليم يتابع تطبيق المناهج الجديدة

وحرص وزير التربية والتعليم خلال الزيارة على إجراء حوار مباشر مع عدد من الطلاب، للتعرف على آرائهم ومتابعة مدى انتظام العملية التعليمية داخل الفصول.

وشدد الوزير على أهمية أن يعتمد تدريس المناهج الدراسية على أساليب تفاعلية تساعد الطلاب على تحقيق أكبر قدر من الاستفادة، مؤكدًا ضرورة متابعة أداء الطلاب والتعرف على الصعوبات التي قد تواجههم خلال الدراسة.

كما أشار إلى أهمية رصد أي تحديات تواجه المعلمين والطلاب، والعمل على التعامل معها بصورة فورية، بما يضمن توفير بيئة تعليمية مناسبة تساعد على تحسين مستوى التحصيل الدراسي.

التقييمات المدرسية يجب أن تعكس المستوى الحقيقي للطالب

وأكد محمد عبد اللطيف أهمية الانتظام في الحضور والمواظبة على الدراسة، موضحًا أن انتظام الطلاب داخل المدارس يمثل أحد العناصر الأساسية لنجاح العملية التعليمية.

وشدد الوزير في الوقت نفسه على ضرورة أن تكون التقييمات التي يتم إجراؤها داخل المدارس جادة ومرتبطة بالمستوى الحقيقي لكل طالب، بما يساعد على قياس مدى استيعابه للمناهج الدراسية بصورة دقيقة.

وأكد أن الهدف من التقييمات لا يقتصر على تسجيل درجات للطلاب، وإنما يمتد إلى التعرف على نقاط القوة والضعف لديهم، وتحديد احتياجاتهم التعليمية والعمل على دعمهم وفقًا لمستوياتهم الفعلية.

متابعة مستمرة لمستوى الطلاب

وشدد وزير التربية والتعليم على أن متابعة مستوى الطلاب يجب أن تكون مستمرة طوال العام الدراسي، مؤكدًا أن مجرد انتظام الطالب في الحضور لا يعني بالضرورة تحقيق الاستفادة التعليمية المطلوبة.

وطالب المعلمين بضرورة الوقوف بصورة مستمرة على المستوى الفعلي للطلاب، والتعرف على احتياجاتهم، وتقديم الدعم المناسب لهم، بما يسهم في رفع مستوى التحصيل وتحسين جودة العملية التعليمية داخل المدارس.

وتأتي هذه التوجيهات في إطار العمل على تعزيز دور المدرسة في متابعة الطلاب، وربط التقييمات بالتحصيل الحقيقي، بما يساعد على اكتشاف أي تراجع دراسي في وقت مبكر والتعامل معه.

انتظام توزيع الكتب الدراسية والأنشطة الطلابية

وخلال جولته التفقدية، تابع الوزير كذلك موقف توزيع الكتب الدراسية، واطمأن على وصول الكتب إلى المدارس وتسليمها للطلاب مع بداية العام الدراسي الجديد.

كما تابع مختلف الأنشطة المقدمة للطلاب داخل المدارس، مؤكدًا أهمية توفير بيئة تعليمية متكاملة لا تركز على الجانب الأكاديمي وحده، وإنما تهتم أيضًا ببناء شخصية الطالب وتنمية مهاراته وقدراته المختلفة.

وأوضح أن الأنشطة المدرسية تمثل عنصرًا مهمًا في العملية التعليمية، لما لها من دور في اكتشاف مواهب الطلاب وتشجيعهم على المشاركة والتفاعل داخل المدرسة.

وزير التعليم يشيد بانتظام الدراسة في أول أيام العام

وأشاد محمد عبد اللطيف بانتظام الدراسة في أول أيام العام الدراسي الجديد، وبالجهود التي بذلتها إدارات المدارس والمعلمون للاستعداد لاستقبال الطلاب.

وأكد ضرورة الحفاظ على مستوى الأداء خلال الفترة المقبلة، مع استمرار المتابعة الميدانية من جانب المديريات والإدارات التعليمية، ورصد أي مشكلات أو تحديات تواجه العملية التعليمية والتعامل معها بشكل فوري.

وأشار إلى أن المتابعة الميدانية المستمرة تمثل عنصرًا أساسيًا لضمان انتظام الدراسة وتحسين الأداء داخل المدارس، مؤكدًا أهمية الوقوف على أرض الواقع لمتابعة تنفيذ التوجيهات والتأكد من سير العملية التعليمية بالشكل المطلوب.

وزير التعليم يلتقي أولياء الأمور في الغربية

وفي ختام جولته التفقدية بعدد من مدارس محافظة الغربية، التقى وزير التربية والتعليم مجموعة من أولياء الأمور، واستمع إلى آرائهم وملاحظاتهم بشأن العملية التعليمية والمناهج الدراسية.

وأشاد أولياء الأمور بانتظام الدراسة في يومها الأول، فيما حرص الوزير على الاستماع إلى رؤيتهم حول المناهج، بما يدعم التواصل المستمر بين الوزارة وأولياء الأمور ويساعد على التعرف على أبرز التحديات التي قد تظهر مع بداية العام الدراسي.

وتؤكد الجولة الميدانية لوزير التعليم استمرار متابعة الوزارة لانتظام العام الدراسي 2026/2027، مع التركيز على الحضور الفعلي للطلاب، وقياس مستواهم الحقيقي، وتحسين جودة التدريس، وتوفير بيئة مدرسية متكاملة تساعد على تحقيق أهداف العملية التعليمية.