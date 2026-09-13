مسلسل الهدف.. كواليس البحث عن صدام حسين في عمل درامي مستوحى من وقائع حقيقية

كشفت منصة WATCH IT عن مشاهد جديدة من مسلسل «الهدف» (High Value Target)، الذي يُعرض حصريًا عبر المنصة، ويقدم أجواء درامية مشحونة بالتوتر والإثارة، من خلال تناول وقائع مستوحاة من عملية البحث عن الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، عقب الغزو الأمريكي للعراق.

وتسلط المشاهد الجديدة من مسلسل الهدف الضوء على جانب من العمليات العسكرية والمطاردات التي تشكل محورًا أساسيًا في أحداث العمل، حيث تظهر تحركات الجنود خلال إحدى عمليات البحث، قبل الوصول إلى مخبأ تحت الأرض، في مشاهد تعكس طبيعة المهمة التي ارتبطت بالبحث عن صدام حسين.

مسلسل الهدف يكشف كواليس عملية البحث عن صدام حسين

تدور أحداث مسلسل الهدف High Value Target في أجواء يغلب عليها التشويق والإثارة، إذ يتابع العمل رحلة البحث عن الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، وما رافق هذه العملية من عمليات عسكرية ومطاردات وتحقيقات.

وتكشف المشاهد التي طرحتها منصة WATCH IT عن طبيعة الأجواء التي يعيشها أبطال العمل أثناء تنفيذ عمليات البحث، بداية من التحركات الميدانية للجنود، وصولًا إلى اكتشاف أحد المخابئ الموجودة تحت الأرض.

وتأتي هذه المشاهد ضمن السياق الدرامي للعمل، الذي يسعى إلى تقديم صورة عن واحدة من أبرز عمليات المطاردة التي وقعت خلال الفترة التي أعقبت الغزو الأمريكي للعراق، مع التركيز على تفاصيل المهمة وما صاحبها من توتر وتشويق.

تفاصيل مسلسل الهدف High Value Target

يتكون مسلسل الهدف من 8 حلقات، ويُعرض حصريًا عبر منصة WATCH IT، فيما يستند العمل إلى كتاب «Debriefing the President» للكاتب الأمريكي جون نيكسون.

ويتناول الكتاب تجربة جون نيكسون في استجواب صدام حسين، وهي التجربة التي تشكل أحد المصادر الرئيسية التي استند إليها العمل في تقديم قصته ضمن إطار درامي.

ويجمع مسلسل الهدف بين الأحداث العسكرية والتشويق والتحقيقات، مع التركيز على رحلة البحث عن صدام حسين، وما تضمنته تلك الفترة من تطورات وعمليات بحث ومطاردة.

تصوير مسلسل الهدف بالكامل في مصر

ومن أبرز المعلومات المتعلقة بالعمل أن تصوير مسلسل «الهدف» تم بالكامل في مصر، رغم أن أحداثه تتناول مرحلة مرتبطة بالعراق والغزو الأمريكي وما أعقبه من عمليات للبحث عن صدام حسين.

ويقدم العمل الأحداث في قالب درامي يعتمد على أجواء المطاردات والعمليات العسكرية، إلى جانب التحقيقات التي ترتبط بالبحث عن الشخصية الرئيسية في القصة، وهو ما يمنح المسلسل طابعًا يجمع بين الدراما والتشويق والإثارة.

أحداث العمل تدور بعد الغزو الأمريكي للعراق

يركز مسلسل الهدف على جانب من الأحداث التي أعقبت الغزو الأمريكي للعراق، مع تسليط الضوء على رحلة البحث عن صدام حسين والتحقيق معه.

ويعتمد المسلسل في تقديم هذه المرحلة على مجموعة من المشاهد التي تحاول نقل أجواء العمليات العسكرية والمطاردات، بما في ذلك عمليات البحث الميداني واكتشاف المخابئ، وهي التفاصيل التي ظهرت بوضوح في المشاهد الجديدة التي طرحتها منصة WATCH IT.

وتكشف هذه المشاهد عن طبيعة المهمة التي تمثل محورًا رئيسيًا ضمن أحداث المسلسل، في إطار درامي يعتمد على تصاعد التوتر والإثارة مع تطور عمليات البحث.

مسلسل الهدف يجمع بين التشويق والوقائع الحقيقية

ويقدم مسلسل الهدف High Value Target أحداثه من خلال مزيج بين الوقائع المستوحاة من أحداث حقيقية والقالب الدرامي، مع التركيز على تفاصيل عملية البحث عن صدام حسين خلال الفترة التي أعقبت الغزو الأمريكي للعراق.

ويُنتظر أن تواصل الحلقات تقديم تفاصيل رحلة البحث والتحقيق، إلى جانب العمليات العسكرية التي ترتبط بمسار الأحداث، في عمل مكون من 8 حلقات ويُعرض حصريًا عبر منصة WATCH IT.

وتأتي المشاهد الجديدة لتمنح الجمهور لمحة عن أجواء المسلسل وطبيعة الأحداث التي يتناولها، خاصة المطاردات والعمليات العسكرية وعمليات البحث عن المخابئ، بما يعكس الطابع التشويقي الذي يسيطر على أحداث «الهدف».