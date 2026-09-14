نتنياهو يعتزم السفر إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة وسط توقعات باحتجاجات واسعة

يعتزم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو السفر إلى مدينة نيويورك الأمريكية الأسبوع المقبل، للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، في زيارة يُتوقع أن تشهد احتجاجات واسعة على خلفية سياسات حكومته والحرب في المنطقة.

ووفقًا لما أوردته صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، اليوم الاثنين، فإن نتنياهو من المقرر أن يغادر إلى الولايات المتحدة يوم الأربعاء 23 سبتمبر، على أن يعود إلى إسرائيل يوم الجمعة 25 سبتمبر.

موعد خطاب نتنياهو أمام الأمم المتحدة

وأفادت الصحيفة الإسرائيلية، نقلًا عن مصدر في مكتب رئيس الوزراء، بأن بنيامين نتنياهو سيشارك في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بمدينة نيويورك خلال الزيارة المرتقبة.

ومن المقرر، بحسب التقرير، أن يلقي نتنياهو خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الخميس، في إطار مشاركة إسرائيل في الاجتماعات السنوية التي تجمع قادة ومسؤولي دول العالم في نيويورك.

وتأتي مشاركة نتنياهو في وقت تحظى فيه مواقفه وسياسات حكومته بمتابعة دولية واسعة، وسط استمرار حالة التوتر السياسي والدبلوماسي المرتبطة بالملف الإسرائيلي وتطورات المنطقة.

هل يلتقي نتنياهو دونالد ترامب في نيويورك؟

ولم يتضح حتى الآن ما إذا كان رئيس الوزراء الإسرائيلي سيلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال زيارته المرتقبة إلى الولايات المتحدة.

وكان آخر لقاء جمع نتنياهو وترامب قد عقد في يوليو الماضي، بينما تظل إمكانية عقد اجتماع جديد بينهما خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة غير محسومة حتى الآن.

ويحظى أي لقاء محتمل بين رئيس الوزراء الإسرائيلي والرئيس الأمريكي باهتمام كبير، في ظل أهمية العلاقات بين واشنطن وتل أبيب، فضلًا عن الملفات الإقليمية التي تشهد تطورات متسارعة.

توقعات باحتجاجات واسعة ضد نتنياهو في نيويورك

وفي سياق متصل، نقلت «تايمز أوف إسرائيل» عن دبلوماسيين إسرائيليين توقعاتهم بأن تشهد نيويورك احتجاجات واسعة النطاق ضد وجود بنيامين نتنياهو خلال مشاركته في اجتماعات الأمم المتحدة.

وتأتي هذه التوقعات في ضوء الاحتجاجات التي ينظمها إسرائيليون معارضون لحكومة نتنياهو في نيويورك عادةً بالتزامن مع الزيارة السنوية لرئيس الوزراء الإسرائيلي للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ومن المنتظر أن تحظى زيارة نتنياهو باهتمام من جانب الجاليات الإسرائيلية والجهات المعارضة لسياسات حكومته، مع توقعات بظهور تجمعات احتجاجية بالتزامن مع وجوده في المدينة.

زهران ممداني وتهديد سابق باعتقال نتنياهو

وكان عمدة نيويورك زهران ممداني قد أثار جدلًا خلال الفترة الماضية، بعدما تعهد باعتقال بنيامين نتنياهو إذا قدم إلى مدينة نيويورك.

إلا أن ممداني أقر في يوليو الماضي بأنه لا يمتلك، بصفته عمدة للمدينة، الصلاحية الفعلية لتنفيذ هذا التعهد أو اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي.

وبذلك، فإن زيارة نتنياهو المرتقبة إلى نيويورك تأتي وسط أجواء سياسية متوترة وتوقعات بتحركات احتجاجية، بينما تظل مسألة أي لقاء محتمل مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غير مؤكدة حتى الآن.

نتنياهو في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة

ومن المقرر أن تشكل اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة محطة مهمة في أجندة رئيس الوزراء الإسرائيلي خلال سبتمبر الجاري، إذ يشارك قادة ومسؤولون من مختلف دول العالم في الاجتماعات السنوية بمدينة نيويورك.

ومن المتوقع أن يحظى خطاب نتنياهو أمام الجمعية العامة بمتابعة واسعة، خاصة في ظل الاهتمام الدولي بالسياسات الإسرائيلية والتطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط.

وبحسب المعلومات المتاحة، سيغادر نتنياهو إسرائيل يوم 23 سبتمبر متجهًا إلى نيويورك، ويلقي خطابه في الأمم المتحدة يوم الخميس، قبل أن يعود إلى إسرائيل يوم 25 سبتمبر.

وتبقى تفاصيل جدول أعمال نتنياهو خلال الزيارة، بما في ذلك إمكانية عقد لقاء مع دونالد ترامب، محل متابعة خلال الأيام المقبلة، بالتزامن مع الاستعدادات لانطلاق اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.