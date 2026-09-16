موعد مباراة الزمالك ضد غزل المحلة في الدوري اليوم والتشكيل المتوقع

يترقب عشاق كرة القدم المصرية، مواجهة قوية تجمع فريق الزمالك ضد نظيره فريق غزل المحلة مساء اليوم الأربعاء في الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري لموسم 2026-2027.

يسعي فريق الزمالك لتحقيق الفوزأمام نظيره فريق غزل المحلة لمواصلة انتصاراته بعد فوزه علي نظيره أبوقير للأسمدة في الجولة الرابعة وكان الفريق قد حقق الفوز علي بتروجت في الجولة الثالثة و في الجولة الثانية انتصر علي البنك الأهلي بثلاثية نظيفة، وتعادل في الجولة الأولي من البطولة أمام نظيره فريق الاتحاد السكندري.

موعد مباراة الزمالك ضد غزل المحلة

مواجهة فريق الزمالك ضد نظيره فريق غزل المحلة التي تجمعهما في الجولة الخامسة من بطولة الدوري لموسم 2026-2027، تنطلق مساء اليوم الأربعاء الموافق 16 سبتمبر الجاري على ملعب استاد القاهرة، في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

مشاهدة مباراة الزمالك ضد غزل المحلة

يمكنك متابعة أحداث مباراة فريق الزمالك ضد غزل المحلة في الجولة الخامسة من بطولة الدوري لموسم 2026-2027، والتي تنطلق مساء اليوم الأربعاء الموافق 16 سبتمبر الجاري على ملعب استاد القاهرة، في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، عبر قنوات أون سبورت الناقلة لمباريات الدوري المصري.

الزمالك ضد غزل المحلة

تشكيل الزمالك المتوقع ضد غزل المحلة

يرصد الموجز، تشكيل الزمالك المتوقع ضد غزل المحلة حيث من المنتظرأن يضم التشكيل كل من:

حراسة المرمي: المهدي سليمان

خط الدفاع: عمر جابر، محمود الونش، محمد إسماعيل، محمود بنتايك

خط الوسط: أحمد ربيع ،محمد شحاتة ،آدم كايد

خط الهجوم: عدي الدباغ ،شيكو بانزا، ناصر منسي

الزمالك يسعي لصدارة الدوري أمام غزل المحلة

يحتل فريق الزمالك المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 10 نقاط، بعدما حقق الفوز في ثلاث مباريات وتعادل في مباراة، بينما يحتل غزل المحلة المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.

وفوز فريق الزمالك أمام نظيره غزل المحلة يمنحه صدارة مؤقته لبطولة الدوري التي يحتلها الأهلي برصيد 13 نقطة.

نظام منافسات بطولة الدوري لموسم 2026-2027

انطلقت بطولة الدوري المصري الجمعة 21 أغسطس الجاري وتُقام المرحلة الأولى بمشاركة جميع الأندية، ثم يُقسم الفرق في المرحلة الثانية إلى مجموعتين: الأولى هي "مجموعة البطل" وتضم 6 فرق، بينما تضم المجموعة الثانية 14 فريقًا، يهبط أربعة منها إلى القسم الثاني "دوري المحترفين".

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