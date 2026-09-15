محافظ بنى سويف يفتتح مشروع إعادة إعمار وتأهيل 60 منزلاً

فى إطار توفير سكن كريم الذى تسعى إليه الدولة خاصة فى القرى الأكثر إحتياجاً، افتتح اليوم محافظ بني سويف اللواء عبد الله عبد العزيز، مشروع إعادة إعمار وتأهيل 60 منزلاً بقرى مركز الواسطى، والذي نفذته جمعية الأورمان، بالتعاون مع شركة المراسم الدولية للتطوير العمراني، ضمن مبادرة تطوير القرى الأكثر احتياجًا، تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ، وفي إطار جهود الدولة بالتعاون مع المجتمع المدني والقطاع الخاص لتحسين مستوى المعيشة وتوفير سكن كريم للأسر من الفئات الأولى بالرعاية.

وهنأ محافظ بني سويف اللواء عبدالله عبدالعزيز الأهالي والأسر المستفيدة، واستفسر عن أحوالهم وظروفهم المعيشية، والذين أعربوا عن سعادتهم الكبيرة بالمشروع، الذي أسهم بشكل كبير في تحسين مستوى معيشتهم بشكل ملحوظ ووفر لهم مسكنا كريما، وقد وجه المحافظ الشكر للجهات المنفذة من الأورمان وشركة المراسم، مؤكدًا أن الدولة لن تدخر جهدًا، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، في تقديم المزيد من أوجه الدعم للفئات الأولى بالرعاية، والتوسع في مشروعات تحسين بيئة السكن والخدمات الأساسية بما يحقق حياة كريمة للمواطنين.

حبث شمل المشروع إعادة إعمار وتأهيل 60 منزلاً بعزبة الإصلاح "الوقف"وبئر جمعة التابعتين لقمن العروس بمركز الواسطى شمال المحافظة، وتفقد المحافظ عددًا من المنازل بعد تطويرها خلال زيارته لقرية بئر جمعة، واطلع على الأعمال المنفذة، والتي تضمنت تعريش المنازل شاملة عروق وألواح ووضع طبقة عازلة وأخرى أسمنتية لحماية السقف من الأمطار، وتركيب أبواب ونوافذ ومحارة من الدخل والخارج وتركيب وصلات كهرباء داخلية وسباكة ومياه من الداخل ورفع كفاءة دورات المياه وتشطيبها وتركيب سيراميك وأعمال دهانات الشاملة للواجهات وكافة الحوائط من الداخل.

حضر الافتتاح السيدة هبة الجلالي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة، السيد أحمد دسوقي رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، السيد علي يوسف رئيس مركز ومدينة الواسطى، رمضان عبد السلام والأستاذ إمام أحمد مديرا مشروعات جمعية الأورمان ببني سويف، مدحت جابرمسؤول شركة المراسم الدولية للتطوير العمراني، أشرف مليجي نائب رئيس مركز ومدينة الواسطى، سحر ياسر هنداوى مدير إدارة التضامن بالواسطى، خالد جمال رئيس قرية قمن العروس.